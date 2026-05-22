|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Júlia Juliana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. mája 2026
Lavrov údajne stráca vplyv v Kremli, Putin sa opiera o iných poradcov
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa podľa viacerých zdrojov prestáva podieľať na kľúčových rokovaniach o vojne na Ukrajine. Jeho pozíciu pri komunikácii s Washingtonom údajne preberajú iní ...
Zdieľať
22.5.2026 (SITA.sk) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa podľa viacerých zdrojov prestáva podieľať na kľúčových rokovaniach o vojne na Ukrajine. Jeho pozíciu pri komunikácii s Washingtonom údajne preberajú iní blízki spolupracovníci prezidenta Vladimira Putina.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami stráca vplyv v Kremli a nezohráva významnú úlohu pri kontaktoch Moskvy so Spojenými štátmi o možnom ukončení vojny na Ukrajine. Portálu Kyiv Independent to potvrdili dvaja ukrajinskí a jeden americký predstaviteľ.
Hoci Lavrov naďalej verejne komentuje mierové rokovania, podľa zdrojov sa nepodieľa na formovaní vzťahov Kremľa s Washingtonom. „Lavrov v podstate nemá v tejto veci žiadne slovo, existujú iné kanály,“ uviedol vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ oboznámený s rokovaniami.
Jeho doterajší vplyv v ruskej diplomacii podľa informácií preberajú najmä dvaja muži. Významnejšiu úlohu má zohrávať dlhoročný Putinov poradca Jurij Ušakov a čoraz viac sa presadzuje aj Kirill Dmitrijev, šéf ruského štátneho investičného fondu.
Podľa jedného z ukrajinských predstaviteľov sa práve Dmitrijev stal dôležitým sprostredkovateľom kontaktov medzi Vladimirom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Lavrov sa zároveň v poslednom období menej objavuje po boku šéfa Kremľa a nezúčastňuje sa na rokovaniach s Washingtonom.
Sergej Lavrov bol desaťročia jednou z najvýraznejších tvárí ruskej diplomacie a známym obhajcom tvrdého postupu Moskvy. Od začiatku vojny na Ukrajine pravidelne podporoval ruské požiadavky a ostro kritizoval Kyjev aj Západ.
Prvé signály oslabenia jeho pozície sa podľa médií objavili už koncom minulého roka, keď sa dlhší čas neukazoval na verejnosti. V novembri sa napríklad nezúčastnil na zasadnutí ruskej bezpečnostnej rady vedenom Putinom. Denník Kommersant vtedy uviedol, že jeho neprítomnosť bola vopred dohodnutá. Ako možný dôvod Putinovej nespokojnosti médiá spomínajú neúspešné rokovania o plánovanom stretnutí Putina s Trumpom v Budapešti.
Zdroj: SITA.sk - Lavrov údajne stráca vplyv v Kremli, Putin sa opiera o iných poradcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami stráca vplyv v Kremli a nezohráva významnú úlohu pri kontaktoch Moskvy so Spojenými štátmi o možnom ukončení vojny na Ukrajine. Portálu Kyiv Independent to potvrdili dvaja ukrajinskí a jeden americký predstaviteľ.
Hoci Lavrov naďalej verejne komentuje mierové rokovania, podľa zdrojov sa nepodieľa na formovaní vzťahov Kremľa s Washingtonom. „Lavrov v podstate nemá v tejto veci žiadne slovo, existujú iné kanály,“ uviedol vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ oboznámený s rokovaniami.
Jeho vplyv preberajú dvaja muži
Jeho doterajší vplyv v ruskej diplomacii podľa informácií preberajú najmä dvaja muži. Významnejšiu úlohu má zohrávať dlhoročný Putinov poradca Jurij Ušakov a čoraz viac sa presadzuje aj Kirill Dmitrijev, šéf ruského štátneho investičného fondu.
Podľa jedného z ukrajinských predstaviteľov sa práve Dmitrijev stal dôležitým sprostredkovateľom kontaktov medzi Vladimirom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Lavrov sa zároveň v poslednom období menej objavuje po boku šéfa Kremľa a nezúčastňuje sa na rokovaniach s Washingtonom.
Prvé signály oslabenia
Sergej Lavrov bol desaťročia jednou z najvýraznejších tvárí ruskej diplomacie a známym obhajcom tvrdého postupu Moskvy. Od začiatku vojny na Ukrajine pravidelne podporoval ruské požiadavky a ostro kritizoval Kyjev aj Západ.
Prvé signály oslabenia jeho pozície sa podľa médií objavili už koncom minulého roka, keď sa dlhší čas neukazoval na verejnosti. V novembri sa napríklad nezúčastnil na zasadnutí ruskej bezpečnostnej rady vedenom Putinom. Denník Kommersant vtedy uviedol, že jeho neprítomnosť bola vopred dohodnutá. Ako možný dôvod Putinovej nespokojnosti médiá spomínajú neúspešné rokovania o plánovanom stretnutí Putina s Trumpom v Budapešti.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Lavrov údajne stráca vplyv v Kremli, Putin sa opiera o iných poradcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Stovky Grónčanov protestovali proti Trumpovým plánom ovládnuť ostrov
Stovky Grónčanov protestovali proti Trumpovým plánom ovládnuť ostrov
<< predchádzajúci článok
Magyarov „Lex Orbán“ závažne porušuje princípy právneho štátu a demokracie a vytvára nebezpečný precedens v Európe, upozorňujú Patrioti
Magyarov „Lex Orbán“ závažne porušuje princípy právneho štátu a demokracie a vytvára nebezpečný precedens v Európe, upozorňujú Patrioti