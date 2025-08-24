Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 24.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bartolomej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. augusta 2025

Tragédia v ružinovskej nemocnici. 91-ročný pacient spadol zo štvrtého poschodia, zraneniam podľahol



Po páde z balkóna nemocnice v Ružinove zomrel v sobotu v noci 91-ročný muž. Ako informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, polícia ...



Zdieľať
441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 676x451 24.8.2025 (SITA.sk) - Po páde z balkóna nemocnice v Ružinove zomrel v sobotu v noci 91-ročný muž. Ako informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, polícia prijala oznámenie o páde muža z balkóna jednej z izieb nemocnice v bratislavskej mestskej časti Ružinov krátko pred 23:00.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Senior z doposiaľ nezistených príčin vypadol z balkóna na štvrtom poschodí. „Muž dôsledkom pádu utrpel zranenia, ktorým aj napriek snahe záchranárov na mieste podľahol,“ uviedla Bartošová.

V súvislosti s prípadom začali poverení príslušníci trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Okolnosti aj presné príčiny tragickej udalosti vyšetrujú policajti z Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II.



Zdroj: SITA.sk - Tragédia v ružinovskej nemocnici. 91-ročný pacient spadol zo štvrtého poschodia, zraneniam podľahol © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
ZOO Bratislava otvára nové krúžky pre deti. Čakajú ich výpravy do divočiny, stretnutia so zvieratami aj záchranné programy
<< predchádzajúci článok
Lavrov: Západ sa snaží zablokovať rozhovory o mieri na Ukrajine

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 