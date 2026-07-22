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22. júla 2026
Mlčanie pri ohrození štátu je neprijateľné, KDH žiada pravdu o kyberútokoch
Hnutie zdôraznilo, že verejnosť má právo poznať základný rozsah incidentov, ich možné následky, ako aj opatrenia, ktoré štát prijal na ochranu svojich systémov a občanov.
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22.7.2026 (SITA.sk) - Hnutie zdôraznilo, že verejnosť má právo poznať základný rozsah incidentov, ich možné následky, ako aj opatrenia, ktoré štát prijal na ochranu svojich systémov a občanov.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzvalo vládu, aby bezodkladne a transparentne informovala verejnosť aj parlament o kybernetických operáciách ruských hackerov proti Slovensku. Podľa hnutia boli útoky spájané so skupinou Turla, ktorú podľa Európskej únie riadi 16. centrum ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Terčom mali byť slovenské vládne systémy, kritická infraštruktúra, energetika aj zbrojársky priemysel.
KDH upozornilo, že slovenské ministerstvá a Národný bezpečnostný úrad mimoriadne vážne incidenty potvrdili až po otázkach novinárov. Vláda podľa hnutia dovtedy nevysvetlila, kedy k útokom došlo, ktoré inštitúcie zasiahli, či útočníci získali citlivé údaje, aké škody spôsobili ani či nebezpečenstvo naďalej trvá. Zároveň hnutie poukázalo na to, že viaceré európske štáty ruské aktivity verejne odsúdili a predvolali si ruských diplomatov, zatiaľ čo slovenská vláda porovnateľnú reakciu neoznámila.
„Európska únia jasne pomenovala aktivity ruských spravodajských štruktúr, uviedla Slovensko medzi napadnutými krajinami a prijala voči zodpovedným osobám a subjektom sankcie. Slovenská vláda preto nemôže predstierať, že ide o okrajovú alebo nejasnú udalosť. Minister zahraničných vecí musí vysvetliť, aké informácie mala vláda k dispozícii, odkedy o útokoch vedela a akú diplomatickú odpoveď pripravila,“ uviedol poslanec Národnej rady SR a člen parlamentného výboru pre európske záležitosti Branislav Škripek.
Hnutie zdôraznilo, že verejnosť má právo poznať základný rozsah incidentov, ich možné následky, ako aj opatrenia, ktoré štát prijal na ochranu svojich systémov a občanov.
„Ak cudzej spravodajskej službe napojené skupiny prenikli do vládnych systémov alebo sa zamerali na kritickú infraštruktúru, ide o priamu bezpečnostnú hrozbu pre Slovenskú republiku. Príslušné orgány musia informovať parlamentné kontrolné mechanizmy, v prípade potreby aj v utajenom režime,“ povedal člen Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby František Majerský. Podľa neho je nutné sa dozvedieť, či boli kompromitované citlivé informácie, či štát útoky včas odhalil a či urobil všetko potrebné na zabránenie ďalším prienikom.
KDH preto žiada vládu, aby zverejnila základnú časovú os incidentov, informovala o dotknutých oblastiach štátu, objasnila možné následky a predstavila prijaté bezpečnostné opatrenia. Zároveň má podľa hnutia vysvetliť, prečo o vážnej bezpečnostnej hrozbe mlčala a prečo Slovensko na rozdiel od ďalších európskych krajín verejne nereagovalo voči Ruskej federácii.
„Keď si vláda potrebuje vyrobiť vnútorného nepriateľa, okamžite zvoláva tlačové konferencie, straší prevratmi a rozpráva o vymyslených bezpečnostných incidentoch. Keď však európske inštitúcie a slovenské úrady potvrdia skutočné útoky skupiny napojenej na ruskú tajnú službu, vláda zrazu mlčí,“ povedal predseda KDH Milan Majerský. Občanov podľa neho nezaujíma politická náklonnosť predstaviteľov vlády ku Kremľu. Povinnosťou vlády je chrániť Slovensko a povedať ľuďom pravdu, uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Mlčanie pri ohrození štátu je neprijateľné, KDH žiada pravdu o kyberútokoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzvalo vládu, aby bezodkladne a transparentne informovala verejnosť aj parlament o kybernetických operáciách ruských hackerov proti Slovensku. Podľa hnutia boli útoky spájané so skupinou Turla, ktorú podľa Európskej únie riadi 16. centrum ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Terčom mali byť slovenské vládne systémy, kritická infraštruktúra, energetika aj zbrojársky priemysel.
Mimoriadne vážne incidenti
KDH upozornilo, že slovenské ministerstvá a Národný bezpečnostný úrad mimoriadne vážne incidenty potvrdili až po otázkach novinárov. Vláda podľa hnutia dovtedy nevysvetlila, kedy k útokom došlo, ktoré inštitúcie zasiahli, či útočníci získali citlivé údaje, aké škody spôsobili ani či nebezpečenstvo naďalej trvá. Zároveň hnutie poukázalo na to, že viaceré európske štáty ruské aktivity verejne odsúdili a predvolali si ruských diplomatov, zatiaľ čo slovenská vláda porovnateľnú reakciu neoznámila.
„Európska únia jasne pomenovala aktivity ruských spravodajských štruktúr, uviedla Slovensko medzi napadnutými krajinami a prijala voči zodpovedným osobám a subjektom sankcie. Slovenská vláda preto nemôže predstierať, že ide o okrajovú alebo nejasnú udalosť. Minister zahraničných vecí musí vysvetliť, aké informácie mala vláda k dispozícii, odkedy o útokoch vedela a akú diplomatickú odpoveď pripravila,“ uviedol poslanec Národnej rady SR a člen parlamentného výboru pre európske záležitosti Branislav Škripek.
Hnutie zdôraznilo, že verejnosť má právo poznať základný rozsah incidentov, ich možné následky, ako aj opatrenia, ktoré štát prijal na ochranu svojich systémov a občanov.
„Ak cudzej spravodajskej službe napojené skupiny prenikli do vládnych systémov alebo sa zamerali na kritickú infraštruktúru, ide o priamu bezpečnostnú hrozbu pre Slovenskú republiku. Príslušné orgány musia informovať parlamentné kontrolné mechanizmy, v prípade potreby aj v utajenom režime,“ povedal člen Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby František Majerský. Podľa neho je nutné sa dozvedieť, či boli kompromitované citlivé informácie, či štát útoky včas odhalil a či urobil všetko potrebné na zabránenie ďalším prienikom.
Povinnosť vlády
KDH preto žiada vládu, aby zverejnila základnú časovú os incidentov, informovala o dotknutých oblastiach štátu, objasnila možné následky a predstavila prijaté bezpečnostné opatrenia. Zároveň má podľa hnutia vysvetliť, prečo o vážnej bezpečnostnej hrozbe mlčala a prečo Slovensko na rozdiel od ďalších európskych krajín verejne nereagovalo voči Ruskej federácii.
„Keď si vláda potrebuje vyrobiť vnútorného nepriateľa, okamžite zvoláva tlačové konferencie, straší prevratmi a rozpráva o vymyslených bezpečnostných incidentoch. Keď však európske inštitúcie a slovenské úrady potvrdia skutočné útoky skupiny napojenej na ruskú tajnú službu, vláda zrazu mlčí,“ povedal predseda KDH Milan Majerský. Občanov podľa neho nezaujíma politická náklonnosť predstaviteľov vlády ku Kremľu. Povinnosťou vlády je chrániť Slovensko a povedať ľuďom pravdu, uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Mlčanie pri ohrození štátu je neprijateľné, KDH žiada pravdu o kyberútokoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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