|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Júlia Juliana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. mája 2026
Magyarov „Lex Orbán“ závažne porušuje princípy právneho štátu a demokracie a vytvára nebezpečný precedens v Európe, upozorňujú Patrioti
Tagy: Maďarský premiér
Maďarská vládnuca strana Tisza predložila v stredu parlamentu ústavný dodatok, ktorý by umožnil premiérom pôsobiť vo funkcii maximálne osem rokov. Vláda nového maďarského premiéra
Zdieľať
22.5.2026 (SITA.sk) - Maďarská vládnuca strana Tisza predložila v stredu parlamentu ústavný dodatok, ktorý by umožnil premiérom pôsobiť vo funkcii maximálne osem rokov.
Vláda nového maďarského premiéra Pétera Magyara chce meniť ústavu, aby sa Viktor Orbán nemohol stať opäť premiérom. Frakcia Patrioti pre Európu ostro kritizuje tzv. Lex Orbán.
Maďarská vládnuca strana Tisza predložila v stredu parlamentu ústavný dodatok, ktorý by umožnil premiérom pôsobiť vo funkcii maximálne osem rokov.
„Predsedu vlády volí Národné zhromaždenie na návrh prezidenta republiky. Za predsedu vlády nemôže byť zvolený niekto, kto zastával funkciu predsedu vlády osem rokov vrátane prerušení. Pri výpočte tohto osemročného obdobia sa berie do úvahy funkčné obdobie predsedu vlády od 2. mája 1990,“ píše sa v návrhu, z ktorého vyplýva, že expremiér Viktor Orbán by už nemohol opäť zastávať túto funkciu.
Frakcia Patrioti pre Európu ostro kritizovala zmenu ústavy iniciovanú stranou Tisza, ktorá by s retroaktívnym účinkom prísne obmedzila výkon premiérskej funkcie na dve cykly. „V demokratickom systéme nemôžu byť zákony vytvárané s úmyslom vylúčiť konkrétnu politickú osobnosť z verejného života, a najmä nie s retroaktívnym účinkom," reagovali Patrioti na tzv. Lex Orbán.
Podľa frakcie návrh strany Tisza porušuje základné princípy právneho štátu a demokracie, vyzvali preto predsedu Európskej ľudovej strany (EPP) Manfreda Webera, aby k tejto veci zaujal stanovisko.
Patrioti vo svojom štvrtkovom vyhlásení zdôraznili, že ústavnú zmenu, ktorá by retroaktívne (limit by sa spätne vzťahoval na všetkých predsedov vlády od roku 1990) obmedzila počet funkčného obdobia premiéra, považujú za neprijateľnú.
Podľa frakcie iniciatíva „závažne porušuje základné princípy právneho štátu a demokratickej súťaže a mohla by vytvoriť nebezpečný precedens v Európe".
Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že návrh z dielne strany Tisza, ktorý sa už verejne označuje ako „Lex Orbán“, považujú za legislatívu cielenú na konkrétnu osobu.
Podľa Patriotov je iniciatíva Tiszy súčasťou širšieho európskeho politického procesu, ktorého cieľom je odsunutie národnokonzervatívnych a suverénnych politických síl do úzadia.
Vo vyhlásení sa uvádza, že vo viacerých európskych krajinách možno pozorovať trend, že tradičné politické sily používajú proti svojim politickým oponentom „administratívne a právne nástroje“.
Frakcia Patrioti pre Európu zdôraznila, že podstatou demokracie je slobodná politická súťaž, a nie inštitucionálne vylúčenie a umlčiavanie politických oponentov.
Patrioti vyzvali Európsku ľudovú stranu a tie politické sily, ktoré predtým pravidelne kritizovali Maďarsko v otázkach právneho štátu, aby sa dištancovali od návrhu strany Tisza.
Podľa frakcie iniciatíva „jednoznačne porušuje základné princípy právneho štátu a demokracie“, a preto očakávajú jasné stanovisko od menovaných európskych politických aktérov.
Zdroj: SITA.sk - Magyarov „Lex Orbán“ závažne porušuje princípy právneho štátu a demokracie a vytvára nebezpečný precedens v Európe, upozorňujú Patrioti © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda nového maďarského premiéra Pétera Magyara chce meniť ústavu, aby sa Viktor Orbán nemohol stať opäť premiérom. Frakcia Patrioti pre Európu ostro kritizuje tzv. Lex Orbán.
Maďarská vládnuca strana Tisza predložila v stredu parlamentu ústavný dodatok, ktorý by umožnil premiérom pôsobiť vo funkcii maximálne osem rokov.
„Predsedu vlády volí Národné zhromaždenie na návrh prezidenta republiky. Za predsedu vlády nemôže byť zvolený niekto, kto zastával funkciu predsedu vlády osem rokov vrátane prerušení. Pri výpočte tohto osemročného obdobia sa berie do úvahy funkčné obdobie predsedu vlády od 2. mája 1990,“ píše sa v návrhu, z ktorého vyplýva, že expremiér Viktor Orbán by už nemohol opäť zastávať túto funkciu.
Iniciatíva Tiszy porušuje princípy právneho štátu
Frakcia Patrioti pre Európu ostro kritizovala zmenu ústavy iniciovanú stranou Tisza, ktorá by s retroaktívnym účinkom prísne obmedzila výkon premiérskej funkcie na dve cykly. „V demokratickom systéme nemôžu byť zákony vytvárané s úmyslom vylúčiť konkrétnu politickú osobnosť z verejného života, a najmä nie s retroaktívnym účinkom," reagovali Patrioti na tzv. Lex Orbán.
Podľa frakcie návrh strany Tisza porušuje základné princípy právneho štátu a demokracie, vyzvali preto predsedu Európskej ľudovej strany (EPP) Manfreda Webera, aby k tejto veci zaujal stanovisko.
Patrioti vo svojom štvrtkovom vyhlásení zdôraznili, že ústavnú zmenu, ktorá by retroaktívne (limit by sa spätne vzťahoval na všetkých predsedov vlády od roku 1990) obmedzila počet funkčného obdobia premiéra, považujú za neprijateľnú.
Podľa frakcie iniciatíva „závažne porušuje základné princípy právneho štátu a demokratickej súťaže a mohla by vytvoriť nebezpečný precedens v Európe".
Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že návrh z dielne strany Tisza, ktorý sa už verejne označuje ako „Lex Orbán“, považujú za legislatívu cielenú na konkrétnu osobu.
Zúčtovanie na európskej úrovni
Podľa Patriotov je iniciatíva Tiszy súčasťou širšieho európskeho politického procesu, ktorého cieľom je odsunutie národnokonzervatívnych a suverénnych politických síl do úzadia.
Vo vyhlásení sa uvádza, že vo viacerých európskych krajinách možno pozorovať trend, že tradičné politické sily používajú proti svojim politickým oponentom „administratívne a právne nástroje“.
Frakcia Patrioti pre Európu zdôraznila, že podstatou demokracie je slobodná politická súťaž, a nie inštitucionálne vylúčenie a umlčiavanie politických oponentov.
Patrioti žiadajú EPP o reakciu
Patrioti vyzvali Európsku ľudovú stranu a tie politické sily, ktoré predtým pravidelne kritizovali Maďarsko v otázkach právneho štátu, aby sa dištancovali od návrhu strany Tisza.
Podľa frakcie iniciatíva „jednoznačne porušuje základné princípy právneho štátu a demokracie“, a preto očakávajú jasné stanovisko od menovaných európskych politických aktérov.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/parlamentne-volby-v-madarsku-2026-orban-fidesz-vs-magyar-tisza-fotografie/">Parlamentné voľby v Maďarsku 2026: Orbán (Fidesz) vs. Magyar (Tisza) – fotografie
Zdroj: SITA.sk - Magyarov „Lex Orbán“ závažne porušuje princípy právneho štátu a demokracie a vytvára nebezpečný precedens v Európe, upozorňujú Patrioti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Maďarský premiér
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Lavrov údajne stráca vplyv v Kremli, Putin sa opiera o iných poradcov
Lavrov údajne stráca vplyv v Kremli, Putin sa opiera o iných poradcov
<< predchádzajúci článok
Rubio kritizoval spojencov za slabú podporu USA vo vojne proti Iránu
Rubio kritizoval spojencov za slabú podporu USA vo vojne proti Iránu