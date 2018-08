Legenda elektronickej hudobnej scény Jean Michel Jarre má 70 rokov

Jean Michel Jarre - skladateľ a hráč na klávesových nástrojoch a priekopník elektronickej hudby. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Francúzsky multiinštrumentalista a klávesový mág Jean Michel Jarre. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Francúzsky multiinštrumentalista a klávesový mág Jean Michel Jarre Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jean Michel Jarre na Valnom zhromaždení CISAC 2015. Foto: CISAC Foto: CISAC

Zdroj: www.csfd.cz, www.alterecho.muzikus.cz



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lyon/Bratislava 24. augusta (TASR) - Legenda elektronickej hudby a veľkolepých vizuálnych projekcií - tak je označovaný umelec z Francúzska Jean-Michel Jarre. Hudobný mág za svoj život predal viac ako 80 miliónov hudobných nosičov. V piatok 24. augusta bude mať 70 rokov.Jean-Michel Jarre (rodným menom Jean-Michael André Jarre) sa narodil 24. augusta 1948 vo francúzskom Lyone do hudobnej rodiny. Jeho otec Maurice Jarre bol oscarovým skladateľom filmovej hudby pre Hollywood a dirigentom, starý otec zase hráčom na hoboj. Nie je preto prekvapením, že prvé hudobné kroky mladého Francúza smerovali ku klasickému vzdelaniu a hre na klavír. Venoval sa aj maľbe. Aj preto neskôr patril medzi prvých hudobníkov, ktorí integrovali vizuálne efekty do hudobných vystúpení. V roku 1968 sa stal členom Groupe de recherches Musicales a stál pri zrode elektronickej hudobnej scény, ktorá sa práve v tom čase formovala.Na začiatku skladateľovej kariéry stáli dvaja umelci: francúzsky maliar a sochár Pierre Soulages s jeho mnohovrstevnatými textúrami a avantgardný skladateľ Pierre Schaeffer, zakladateľ ambientnej hudby, ktorej vplyv je počuť na väčšine hudobníkových albumov. Debutový album Deserted Place (1972), kde experimentoval so zvukmi a soundtrack k mysterióznemu thrilleru Les granges brűlées (1973) pripravili pôdu pre slávny inštrumentálny album Oxygene. Predalo sa ho 12 miliónov kópií a stal sa najpredávanejšou francúzskou nahrávkou.V roku 1978 uzrel svetlo sveta album Équinoxe, na ktorom už bolo počuť zárodky epickej naliehavosti, tanečnej rytmiky a popovo ladenej melodiky. Tieto ingrediencie sa potom spojili do piatich unikátnych trackov, ktoré spolu tvorili ďalší koncepčný opus Magnetic Fields (Les Chants Magnétiques, 1981). Album má v umelcovej tvorbe nesmierny význam i napriek tomu, že je v jeho diskografii trochu zaznávaný. Magnetic Fields si zaslúži špeciálnu pozíciu tiež vďaka faktu, že na tejto platni experimentoval s digitálnymi syntetizátormi.Mnohí neprajníci tvrdili, že elektronická hudba pôsobí umelo. Jarre si to uvedomuje a zakladá si na výnimočnosti a skutočnom hraní.ačrtol Jarre v rozhovore pre britský Daily Mail. Nové technológie znamenajú nové možnosti, ale tiež určitú stratu ľudskosti. "Nepáči sa mi myšlienka, že elektronická hudba je chladná, futuristická priam robotická. Chcem, aby moja hudba znela vrelo, ľudsky a organicky," dodal hudobník pre britský denník.Idea organickosti umelca zrejme viedla k prvému použitiu laserovej harfy, ktorá spája zvuk a virtuálne struny neskutočným spôsobom. Prerušenie laserového lúča vyšle signál do syntetizátora, ktorý vydá požadovaný tón. Doposiaľ panujú určité dohady, či laserová harfa nie je jen trik a Jean-Michel Jarre len predstiera, že na nej hrá. Objavilo sa však video, zachytávajúce, že sa harfa poškodila, čo spôsobilo narušenie skladby. Táto okolnosť umlčala mnoho umelcových kritikov a pochybovačov.Najviac sa hudobník preslávil svojimi legendárnymi koncertmi pod holým nebom. Tie obsahujú množstvo laserových efektov v spojení s ohňostrojmi na pozadí nejakého architektonického skvostu.V októbri 1981 bol Jean-Michel Jarre prvým západným umelcom, ktorý mal koncert v Číne. Na jeho open air koncert v Paríži v roku 1990 prišlo viac ako 2,5 milióna divákov. V septembri 1997 odohral koncert k 850. výročiu založenia Moskvy, kde prišlo 3,5 milióna divákov.Najznámejším koncertom bol v roku 2000 Jean-Michel Jarre at the Pyramids, ktorý sa skladal sa z dvoch častí: Main Concert a Sunrise Concert. Uskutočnil sa pod egyptskými pyramídami v Gíze presne na prelome dvoch milénií. Projekt stál približne 9,5 milióna dolárov a zúčastnilo sa ho viac ako 120.000 ľudí. Jarre vytvoril obrovskú projekciu premietanú priamo na posledný z pôvodných divov sveta. Gigantická laserová show, dotvorená ohňostrojmi, bolo vysielaná v priamom prenose na televíznych staniciach po celom svete.Na svojom konte má skladateľ osemnásť štúdiových albumov, najnovší Electronica 2: The Heart Of Noise vyšiel v máji 2016. K diskografii patrí aj osem live a trinásť kompilačných albumov.Majster elektronickej hudby Jean-Michel Jarre koncertoval 28. novembra 2008 v Bratislave, deň nato aj v Košiciach. Tretí koncert odohral v Aegon aréne Národného tenisového centra 27. mája 2010. V rámci Electronica Tour 2016 nevynechal slovenské metropolu a spektakulárnu šou Electronica predstavil 9. novembra 2016 na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.Jean-Michel Jarre kráča s dobou. Dôkazom toho je, že umiestnil na hudobný kanál youtube.com odkaz, ktorým oficiálne povolil všetkým svojim fanúšikom použiť jeho hudbu pri tvorbe videoklipov.