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22. júla 2026
Lavrov vyhlásil, že sa stretne s Rubiom, rokovať budú o vojnách na Ukrajine aj Blízkom východe
Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Napätie na Blízkom východe Rusko-americké vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Útok na Irán Vojna na Ukrajine
Šéf ruskej diplomacie označil pripravované rokovanie v Manile za užitočné. Vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom však naďalej zaťažujú rozdielne postoje k Ukrajine aj Iránu. Ruský minister ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Šéf ruskej diplomacie označil pripravované rokovanie v Manile za užitočné. Vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom však naďalej zaťažujú rozdielne postoje k Ukrajine aj Iránu.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa vo štvrtok v Manile stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Hlavnými témami rokovania budú vojna na Ukrajine a situácia na Blízkom východe.
„Stretnutie bude v každom prípade užitočné. Je dobré klásť otázky a dostávať odpovede,“ povedal Lavrov v stredu novinárom.
Podľa šéfa ruskej diplomacie sa schôdzka uskutoční vo štvrtok ráno na okraji zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v hlavnom meste Filipín.
Moskva v uplynulých týždňoch ostro odsúdila nové americké útoky na Irán, ktorý patrí medzi jej najbližších spojencov. Rokovania vedené Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine medzitým uviazli na mŕtvom bode.
Pozornosť Washingtonu sa presunula aj na Blízky východ, zatiaľ čo Rusko naďalej trvá na svojich dlhodobých požiadavkách vrátane odstúpenia časti ukrajinského územia.
Americký prezident Donald Trump zároveň podporil ukrajinské útoky dlhého dosahu na ruskú energetickú infraštruktúru.
Označil ich za eskaláciu, ktorá by mohla viesť ku koncu vojny. Tieto útoky podľa AFP spôsobili nedostatok pohonných látok v Rusku, ktoré patrí medzi najväčších producentov ropy na svete.
Zdroj: SITA.sk - Lavrov vyhlásil, že sa stretne s Rubiom, rokovať budú o vojnách na Ukrajine aj Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa vo štvrtok v Manile stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Hlavnými témami rokovania budú vojna na Ukrajine a situácia na Blízkom východe.
„Stretnutie bude v každom prípade užitočné. Je dobré klásť otázky a dostávať odpovede,“ povedal Lavrov v stredu novinárom.
Podľa šéfa ruskej diplomacie sa schôdzka uskutoční vo štvrtok ráno na okraji zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v hlavnom meste Filipín.
Rokovania na mŕtvom bode
Moskva v uplynulých týždňoch ostro odsúdila nové americké útoky na Irán, ktorý patrí medzi jej najbližších spojencov. Rokovania vedené Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine medzitým uviazli na mŕtvom bode.
Pozornosť Washingtonu sa presunula aj na Blízky východ, zatiaľ čo Rusko naďalej trvá na svojich dlhodobých požiadavkách vrátane odstúpenia časti ukrajinského územia.
Trump podporil Ukrajinu
Americký prezident Donald Trump zároveň podporil ukrajinské útoky dlhého dosahu na ruskú energetickú infraštruktúru.
Označil ich za eskaláciu, ktorá by mohla viesť ku koncu vojny. Tieto útoky podľa AFP spôsobili nedostatok pohonných látok v Rusku, ktoré patrí medzi najväčších producentov ropy na svete.
Zdroj: SITA.sk - Lavrov vyhlásil, že sa stretne s Rubiom, rokovať budú o vojnách na Ukrajine aj Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Napätie na Blízkom východe Rusko-americké vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Útok na Irán Vojna na Ukrajine
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