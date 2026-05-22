 24hod.sk    Zo zahraničia

22. mája 2026

Lavrov údajne stráca vplyv v Kremli, Putin sa opiera o iných poradcov


Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa podľa viacerých zdrojov prestáva podieľať na kľúčových rokovaniach o vojne na Ukrajine. Jeho pozíciu pri komunikácii s Washingtonom údajne preberajú iní ...



22.5.2026 (SITA.sk) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa podľa viacerých zdrojov prestáva podieľať na kľúčových rokovaniach o vojne na Ukrajine. Jeho pozíciu pri komunikácii s Washingtonom údajne preberajú iní blízki spolupracovníci prezidenta Vladimira Putina.


Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami stráca vplyv v Kremli a nezohráva významnú úlohu pri kontaktoch Moskvy so Spojenými štátmi o možnom ukončení vojny na Ukrajine. Portálu Kyiv Independent to potvrdili dvaja ukrajinskí a jeden americký predstaviteľ.

Hoci Lavrov naďalej verejne komentuje mierové rokovania, podľa zdrojov sa nepodieľa na formovaní vzťahov Kremľa s Washingtonom. „Lavrov v podstate nemá v tejto veci žiadne slovo, existujú iné kanály,“ uviedol vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ oboznámený s rokovaniami.

Jeho vplyv preberajú dvaja muži


Jeho doterajší vplyv v ruskej diplomacii podľa informácií preberajú najmä dvaja muži. Významnejšiu úlohu má zohrávať dlhoročný Putinov poradca Jurij Ušakov a čoraz viac sa presadzuje aj Kirill Dmitrijev, šéf ruského štátneho investičného fondu.

Podľa jedného z ukrajinských predstaviteľov sa práve Dmitrijev stal dôležitým sprostredkovateľom kontaktov medzi Vladimirom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Lavrov sa zároveň v poslednom období menej objavuje po boku šéfa Kremľa a nezúčastňuje sa na rokovaniach s Washingtonom.

Prvé signály oslabenia


Sergej Lavrov bol desaťročia jednou z najvýraznejších tvárí ruskej diplomacie a známym obhajcom tvrdého postupu Moskvy. Od začiatku vojny na Ukrajine pravidelne podporoval ruské požiadavky a ostro kritizoval Kyjev aj Západ.

Prvé signály oslabenia jeho pozície sa podľa médií objavili už koncom minulého roka, keď sa dlhší čas neukazoval na verejnosti. V novembri sa napríklad nezúčastnil na zasadnutí ruskej bezpečnostnej rady vedenom Putinom. Denník Kommersant vtedy uviedol, že jeho neprítomnosť bola vopred dohodnutá. Ako možný dôvod Putinovej nespokojnosti médiá spomínajú neúspešné rokovania o plánovanom stretnutí Putina s Trumpom v Budapešti.

Zdroj: SITA.sk - Lavrov údajne stráca vplyv v Kremli, Putin sa opiera o iných poradcov © SITA Všetky práva vyhradené.

