Le Penovej strana podáva žalobu za ohováranie

Šéfka francúzskeho Národného frontu Marine Le Penová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 13. mája (TASR) - Francúzska krajne pravicová strana Národné združenie (RN) má v úmysle podať trestné oznámenie za. Tento krok súvisí s informáciami o údajnom prepojení medzi touto stranou vedenou Marine Le Penovou a Stevom Bannonom, bývalým stratégom prezidenta USA Donalda Trumpa.O ich prepojení sa hovorilo v reportáži, ktorú 9. mája odvysielala televízia France 2. Bola v nej aj scéna, ako funkcionári RN Louis Aliot a Jérôme Riviere navrhujú Stevovi Bannonovi, aby sa zúčastňoval na stretnutiach Le Penovej s vysokopostavenými funkcionári štátu. Zábery pochádzali z nezverejneného materiálu zozbieraného americkou dokumentaristkou Alison Klaymanovou, autorkou filmu o Bannonovi.V súvislosti s reportážou skupina poslancov francúzskeho Senátu a Národného zhromaždenia žiada teraz vytvoriť vyšetrovaciu komisiu, ktorá by preverila väzby medzi RN a Bannonom.Le Penová v reakcii na reportáž uviedla, že ide ozinscenovanú pred voľbami, čím mala na mysli vládnu stranu Republika v pohybe (LREM).Uviedla tiež, že jej strane. Vysvetlila, že reportáži spomínaní štátni funkcionári tvoria skupinu Horaces, ktorá združuje štátnych úradníkov, šéfov podnikov a bývalých členov ministerských kabinetov, ktorí RN radia anonymne.Uviedla tiež, že Bannon pozvánku na takéto schôdzky dostal, ale nedostavil sa na ne.Poprela, že by Bannon bol organizoval financovanie RN. Podľa Le Penovej len ponúkol svoju pomoc pri hľadaní banky, ktorá by RN poskytla pôžičku. Dodala, že tento projekt nevyšiel. Vo vysielaní televízie BFM Le Penová pripomenula, že financovanie politických strán bankami mimo EÚ je zakázané. Uviedla však, že Steve Bannon poskytol RN rady, ako vo francúzskom prostredí zorganizovať finančné zbierky.Bannon sa po odchode z Bieleho domu a od Donalda Trumpa vydal vlani na európske turné, počas ktorého nadviazal tesné kontakty s maďarským premiérom Viktorom Orbánom i lídrom talianskej krajne pravicovej strany Liga Severu Matteom Salvinim. Bannonovým plánom je zjednotiť európskych populistov a ovládnuť Európsku úniu pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia o dva týždne.