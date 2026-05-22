|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Júlia Juliana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. mája 2026
Stovky Grónčanov protestovali proti Trumpovým plánom ovládnuť ostrov
Demonštranti v Nuuku odmietli posilňovanie amerického vplyvu v Grónsku aj Trumpove výroky o prevzatí kontroly nad ostrovom. Viac než 500 obyvateľov
Zdieľať
Viac než 500 obyvateľov Grónska demonštrovalo vo štvrtok večer v hlavnom meste Nuuk proti plánom amerického prezidenta Donalda Trumpa získať kontrolu nad arktickým ostrovom.
Demonštranti niesli transparenty s nápismi „Go Home USA“, „Make America Go Away!“ či „Nie sme na predaj“ a mávali červeno-bielymi grónskymi vlajkami. Ďalší transparent v grónčine hlásal „Asu USA“, čo znamená „Stop USA“.
Otočili sa chrbtom
Protest sa uskutočnil krátko po otvorení nových priestorov amerického konzulátu v centre Nuuku za účasti amerického veľvyslanca v Dánsku Kennetha Howeryho.
Demonštranti sa otočili chrbtom ku konzulátu a na znak nesúhlasu s politikou Washingtonu držali dve minúty ticha.
Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú kontrolovať Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Podľa neho by sa ostrov mohol dostať pod vplyv Ruska alebo Číny.
Trump vylúčil silu
Grónsky verejnoprávny vysielateľ KNR uviedol, že veľvyslanec Howery počas otvorenia konzulátu povedal, že Trump už vylúčil použitie sily na získanie kontroly nad ostrovom a že budúcnosť Grónska určia samotní Grónčania.
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen odmietol účasť na otvorení konzulátu. Začiatkom týždňa sa však stretol s Trumpovým osobitným vyslancom pre Grónsko Jeffom Landrym, ktorý počas návštevy vyhlásil, že Spojené štáty musia v regióne posilniť svoju prítomnosť.
Zdroj: SITA.sk - Stovky Grónčanov protestovali proti Trumpovým plánom ovládnuť ostrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Prieskum poslal stranu Demokrati mimo parlamentu a ukázal tesný súboj medzi Progresívnym Slovenskom a Smerom
Lavrov údajne stráca vplyv v Kremli, Putin sa opiera o iných poradcov