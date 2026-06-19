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19. júna 2026
Lavrov: Ruské ciele na Ukrajine sa dajú dosiahnuť diplomatickou cestou
Šéf ruského ministerstva zahraničných vecí uviedol, že diplomatická cesta k urovnaniu zahŕňa najmä záruky „spoľahlivej bezpečnosti“ Ruska na jeho západných hraniciach. Ruský minister ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Šéf ruského ministerstva zahraničných vecí uviedol, že diplomatická cesta k urovnaniu zahŕňa najmä záruky „spoľahlivej bezpečnosti“ Ruska na jeho západných hraniciach.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal, že Rusko údajne uprednostňuje diplomaciu pri dosahovaní „cieľov špeciálnej vojenskej operácie“.
Ako referuje web Espreso TV s odvolaním sa na ruské médiá, Lavrov predniesol požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a vplyvu Ruska v regióne. „Rusko uprednostňuje, aby sa ciele špeciálnej vojenskej operácie dosahovali diplomatickou cestou,“ povedal Lavrov.
Šéf ruského ministerstva zahraničných vecí uviedol, že diplomatická cesta k urovnaniu zahŕňa najmä záruky „spoľahlivej bezpečnosti“ Ruska na jeho západných hraniciach, ako aj údajné zabezpečenie práv a „dôstojnosti“ občanov a krajanov. Podľa neho ide aj o možnosť používania ruského jazyka a zachovania pravoslávnej viery.
Ubezpečil, že Moskva rokovania neodmieta, ale obvinil Európu, že má záujem na porážke Ruska. „Čo sa týka rokovaní, ako opäť poznamenal Vladimir Putin na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade, neodmietame kontakty s nikým. Európu však vnímame ako stranu konfliktu, ktorá má záujem na porážke Ruska, a Európania sa otvorene takto stavajú. Preto dialóg s Európou nemožno budovať ako nestranného vonkajšieho pozorovateľa,“ poznamenal Lavrov.
Ruský minister tiež označil spoločné vyhlásenie Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka, ktoré 7. júna oznámili päť požiadaviek na mier na Ukrajine, za ultimátum.
„Hlavné je, že pre zmysluplný dialóg je potrebné obnoviť dôveru, ktorú podkopali protiruské akcie Západu a Európy. Dôveru možno obnoviť iba praktickými krokmi, ktoré preukážu úprimnosť odmietnutia použiť diplomaciu ako zásterku na realizáciu expanzívnych plánov. Dôveru nemožno obnoviť a dialóg možno obnoviť iba prostredníctvom ultimát, ako bolo to, ktoré bolo Rusku predložené v Londýne 7. júna,“ poznamenal Lavrov.
Zdroj: SITA.sk - Lavrov: Ruské ciele na Ukrajine sa dajú dosiahnuť diplomatickou cestou © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal, že Rusko údajne uprednostňuje diplomaciu pri dosahovaní „cieľov špeciálnej vojenskej operácie“.
Ako referuje web Espreso TV s odvolaním sa na ruské médiá, Lavrov predniesol požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a vplyvu Ruska v regióne. „Rusko uprednostňuje, aby sa ciele špeciálnej vojenskej operácie dosahovali diplomatickou cestou,“ povedal Lavrov.
Záruky „spoľahlivej bezpečnosti“ Ruska
Šéf ruského ministerstva zahraničných vecí uviedol, že diplomatická cesta k urovnaniu zahŕňa najmä záruky „spoľahlivej bezpečnosti“ Ruska na jeho západných hraniciach, ako aj údajné zabezpečenie práv a „dôstojnosti“ občanov a krajanov. Podľa neho ide aj o možnosť používania ruského jazyka a zachovania pravoslávnej viery.
Ubezpečil, že Moskva rokovania neodmieta, ale obvinil Európu, že má záujem na porážke Ruska. „Čo sa týka rokovaní, ako opäť poznamenal Vladimir Putin na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade, neodmietame kontakty s nikým. Európu však vnímame ako stranu konfliktu, ktorá má záujem na porážke Ruska, a Európania sa otvorene takto stavajú. Preto dialóg s Európou nemožno budovať ako nestranného vonkajšieho pozorovateľa,“ poznamenal Lavrov.
Päť požiadaviek ako ultimátum
Ruský minister tiež označil spoločné vyhlásenie Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka, ktoré 7. júna oznámili päť požiadaviek na mier na Ukrajine, za ultimátum.
„Hlavné je, že pre zmysluplný dialóg je potrebné obnoviť dôveru, ktorú podkopali protiruské akcie Západu a Európy. Dôveru možno obnoviť iba praktickými krokmi, ktoré preukážu úprimnosť odmietnutia použiť diplomaciu ako zásterku na realizáciu expanzívnych plánov. Dôveru nemožno obnoviť a dialóg možno obnoviť iba prostredníctvom ultimát, ako bolo to, ktoré bolo Rusku predložené v Londýne 7. júna,“ poznamenal Lavrov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
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Zdroj: SITA.sk - Lavrov: Ruské ciele na Ukrajine sa dajú dosiahnuť diplomatickou cestou © SITA Všetky práva vyhradené.
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