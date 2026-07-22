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22. júla 2026
Policajt Varga už nie je ani podozrivý zo sabotáže, advokátovi Kubinovi bolo doručené vyrozumenie
Tagy: Advokát Čurillovci Sabotáž
Kubina takéto rozhodnutie Trestný poriadok síce nepozná, ide však o potvrdenie zo strany Úradu inšpekčnej služby, že Varga sa žiadneho trestného činu nedopustil. Advokátovi
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22.7.2026 (SITA.sk) - Kubina takéto rozhodnutie Trestný poriadok síce nepozná, ide však o potvrdenie zo strany Úradu inšpekčnej služby, že Varga sa žiadneho trestného činu nedopustil.
Advokátovi Petrovi Kubinovi bolo doručené "vyrozumenie o zániku podozrenia” voči policajtovi Matejovi Vargovi zo sabotáže. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že takéto rozhodnutie Trestný poriadok síce nepozná, ide však o potvrdenie zo strany Úradu inšpekčnej služby, že Varga sa žiadneho trestného činu nedopustil.
"Síce neprocesnou formou a v posunkovej reči, ale predsa.Tento postup je však v súlade s alibistickou a podľa mňa aj nezákonnou praxou Úradu inšpekčnej služby, keď v prípadoch týkajúcich sa tzv. "čurillovcov” po tom, ako pohorí vznesené obvinenie, nikdy nezastavia trestné stíhanie, ale vždy ho prerušia z dôvodu "páchateľ neznámy”. Takýmto spôsobom sa evidentne chystá byť skončený aj prípad údajnej sabotáže, za ktorú bol pred rokom obvinený a zadržaný Matej Varga," skonštatoval Kubina.
Zároveň poukázal na praktiku policajnej inšpekcie, ktorá podľa neho najskôr človeka zadrží a obviní, potom navrhnú jeho vzatie do väzby, v ktorej niektoré osoby aj skončili, a neskôr, keď je obvinenie zrušené ako nezákonné alebo nedôvodné, tak trestné stíhanie vedené vo veci namiesto zastavenia len prerušia z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vzniesť obvinenie konkrétnej osobe.
"Teda - ľudovo povedané - páchateľ je neznámy. Takýto postup je namieste vtedy, keď je zrejmé, že skutok sa stal, je trestným činom, ale nevieme, kto ho spáchal. Napríklad - máme mŕtvolu nájdenú v jazere so zviazanými rukami za chrbtom a priestrelom hlavy, neďaleko nájdeme odhodenú vražednú zbraň (teda zrejmý trestný čin vraždy resp. úkladnej vraždy), ale nevieme nájsť osobu, ktorá to urobila," vysvetlil advokát.
Vo všetkých prípadoch "čurillovcov” sú však podľa Kubinu dobre známe všetky osoby, ktoré sa predmetných skutkov mali dopustiť. "Tieto osoby boli v každom prípade inšpekciou aj obvinené a často aj obmedzené na osobnej slobode s úmyslom stíhať ich väzobne. Žiaden neznámy páchateľ tu neexistuje. Nie je teda dôvod na prerušovanie stíhania z tohto dôvodu. Problém je, že skutky, za ktoré inšpekcia neúspešne stíhala "čurillovcov”, sa buď nestali alebo nie sú trestnými činmi," zdôraznil Kubina.
Doplnil, že práve to sa inšpekcia a jej vyšetrovatelia pod vedením majora (Juraja) Lukáča bojí, respektíve nemôže si dovoliť verejne priznať, pretože by museli verejnosti vysvetľovať, prečo už roky stíhajú poctivých policajtov za neexistujúce alebo vymyslené skutky.
Prokuratúra ešte v septembri 2025 zrušila obvinenie policajta Mateja Vargu stíhaného pre sabotáž. Podľa uznesenia prokurátora bolo totiž vznesené obvinenie nezákonné a nedôvodné, pretože skutok kladený obvinenému za vinu nespĺňa zákonné znaky trestného činu sabotáže ani zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Obvinenie voči Vargovi vzniesol vyšetrovateľ tímu Úradu inšpekčnej služby Veritas Peter Dubovický. Varga podľa neho vydal pokyn na účelové začatie operatívneho rozpracovania generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho prvého námestníka Jozefa Kanderu bez existencie relevantných podkladov, ktoré by preukazovali ich podozrenie z trestnej činnosti.
Bývalý funkcionár Národnej kriminálnej agentúry sa podľa policajnej inšpekcie dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca opozície Roberta Fica (Smer-SD).
"Obvinený vyšetrovateľ si svojvoľne vymyslel podozrenie na generálneho prokurátora a prvého námestníka, že by "mohli" zasahovať do konania, v ktorom bol poslanec NR SR R. F. obvinený. Následne voči predstaviteľom Generálnej prokuratúry SR nezákonne zhromažďoval informácie, čo predstavuje priamy útok na ústavné zriadenie SR a riadny chod GP SR," uviedol v júli 2025 Úrad inšpekčnej služby.
Zdroj: SITA.sk - Policajt Varga už nie je ani podozrivý zo sabotáže, advokátovi Kubinovi bolo doručené vyrozumenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Advokátovi Petrovi Kubinovi bolo doručené "vyrozumenie o zániku podozrenia” voči policajtovi Matejovi Vargovi zo sabotáže. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že takéto rozhodnutie Trestný poriadok síce nepozná, ide však o potvrdenie zo strany Úradu inšpekčnej služby, že Varga sa žiadneho trestného činu nedopustil.
"Síce neprocesnou formou a v posunkovej reči, ale predsa.Tento postup je však v súlade s alibistickou a podľa mňa aj nezákonnou praxou Úradu inšpekčnej služby, keď v prípadoch týkajúcich sa tzv. "čurillovcov” po tom, ako pohorí vznesené obvinenie, nikdy nezastavia trestné stíhanie, ale vždy ho prerušia z dôvodu "páchateľ neznámy”. Takýmto spôsobom sa evidentne chystá byť skončený aj prípad údajnej sabotáže, za ktorú bol pred rokom obvinený a zadržaný Matej Varga," skonštatoval Kubina.
Praktika policajnej inšpekcie
Zároveň poukázal na praktiku policajnej inšpekcie, ktorá podľa neho najskôr človeka zadrží a obviní, potom navrhnú jeho vzatie do väzby, v ktorej niektoré osoby aj skončili, a neskôr, keď je obvinenie zrušené ako nezákonné alebo nedôvodné, tak trestné stíhanie vedené vo veci namiesto zastavenia len prerušia z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vzniesť obvinenie konkrétnej osobe.
"Teda - ľudovo povedané - páchateľ je neznámy. Takýto postup je namieste vtedy, keď je zrejmé, že skutok sa stal, je trestným činom, ale nevieme, kto ho spáchal. Napríklad - máme mŕtvolu nájdenú v jazere so zviazanými rukami za chrbtom a priestrelom hlavy, neďaleko nájdeme odhodenú vražednú zbraň (teda zrejmý trestný čin vraždy resp. úkladnej vraždy), ale nevieme nájsť osobu, ktorá to urobila," vysvetlil advokát.
Nie je dôvod na prerušovanie stíhania
Vo všetkých prípadoch "čurillovcov” sú však podľa Kubinu dobre známe všetky osoby, ktoré sa predmetných skutkov mali dopustiť. "Tieto osoby boli v každom prípade inšpekciou aj obvinené a často aj obmedzené na osobnej slobode s úmyslom stíhať ich väzobne. Žiaden neznámy páchateľ tu neexistuje. Nie je teda dôvod na prerušovanie stíhania z tohto dôvodu. Problém je, že skutky, za ktoré inšpekcia neúspešne stíhala "čurillovcov”, sa buď nestali alebo nie sú trestnými činmi," zdôraznil Kubina.
Doplnil, že práve to sa inšpekcia a jej vyšetrovatelia pod vedením majora (Juraja) Lukáča bojí, respektíve nemôže si dovoliť verejne priznať, pretože by museli verejnosti vysvetľovať, prečo už roky stíhajú poctivých policajtov za neexistujúce alebo vymyslené skutky.
Prokuratúra ešte v septembri 2025 zrušila obvinenie policajta Mateja Vargu stíhaného pre sabotáž. Podľa uznesenia prokurátora bolo totiž vznesené obvinenie nezákonné a nedôvodné, pretože skutok kladený obvinenému za vinu nespĺňa zákonné znaky trestného činu sabotáže ani zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Obvinenie voči Vargovi vzniesol vyšetrovateľ tímu Úradu inšpekčnej služby Veritas Peter Dubovický. Varga podľa neho vydal pokyn na účelové začatie operatívneho rozpracovania generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho prvého námestníka Jozefa Kanderu bez existencie relevantných podkladov, ktoré by preukazovali ich podozrenie z trestnej činnosti.
Bývalý funkcionár Národnej kriminálnej agentúry sa podľa policajnej inšpekcie dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca opozície Roberta Fica (Smer-SD).
"Obvinený vyšetrovateľ si svojvoľne vymyslel podozrenie na generálneho prokurátora a prvého námestníka, že by "mohli" zasahovať do konania, v ktorom bol poslanec NR SR R. F. obvinený. Následne voči predstaviteľom Generálnej prokuratúry SR nezákonne zhromažďoval informácie, čo predstavuje priamy útok na ústavné zriadenie SR a riadny chod GP SR," uviedol v júli 2025 Úrad inšpekčnej služby.
Zdroj: SITA.sk - Policajt Varga už nie je ani podozrivý zo sabotáže, advokátovi Kubinovi bolo doručené vyrozumenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Advokát Čurillovci Sabotáž
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