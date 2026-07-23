|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oľga
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. júla 2026
Mimovládky tvrdia, že projekt spojený s rodinou Trumpovcov už spôsobil nenapraviteľné škody
Podľa vedcov a environmentálnych aktivistov prípravné práce na výstavbe rozsiahleho hotelového komplexu poškodili chránené pobrežie, hniezdiská živočíchov aj mokrade. Albánska vláda projekt naďalej ...
Zdieľať
23.7.2026 (SITA.sk) - Podľa vedcov a environmentálnych aktivistov prípravné práce na výstavbe rozsiahleho hotelového komplexu poškodili chránené pobrežie, hniezdiská živočíchov aj mokrade. Albánska vláda projekt naďalej obhajuje.
Prípravné práce na rozsiahlom hotelovom projekte spojenom s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa už podľa vedcov a environmentálnych organizácií spôsobili nenapraviteľné škody na panenskom úseku albánskeho pobrežia. Satelitné snímky, ktoré získala agentúra AFP, ukazujú, že počas 25 májových dní bola vybudovaná prístupová cesta, vyrúbaný lesný porast a postavený most cez kanál spájajúci lagúnu Narta s morom.
Morský biológ a šéf organizácie EcoAlbania Olsi Nika uviedol, že stavebné stroje na plážach poškodili hniezdiská ohrozených korytnačiek. Dodal, že výrub stromov a budovanie ciest cez duny narušili aj hniezdiská viacerých druhov vtákov, zatiaľ čo zásahy do kanála medzi lagúnou a morom výrazne ovplyvnili vodné toky nevyhnutné na zachovanie tamojších mokradí. Situáciu označil za „absolútny masaker biodiverzity“.
Profesor Tiranskej univerzity Ferdinand Bego povedal, že každodenné protesty síce viedli k pozastaveniu časti prác, no škody spôsobené ešte pred začiatkom samotnej výstavby sú podľa neho vo veľkej miere nenapraviteľné. Projekt v hodnote 4,5 miliardy eur prvýkrát predstavil v roku 2024 zať amerického prezidenta Jared Kushner. Počíta s výstavbou luxusných hotelov v oblasti kolónií plameniakov a na opustenom ostrove.
Proti projektu protestujú obyvatelia Albánska už niekoľko mesiacov, pričom napätie sa vystupňovalo po tom, ako sa pred približne šiestimi týždňami objavili ostnaté ploty vyznačujúce hranice budúceho komplexu. Jeden z protestov potlačila súkromná bezpečnostná služba, čo vyvolalo ďalšie demonštrácie. Podporu odporcom projektu vyjadrila aj britská speváčka Dua Lipa, ktorá má kosovské korene.
Albánsky premiér Edi Rama projekt označuje za „najlepší projekt v Európe“ a tvrdí, že krajine pomôže prilákať zahraničné investície, vytvoriť pracovné miesta a priblížiť sa turisticky úspešným susedom, akými sú Čierna Hora, Grécko či Chorvátsko. V polovici júna lokalitu navštívila skupina vedcov, ktorá vo svojej správe upozornila na poškodenie hniezdisk korytnačiek, biotopov vtáctva aj pobrežných dún.
K projektu sa kriticky vyjadrila aj Európska únia. Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová uviedla, že Albánsko sa zaviazalo zrušiť legislatívne zmeny z roku 2024 týkajúce sa chránených území aj zákon o strategických investíciách. Profesor Viedenskej univerzity Friedrich Schiemer zároveň upozornil, že rozsiahle turistické projekty môžu nenávratne narušiť prírodnú integritu tejto oblasti.
Zdroj: SITA.sk - Mimovládky tvrdia, že projekt spojený s rodinou Trumpovcov už spôsobil nenapraviteľné škody © SITA Všetky práva vyhradené.
Prípravné práce na rozsiahlom hotelovom projekte spojenom s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa už podľa vedcov a environmentálnych organizácií spôsobili nenapraviteľné škody na panenskom úseku albánskeho pobrežia. Satelitné snímky, ktoré získala agentúra AFP, ukazujú, že počas 25 májových dní bola vybudovaná prístupová cesta, vyrúbaný lesný porast a postavený most cez kanál spájajúci lagúnu Narta s morom.
Morský biológ a šéf organizácie EcoAlbania Olsi Nika uviedol, že stavebné stroje na plážach poškodili hniezdiská ohrozených korytnačiek. Dodal, že výrub stromov a budovanie ciest cez duny narušili aj hniezdiská viacerých druhov vtákov, zatiaľ čo zásahy do kanála medzi lagúnou a morom výrazne ovplyvnili vodné toky nevyhnutné na zachovanie tamojších mokradí. Situáciu označil za „absolútny masaker biodiverzity“.
Profesor Tiranskej univerzity Ferdinand Bego povedal, že každodenné protesty síce viedli k pozastaveniu časti prác, no škody spôsobené ešte pred začiatkom samotnej výstavby sú podľa neho vo veľkej miere nenapraviteľné. Projekt v hodnote 4,5 miliardy eur prvýkrát predstavil v roku 2024 zať amerického prezidenta Jared Kushner. Počíta s výstavbou luxusných hotelov v oblasti kolónií plameniakov a na opustenom ostrove.
Proti projektu protestujú obyvatelia Albánska už niekoľko mesiacov, pričom napätie sa vystupňovalo po tom, ako sa pred približne šiestimi týždňami objavili ostnaté ploty vyznačujúce hranice budúceho komplexu. Jeden z protestov potlačila súkromná bezpečnostná služba, čo vyvolalo ďalšie demonštrácie. Podporu odporcom projektu vyjadrila aj britská speváčka Dua Lipa, ktorá má kosovské korene.
Albánsky premiér Edi Rama projekt označuje za „najlepší projekt v Európe“ a tvrdí, že krajine pomôže prilákať zahraničné investície, vytvoriť pracovné miesta a priblížiť sa turisticky úspešným susedom, akými sú Čierna Hora, Grécko či Chorvátsko. V polovici júna lokalitu navštívila skupina vedcov, ktorá vo svojej správe upozornila na poškodenie hniezdisk korytnačiek, biotopov vtáctva aj pobrežných dún.
K projektu sa kriticky vyjadrila aj Európska únia. Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová uviedla, že Albánsko sa zaviazalo zrušiť legislatívne zmeny z roku 2024 týkajúce sa chránených území aj zákon o strategických investíciách. Profesor Viedenskej univerzity Friedrich Schiemer zároveň upozornil, že rozsiahle turistické projekty môžu nenávratne narušiť prírodnú integritu tejto oblasti.
Zdroj: SITA.sk - Mimovládky tvrdia, že projekt spojený s rodinou Trumpovcov už spôsobil nenapraviteľné škody © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Lavrov varoval USA pred dodávkami zbraní Kyjevu, Európu obvinil zo snahy o strategickú porážku Ruska
Lavrov varoval USA pred dodávkami zbraní Kyjevu, Európu obvinil zo snahy o strategickú porážku Ruska
<< predchádzajúci článok
Snemovňa reprezentantov schválila rekordný obranný rozpočet USA vo výške 1,15 bilióna dolárov
Snemovňa reprezentantov schválila rekordný obranný rozpočet USA vo výške 1,15 bilióna dolárov