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 24hod.sk    Šport

03. júna 2026

Legendárna Comaneciová sa po 50 rokoch vrátila domov, vzbudzuje nádej na novú éru rumunskej gymnastiky – VIDEO



V rodnom meste Onesti oslavujú polstoročie od historického úspechu olympijskej víťazky Nadii Comaneciovej na OH 1976. V rumunskom mestečku Onesti sa konala oslava 50. výročia od chvíle, keď gymnastka ...



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romania_olympics_nadia_comaneci_award_79154 676x451 3.6.2026 (SITA.sk) - V rodnom meste Onesti oslavujú polstoročie od historického úspechu olympijskej víťazky Nadii Comaneciovej na OH 1976.


V rumunskom mestečku Onesti sa konala oslava 50. výročia od chvíle, keď gymnastka Nadia Comaneciová ako prvá v histórii dosiahla perfektný zápis 10 bodov na olympijských hrách. Desiatky ľudí sa zišli pri jej bývalom bytovom dome, kde 64-ročnú legendu vítali s heslom „naša susedka“.

Comaneciová si pripomenula svoj detský život, kedy sa musela prebúdzať skoro ráno a tvrdo trénovať, aby sa stala šampiónkou. "Tento rok je dôležitý pre každého, aby stlačil tlačidlo reštartu pre pohyb, šport, zdravie, nezávislosť a naučil sa prekonávať svoje limity,“ povedala približne 150 deťom na gymnastickej súťaži, na ktorej sa zúčastnila.

Comaneciová počas olympijských hier v Montreale v roku 1976 získala sedem perfektných hodnotení, stala sa hrdinkou komunistického Rumunska. Prítomným deťom ukázala základné gymnastické cviky a povzbudila aj dospelých, aby sa hýbali.

V súčasnosti Rumunsko vysiela na olympiádu oveľa menej gymnastiek, čo sa odrazilo aj na výsledkoch. Po dvanástich rokoch bez medaily sa tímu podarilo získať tri cenné kovy v Londýne v roku 2012 a bronz na OH 2024 v Paríži.

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Obnova klubu


Nádeje na oživenie gymnastiky v Onesti obnovilo spomenutú okrúhle výročie a návšteva Comaneciovej. V máji centrálna vláda schválila investíciu vo výške 23 miliónov eur do miestneho gymnastického klubu, v ktorom Comaneciová začala kariéru. Projekt zahŕňa nové ubytovanie pre gymnastky, bazény aj múzeum gymnastiky.

Onesti je mesto s 34-tisíc obyvateľmi a malo úspešný gymnastický klub od založenia počas obdobia Comaneciovej s výbornými výsledkami až do prelomu milénií. Klub však začal upadať kvôli zníženiu financovania a odchodu trénerov do západnej Európy, USA alebo Austrálie.

Rumunskí gymnastickí šampióni priniesli krajine 73 olympijských medailí, pričom posledné tímové zlato pochádza z roku 2004. „Musíme zlepšiť trénerov, podporiť športovcov a mať lepšie tréningové zariadenia,“ povedala riaditeľka klubu Ingrid Istrate. Renovácia areálu by podľa nej umožnila tieto podmienky vytvoriť a možno objaviť novú Nadiu Comaneciovú.

Cesta k dokonalosti


Comaneciová podporuje klub nielen finančne, ale aj cez osobné kontakty. Po tom, čo v roku 1989 emigrovala do USA, si vzala amerického gymnastu Barta Connera, s ktorým dodnes propaguje gymnastiku. Conner sprevádzal Comaneciovú počas jej návštevy.

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Počas osláv sa legenda podpísala na lavičku pred svojim bývalým domom so srdiečkom a venovaním "I love you all". Vystúpila na pódiu, kde si hľadisko užívalo spev a tanec. Predstavila aj pätnásťminútovú „Cestu k dokonalosti“, ktorá vedie z jej bytu do gymnastickej telocvične nazvanej jej menom.

Mladé talenty ju obdivujú


Telocvičňa s mozaikovým nástenným obrazom z takmer 500-tisíc mramorových kúskov tiež čaká modernizácia. Trénuje tam aj 14-ročná Adelina Badicová, ktorá považuje Comaneciovú za "najlepšiu gymnastku planéty“.

Badicová, ktorá začala s gymnastikou ako 4-ročná, sa denne pripravuje šesť hodín a sníva o účasti na ďalších olympijských hrách. Oporou jej sú slová legendy, že bez tvrdej práce sa nedá nič dosiahnuť.

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Deväťročná Natalia Ungurasuová skončila tretia na bradlách pri svojej premiére na pódiu, práve v prítomnosti Comaneciovej. "Naučila som sa, že každý cieľ je dosiahnuteľný, ak na ňom tvrdo pracujeme,“ povedala mladá gymnastka.



Zdroj: SITA.sk - Legendárna Comaneciová sa po 50 rokoch vrátila domov, vzbudzuje nádej na novú éru rumunskej gymnastiky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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