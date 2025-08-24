|
Nedeľa 24.8.2025
Meniny má Bartolomej
Úvodná strana
|Denník - Správy
24. augusta 2025
Tragédia v ružinovskej nemocnici. 91-ročný pacient spadol zo štvrtého poschodia, zraneniam podľahol
Po páde z balkóna nemocnice v Ružinove zomrel v sobotu v noci 91-ročný muž. Ako informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, polícia ...
24.8.2025 (SITA.sk) - Po páde z balkóna nemocnice v Ružinove zomrel v sobotu v noci 91-ročný muž. Ako informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, polícia prijala oznámenie o páde muža z balkóna jednej z izieb nemocnice v bratislavskej mestskej časti Ružinov krátko pred 23:00.
Senior z doposiaľ nezistených príčin vypadol z balkóna na štvrtom poschodí. „Muž dôsledkom pádu utrpel zranenia, ktorým aj napriek snahe záchranárov na mieste podľahol,“ uviedla Bartošová.
V súvislosti s prípadom začali poverení príslušníci trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Okolnosti aj presné príčiny tragickej udalosti vyšetrujú policajti z Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v ružinovskej nemocnici. 91-ročný pacient spadol zo štvrtého poschodia, zraneniam podľahol © SITA Všetky práva vyhradené.
