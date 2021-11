LeBron James dostal v krátkej dobe ďalší trest, predviedol nechutné gesto (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - Hviezdny americký basketbalista LeBron James z tímu Los Angeles Lakers dostal od vedenie zámorskej NBA pokutu 15-tisíc USD za obscénne gesto v stredajšom súboji proti Indiane. Tridsaťšesťročný James v stredu hral po jednozápasovej stopke, ktorú dostal za to, že v nedeľňajšom súboji proti Detroitu pivota súpera Isaiaha Stewarta zasiahol do tváre a spôsobil mu krvavé zranenie. Po prvom disciplinárnom treste však hneď prišiel aj druhý.V stredajšom súboji v Indiane sa LeBron James pričinil 39 bodmi o triumf svojho tímu 124:116 po predĺžení, no v závere riadneho hracieho času sa prezentoval nechutným gestom. Po premenenej trojke totiž zvolil mimoriadne svojráznu oslavu, keď poskakoval s rukou vo svojom rozkroku. A za to dostal pokutu.Po skončení duelu v Indianapolise počas rozhovorov použil vulgárne výrazy na margo trestu, ktorý si odpykal v utorok pri prehre Lakers s New Yorkom 100:106. A za to dostal od vedenia súťaže verejné napomenutie.Predstavitelia NBA nepotrestali len Jamesa, ale aj portlandského krídelníka Roberta Covington. Ten v stredu pri prehre so Sacramentom 121:125 v závere druhej štvrtiny hodil smerom k rozhodcom ochranu dýchacích ciest, za čo dostal technickú chybu a duel sa pre neho predčasne skončil.