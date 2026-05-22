Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Júlia Juliana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. mája 2026

Magyarov „Lex Orbán“ závažne porušuje princípy právneho štátu a demokracie a vytvára nebezpečný precedens v Európe, upozorňujú Patrioti


Tagy: Maďarský premiér

Maďarská vládnuca strana Tisza predložila v stredu parlamentu ústavný dodatok, ktorý by umožnil premiérom pôsobiť vo funkcii maximálne osem rokov. Vláda nového maďarského premiéra



Zdieľať
hungary_magyar_inauguration_41769 676x451 22.5.2026 (SITA.sk) - Maďarská vládnuca strana Tisza predložila v stredu parlamentu ústavný dodatok, ktorý by umožnil premiérom pôsobiť vo funkcii maximálne osem rokov.


Vláda nového maďarského premiéra Pétera Magyara chce meniť ústavu, aby sa Viktor Orbán nemohol stať opäť premiérom. Frakcia Patrioti pre Európu ostro kritizuje tzv. Lex Orbán.

Maďarská vládnuca strana Tisza predložila v stredu parlamentu ústavný dodatok, ktorý by umožnil premiérom pôsobiť vo funkcii maximálne osem rokov.

„Predsedu vlády volí Národné zhromaždenie na návrh prezidenta republiky. Za predsedu vlády nemôže byť zvolený niekto, kto zastával funkciu predsedu vlády osem rokov vrátane prerušení. Pri výpočte tohto osemročného obdobia sa berie do úvahy funkčné obdobie predsedu vlády od 2. mája 1990,“ píše sa v návrhu, z ktorého vyplýva, že expremiér Viktor Orbán by už nemohol opäť zastávať túto funkciu.

Iniciatíva Tiszy porušuje princípy právneho štátu


Frakcia Patrioti pre Európu ostro kritizovala zmenu ústavy iniciovanú stranou Tisza, ktorá by s retroaktívnym účinkom prísne obmedzila výkon premiérskej funkcie na dve cykly. „V demokratickom systéme nemôžu byť zákony vytvárané s úmyslom vylúčiť konkrétnu politickú osobnosť z verejného života, a najmä nie s retroaktívnym účinkom," reagovali Patrioti na tzv. Lex Orbán.

Podľa frakcie návrh strany Tisza porušuje základné princípy právneho štátu a demokracie, vyzvali preto predsedu Európskej ľudovej strany (EPP) Manfreda Webera, aby k tejto veci zaujal stanovisko.

Patrioti vo svojom štvrtkovom vyhlásení zdôraznili, že ústavnú zmenu, ktorá by retroaktívne (limit by sa spätne vzťahoval na všetkých predsedov vlády od roku 1990) obmedzila počet funkčného obdobia premiéra, považujú za neprijateľnú.

Podľa frakcie iniciatíva „závažne porušuje základné princípy právneho štátu a demokratickej súťaže a mohla by vytvoriť nebezpečný precedens v Európe". 

Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že návrh z dielne strany Tisza, ktorý sa už verejne označuje ako „Lex Orbán“, považujú za legislatívu cielenú na konkrétnu osobu.

Zúčtovanie na európskej úrovni


Podľa Patriotov je iniciatíva Tiszy súčasťou širšieho európskeho politického procesu, ktorého cieľom je odsunutie národnokonzervatívnych a suverénnych politických síl do úzadia.

Vo vyhlásení sa uvádza, že vo viacerých európskych krajinách možno pozorovať trend, že tradičné politické sily používajú proti svojim politickým oponentom „administratívne a právne nástroje“.

Frakcia Patrioti pre Európu zdôraznila, že podstatou demokracie je slobodná politická súťaž, a nie inštitucionálne vylúčenie a umlčiavanie politických oponentov.

Patrioti žiadajú EPP o reakciu


Patrioti vyzvali Európsku ľudovú stranu a tie politické sily, ktoré predtým pravidelne kritizovali Maďarsko v otázkach právneho štátu, aby sa dištancovali od návrhu strany Tisza.

Podľa frakcie iniciatíva „jednoznačne porušuje základné princípy právneho štátu a demokracie“, a preto očakávajú jasné stanovisko od menovaných európskych politických aktérov.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/parlamentne-volby-v-madarsku-2026-orban-fidesz-vs-magyar-tisza-fotografie/">Parlamentné voľby v Maďarsku 2026: Orbán (Fidesz) vs. Magyar (Tisza) – fotografie





Zdroj: SITA.sk - Magyarov „Lex Orbán“ závažne porušuje princípy právneho štátu a demokracie a vytvára nebezpečný precedens v Európe, upozorňujú Patrioti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarský premiér
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Lavrov údajne stráca vplyv v Kremli, Putin sa opiera o iných poradcov
<< predchádzajúci článok
Rubio kritizoval spojencov za slabú podporu USA vo vojne proti Iránu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 