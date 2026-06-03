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03. júna 2026
Leclerc predĺžil zmluvu s Ferrari, tím označil za svoju druhú rodinu
Tagy: F1 Formula 1
Charles Leclerc zostáva verný Ferrari, v červených farbách tímu bude jazdiť aj v najbližších sezónach. Monacký jazdec Charles Leclerc sa dohodol ...
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3.6.2026 (SITA.sk) - Charles Leclerc zostáva verný Ferrari, v červených farbách tímu bude jazdiť aj v najbližších sezónach.
Monacký jazdec Charles Leclerc sa dohodol na viacročnom predĺžení zmluvy s tímom Ferrari len pár dní pred domácou Veľkou cenou Monaka.
Dvadsaťosemročný Leclerc je súčasťou Ferrari od roku 2019 a vyhral zatiaľ osem VC, pričom ostatné víťazstvo dosiahol ešte v roku 2024. V celkovom poradí MS skončil najvyššie druhý v roku 2022 za Maxom Verstappenom.
"Scuderia Ferrari oznamuje predĺženie dohody s Charlesom Leclercom, bude teda pokračovať v nosení farieb nášho tímu počas nasledujúcich sezón majstrovstiev sveta Formuly 1,“ uvádza sa vo vyhlásení Ferrari na tímovej webstránke.
Leclerc je momentálne na tretej priečke v hodnotení o tohtosezónny titul len tri body pred tímovým kolegom Lewisom Hamiltonom. Monačan vyjadril radosť z pokračovania svojho sna s Ferrari.
"Je to tím, ktorý som miloval a sníval som o tom byť jeho súčasťou už ako dieťa, po tých všetkých rokoch sa stal mojou druhou rodinou. Spoločne sme zažili neobyčajné momenty aj ťažšie chvíle, ale verím v tento tím viac než kedykoľvek predtým a som hlboko vďačný, že budeme pokračovať v spoločnom úsilí priniesť titul majstra sveta späť do Maranella. Byť jazdcom Ferrari je sen, ale zároveň aj zodpovednosť, ktorú nikdy neberiem na ľahkú váhu," vyhlásil.
Ferrari vyzdvihlo Leclerca ako svojho jazdca s druhým najvyšším počtom štartov v seriáli F1 a druhého aj v počte získaných pole position, hneď po Michaelovi Schumacherovi.
„Toto predĺženie zmluvy je pre nás veľmi prirodzené. Počas týchto sezón sme videli jeho rast, stal sa nielen jedným z najsilnejších jazdcov vo Formule 1, ale aj osobou, ktorá je úplne zladená s tímom a všetkým, čo Ferrari predstavuje. Vážime si jeho talent, milujeme jeho odhodlanie a spôsob, akým pristupuje k práci každý deň, či už na trati, alebo mimo nej, spolu s ľuďmi v Scuderii," uviedol tímový šéf Fred Vasseur.
Zdroj: SITA.sk - Leclerc predĺžil zmluvu s Ferrari, tím označil za svoju druhú rodinu © SITA Všetky práva vyhradené.
Monacký jazdec Charles Leclerc sa dohodol na viacročnom predĺžení zmluvy s tímom Ferrari len pár dní pred domácou Veľkou cenou Monaka.
Dvadsaťosemročný Leclerc je súčasťou Ferrari od roku 2019 a vyhral zatiaľ osem VC, pričom ostatné víťazstvo dosiahol ešte v roku 2024. V celkovom poradí MS skončil najvyššie druhý v roku 2022 za Maxom Verstappenom.
"Scuderia Ferrari oznamuje predĺženie dohody s Charlesom Leclercom, bude teda pokračovať v nosení farieb nášho tímu počas nasledujúcich sezón majstrovstiev sveta Formuly 1,“ uvádza sa vo vyhlásení Ferrari na tímovej webstránke.
Radosť z pokračovania svojho sna s Ferrari
Leclerc je momentálne na tretej priečke v hodnotení o tohtosezónny titul len tri body pred tímovým kolegom Lewisom Hamiltonom. Monačan vyjadril radosť z pokračovania svojho sna s Ferrari.
"Je to tím, ktorý som miloval a sníval som o tom byť jeho súčasťou už ako dieťa, po tých všetkých rokoch sa stal mojou druhou rodinou. Spoločne sme zažili neobyčajné momenty aj ťažšie chvíle, ale verím v tento tím viac než kedykoľvek predtým a som hlboko vďačný, že budeme pokračovať v spoločnom úsilí priniesť titul majstra sveta späť do Maranella. Byť jazdcom Ferrari je sen, ale zároveň aj zodpovednosť, ktorú nikdy neberiem na ľahkú váhu," vyhlásil.
Jazdec s druhým najvyšším počtom štartov
Ferrari vyzdvihlo Leclerca ako svojho jazdca s druhým najvyšším počtom štartov v seriáli F1 a druhého aj v počte získaných pole position, hneď po Michaelovi Schumacherovi.
„Toto predĺženie zmluvy je pre nás veľmi prirodzené. Počas týchto sezón sme videli jeho rast, stal sa nielen jedným z najsilnejších jazdcov vo Formule 1, ale aj osobou, ktorá je úplne zladená s tímom a všetkým, čo Ferrari predstavuje. Vážime si jeho talent, milujeme jeho odhodlanie a spôsob, akým pristupuje k práci každý deň, či už na trati, alebo mimo nej, spolu s ľuďmi v Scuderii," uviedol tímový šéf Fred Vasseur.
Zdroj: SITA.sk - Leclerc predĺžil zmluvu s Ferrari, tím označil za svoju druhú rodinu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: F1 Formula 1
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