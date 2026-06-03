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 24hod.sk    Šport

03. júna 2026

Leclerc predĺžil zmluvu s Ferrari, tím označil za svoju druhú rodinu


Tagy: F1 Formula 1

Charles Leclerc zostáva verný Ferrari, v červených farbách tímu bude jazdiť aj v najbližších sezónach. Monacký jazdec Charles Leclerc sa dohodol ...



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3.6.2026 (SITA.sk) - Charles Leclerc zostáva verný Ferrari, v červených farbách tímu bude jazdiť aj v najbližších sezónach.


Monacký jazdec Charles Leclerc sa dohodol na viacročnom predĺžení zmluvy s tímom Ferrari len pár dní pred domácou Veľkou cenou Monaka.

Dvadsaťosemročný Leclerc je súčasťou Ferrari od roku 2019 a vyhral zatiaľ osem VC, pričom ostatné víťazstvo dosiahol ešte v roku 2024. V celkovom poradí MS skončil najvyššie druhý v roku 2022 za Maxom Verstappenom.

"Scuderia Ferrari oznamuje predĺženie dohody s Charlesom Leclercom, bude teda pokračovať v nosení farieb nášho tímu počas nasledujúcich sezón majstrovstiev sveta Formuly 1,“ uvádza sa vo vyhlásení Ferrari na tímovej webstránke.

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Radosť z pokračovania svojho sna s Ferrari


Leclerc je momentálne na tretej priečke v hodnotení o tohtosezónny titul len tri body pred tímovým kolegom Lewisom Hamiltonom. Monačan vyjadril radosť z pokračovania svojho sna s Ferrari.

"Je to tím, ktorý som miloval a sníval som o tom byť jeho súčasťou už ako dieťa, po tých všetkých rokoch sa stal mojou druhou rodinou. Spoločne sme zažili neobyčajné momenty aj ťažšie chvíle, ale verím v tento tím viac než kedykoľvek predtým a som hlboko vďačný, že budeme pokračovať v spoločnom úsilí priniesť titul majstra sveta späť do Maranella. Byť jazdcom Ferrari je sen, ale zároveň aj zodpovednosť, ktorú nikdy neberiem na ľahkú váhu," vyhlásil.

Jazdec s druhým najvyšším počtom štartov


Ferrari vyzdvihlo Leclerca ako svojho jazdca s druhým najvyšším počtom štartov v seriáli F1 a druhého aj v počte získaných pole position, hneď po Michaelovi Schumacherovi.

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„Toto predĺženie zmluvy je pre nás veľmi prirodzené. Počas týchto sezón sme videli jeho rast, stal sa nielen jedným z najsilnejších jazdcov vo Formule 1, ale aj osobou, ktorá je úplne zladená s tímom a všetkým, čo Ferrari predstavuje. Vážime si jeho talent, milujeme jeho odhodlanie a spôsob, akým pristupuje k práci každý deň, či už na trati, alebo mimo nej, spolu s ľuďmi v Scuderii," uviedol tímový šéf Fred Vasseur.


Zdroj: SITA.sk - Leclerc predĺžil zmluvu s Ferrari, tím označil za svoju druhú rodinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: F1 Formula 1
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