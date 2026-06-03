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03. júna 2026
Starosta španielskeho mesta zakázal prípravný zápas medzi výbermi DR Kongo a Čile, dôvodom sú obavy z eboly
Tagy: Ebola MS vo futbale 2026
Prípravný duel dvoch účastníkov MS 2026 zrušili kvôli zdravotným rizikám. Starosta Juan Franco zo španielskeho mesta La Línea de la Concepción oficiálne zakázal konanie medzištátneho prípravného ...
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3.6.2026 (SITA.sk) - Prípravný duel dvoch účastníkov MS 2026 zrušili kvôli zdravotným rizikám.
Starosta Juan Franco zo španielskeho mesta La Línea de la Concepción oficiálne zakázal konanie medzištátneho prípravného futbalového duelu medzi výbermi D. R. Kongo a Čile. Dôvodom sú obavy z epidémie eboly, ktorá sa šíri v africkej krajine.
Starosta podpísal nariadenie zákazujúce konanie zápasu naplánovaného na 9. júna. Podľa jeho slov išlo o preventívne opatrenie v súlade s odporúčaniami zdravotnej služby autonómnej oblasti Andalúzia.
Mesto La Línea de la Concepción má približne 65-tisíc obyvateľoch a nachádza sa blízko hraníc s Gibraltárom a dostalo odporúčanie od vedúceho zdravotníckej služby miestnej samosprávy, ktorý kategoricky varoval pred organizáciou zápasu z dôvodu možných zdravotných rizík.
Demokratická republika Kongo, ktorá si zabezpečila účasť na svojom prvom svetovom šampionáte od roku 1974, na ktorom štartovala ešte ako Zair, má už v stredu absolvovať prípravný duel proti Dánsku v belgickom Liége.
Africký tím zrušil plánovaný prípravný tréningový kemp v domácom prostredí po vypuknutí epidémie eboly v regióne usídlil sa v Belgicku.
Epidémia vysoko nákazlivej hemoragickej horúčky eboly bola vyhlásená v strednej a východnej časti D. R. Kongo v polovici mája.
Americké úrady 22. mája oznámili, že mužstvo musí absolvovať 21-dňovú karanténu pred dovolením vstupu na územie USA, ktoré spolu s Kanadou a Mexikom hostí tohtoročný svetový šampionát od 11. júna do 19. júla.
Tím plánuje mať bázu v Houstone, kde odohrá 17. júna prvý zápas K-skupiny proti Portugalsku. Následne sa presunie do mexickej Guadalajary na zápas proti Kolumbii (24. júna), potom sa vráti do USA a 28. júna si v Atlante zmeria sily s Uzbekistanom.
Zdroj: SITA.sk - Starosta španielskeho mesta zakázal prípravný zápas medzi výbermi DR Kongo a Čile, dôvodom sú obavy z eboly © SITA Všetky práva vyhradené.
Starosta Juan Franco zo španielskeho mesta La Línea de la Concepción oficiálne zakázal konanie medzištátneho prípravného futbalového duelu medzi výbermi D. R. Kongo a Čile. Dôvodom sú obavy z epidémie eboly, ktorá sa šíri v africkej krajine.
Starosta podpísal nariadenie zákazujúce konanie zápasu naplánovaného na 9. júna. Podľa jeho slov išlo o preventívne opatrenie v súlade s odporúčaniami zdravotnej služby autonómnej oblasti Andalúzia.
Mesto La Línea de la Concepción má približne 65-tisíc obyvateľoch a nachádza sa blízko hraníc s Gibraltárom a dostalo odporúčanie od vedúceho zdravotníckej služby miestnej samosprávy, ktorý kategoricky varoval pred organizáciou zápasu z dôvodu možných zdravotných rizík.
Demokratická republika Kongo, ktorá si zabezpečila účasť na svojom prvom svetovom šampionáte od roku 1974, na ktorom štartovala ešte ako Zair, má už v stredu absolvovať prípravný duel proti Dánsku v belgickom Liége.
Africký tím zrušil plánovaný prípravný tréningový kemp v domácom prostredí po vypuknutí epidémie eboly v regióne usídlil sa v Belgicku.
Epidémia vysoko nákazlivej hemoragickej horúčky eboly bola vyhlásená v strednej a východnej časti D. R. Kongo v polovici mája.
Americké úrady 22. mája oznámili, že mužstvo musí absolvovať 21-dňovú karanténu pred dovolením vstupu na územie USA, ktoré spolu s Kanadou a Mexikom hostí tohtoročný svetový šampionát od 11. júna do 19. júla.
Tím plánuje mať bázu v Houstone, kde odohrá 17. júna prvý zápas K-skupiny proti Portugalsku. Následne sa presunie do mexickej Guadalajary na zápas proti Kolumbii (24. júna), potom sa vráti do USA a 28. júna si v Atlante zmeria sily s Uzbekistanom.
Zdroj: SITA.sk - Starosta španielskeho mesta zakázal prípravný zápas medzi výbermi DR Kongo a Čile, dôvodom sú obavy z eboly © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ebola MS vo futbale 2026
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