Legalsummit (nielen) o reforme justície: Témou dňa bude aj inováciami budovaný právny štát

Exkluzívny partner: Advokátska kancelária Prosman & Pavlovič



Podporovatelia: Elcom, Instea



Produkční partneri: VNET, Slido, Upcoming Tell your story



Mediálni partneri: SITA, StartitUp, Najpravo.sk, Pravnenoviny.sk, Pcrevue.sk, Inba.sk, Bratislavskenoviny.sk



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2020 (Webnoviny.sk) -Tvorca konferenčných formátovukončí rok 2020 symbolicky, no prelomovo zároveň. Už v pondeloktotiž organizuje svoju Legalsummit – Justice Revival bude novinkou a zároveň začiatkom tradície, ktorej vysoko aktuálny obsah bude upriamený naa na témy, ktoré s ňou súvisia. V priebehu posledných rokov a mesiacov zažila najväčší úpadok v dejinách Slovenska, rovnako však aj za jeho hranicami. Budú sa nasledujúce mesiace niesť v znamení jej znovuzrodenia? Čaká nás jej reforma postavená na otvorenom vládnutí? Aj toto sú otázky, na ktoré budú reagovať odborníci zoči, ktorí načrtnú viacero zaujímavých pohľadov a riešení. Účastníci budú mať vďaka sponzorom a podporovateľom opäť k dispozícii, pričom online miesto je možné siNapriek tomu, že je Legalsummit novým formátom, organizátori v ňom vidia vysoký potenciál. "To, čo bolo pred 5 rokmi len víziou, je dnes naplnenou realitou. S našimi konferenciami sme to v tomto extrémne komplikovanom roku 2020 dotiahli až k magickej 20-ke! Spolu s ňou prichádza aj naša posledná tohtoročná výzva - justícia, ktorú opäť prinášame štýlom otvoreného medzisektorového konceptu. Namiesto politického rozmeru hľadáme riešenia s dôrazom na inovácie. Bez diskusie a bez identifikovania rámcových procesných možností pre ich nasadenie sa totiž nepohneme vpred. A práve to je dôvod, prečo otázku justície otvárame s príchodom jej reformy,” hovorí, ktorá konferenciu organizuje.Prvou témou na diskusiou bude, ktorá sa vo svetle diania vrcholiacom v priebehu posledných mesiacov stala pre Slovensko jednoznačnou prioritou., a tým aj v štát,, čo v súčasnom stave prehlbujúcej sa krízy. "Ľudia potrebujú cítiť, že štát je schopný zabezpečiť spravodlivosť, inak je jeden z hlavných pilierov právneho štátu silne ohrozený. Reforma justície preto nepočká,” uviedla. A hoci už svoj reformný návrh ministerstvo predstavilo, dôležitou otázkou zostáva,? Inšpiráciu môžeme pritom hľadať aj v susednýchči v. Aké sú ich skúsenosti so zavádzaním náročných krokov a čo nám odporúčajú?Ďalšou z tém bude aj. Touto otázkou sa na Slovensku zaoberá aj sudcovská iniciatíva, podľa ktorej je spoločenská. "Je najvyšší čas na uvedomenie si, že nejde len o kauzy stíhaných sudcov, ale o dobré meno a česť každého sudcu, aktívneho aj bývalého," uviedla Katarína Javorčíková . Súdna moc zlyhala vo vykonávaní svojich právomocí spravodlivo, nezávisle a nestranne. Je to problém, ktorému čelí nielen Slovensko, ale susedné Čechy. "Korupcie 90. rokov výrazne ubudlo, nahradilo ju však niečo, čo je omnoho sofistikovanejšie a budí dojem, že to korupcia ani nie je. Opak je však pravdou, pretože je to ešte tisíckrát hnusnejší systém,” poznamenal. Okrem pretrvávajúcej korupcii je však zlyhaním justície aj jej mimoriadna vzdialenosť bežným obyvateľom. Plánovaná reforma by preto mala do svojich priorít zahrnúť aj, napríklad cez národný portál. Ten by mal okrem jednoduchej dostupnosti právnych informácií spĺňať aj podobus cieľom predchádzať korupcii a finančným podvodom. "Sme hrdí, že sme ako exkluzivny partner konferencie mohli podporiť myšlienku otvorenej justície stojacej na prahu zmeny, ktorá, ako veríme, prinesie spoločnosti rýchlejšiu a presvedčivejšiu spravodlivosť," poznamenalTretia diskusia sa bude zaoberať otázkou,? Krízové situácie, akou je aj pandémia koronavírusu, nám totiž v praxi ukázali, že inovácie, a s nimi súvisiaca digitalizácia, nie sú len rozmarom 21. storočia, ale riešením pre bezproblémový chod právneho štátu., pritom môžepre(aj). Jeho potenciál tkvie najmä v otvorenom využívaní, ktoré by justíciu "priniesli spoza zatvorených dverí súdnej siene bližšie k ľuďom”. Nevyhnutným úvodným krokom je však definovanie limitov na úrovni štátu. "Umelá inteligencia umožňuje využívať niektoré z jej algoritmov na vykonávanie transparentných administratívnych procesov,” uvádza jeden z mimoriadne odbremeňujúcich príkradov pre súdne orgány. Výzvou pre Slovensko sa preto stávav zmysle, ktorý má s využitímčipotenciál položiť základy. "Týmto spôsobom sa eliminuje korupcia v súdnictve, pretože pri rovnakých prípadoch s rovnakou právnou podstatou sa nestane, že jeden sudca rozhodne inak ako ten druhý len kvôli tomu, že je za tým nejaké pozadie,” vysvetľujeŠtvrtá diskusia sa bude venovať aj problematike, keďže jednou z najzásadnejších otázok týkajúcich sa podnikania na Slovensku je aj to, či. "Duševné vlastníctvo je jednou z mála oblastí, ktoré aktuálna kríza nezasiahla, práve naopak. Nové vynálezy a kreatívne riešenia výrazne pomáhajú hospodárskemu oživeniu,” hovoríje preto jedným z predpokladov správne nastaveného podnikateľského prostredia. Aktuálny stav a možné praktické zlepšenia využívania duševného vlastníctva, ale aj ďalších, s ním súvisiacich procesných úkonov, preto mapuje nový. Jeho cieľom je. Podľa, je totiž duševné vlastníctvo hlavným akcelerátorom rastu. "Jednou z častých chýb, ktoré firmy robia, je, že stavajú duševné vlastníctvo a patenty jen na ich vlastnom know-how. Spoločnosti však môžu nakúpiť licencie k rôznym komplementárnym technológiám, vďaka ktorým bude ich portfolio poskytovať omnoho vyššiu hodnotu,” dopĺňaPosledná diskusia bude mať formu brainstormingu za okrúhlym stolom a jej témou bude. Táto oblasť má na Slovensku mnoho praktických nedostatkov, ktoré komplikujú, ale aj. Zásadnou je otázka, ktorej riešením je napríklad zabezpečenie domény s koncovkou.sk vyšším štandardom. "Už v roku 2019 bolo takto zabezpečených viac ako 30 % všetkých.sk domén, čo je výborné. Tento štandard poskytovaných služieb chceme aj naďalej zvyšovať a prispievať tak k vyššej bezpečnosti virtuálneho Slovenska", povedal. Namusí okrem toho adekvátne reagovať aj. Z dlhodobého hľadiska je jej úlohou zabezpečiť, ktorý bude postavený na princípoch. Zároveň však platí, že, preto sa priaznivý vplyv očakáva aj na strane práva. "Naša spoločnosť už niekoľko rokov prispieva k významnej digitalizácii a k zvyšovaniu bezpečnosti procesov v rôznych oblastiach, vrátane verejnej a štátnej správy, a to v rôznych krajinách sveta. Základom riešenia sú inovatívne multifunkčné podpisové zariadenia, ktoré umožňujú vytvoriť väzbu medzi klientom, dokumentom a signatárom, preto ich pridaná hodnota môže byť prínosnou aj pre oblasť práva,” poznamenalPrelomovú konferenciu Legalsummit sa organizátorom podarilo v tejto mimoriadne komplikovanej dobe zorganizovať len vďaka silnému zázemiu úžasného tímu a vďaka podpore sponzorov, partnerov a podporovateľov. Hlavnými partnermi sú, ako aj spoločnosti. "Touto konferenciou zakladáme novú tradíciu, ktorej obsahový, ale aj praktický význam má potenciál z roka na rok rásť. Sme radi, že nám rok 2020 aj napriek mimoriadne ťažkej situácii dovolil urobiť v histórií Legalsummitu aspoň ‘prvý výkop’ a veríme, že rok 2021 nám prinesie ďaleko väčšie možnosti, napríklad v podobe špecializovaných konferencií. To je spôsob, ako sa každej téme, ktorú otvárame, môžeme venovať v samostatnom formáte a v rozsahu, aký si zaslúži,” dodáva na záverVšetky informácie nájdete naa na sociálnych sieťach, kde organizátori vytvorili aj, ktoré sa. Platforma je dostupná TU Všetky doterajšie formáty a ich jednotlivé diskusie nájdete spracované aj ako podcasty alebo ako videá na YouTube kanáli organizátora.Informačný servis