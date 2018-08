Vrahovi Johna Lennona po 10. raz zamietli podmienečné prepustenie

Spevák John Lennon Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mark David Chapman, vrah Johna Lennona, na fotografii policajných zložiek štátu New York, 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. augusta (TASR) - Na doživotie odsúdenému vrahovi Johna Lennona Markovi Davidovi Chapmanovi už po 10. raz zamietli žiadosť o podmienečné prepustenie z väzenia. Za mrežami tak zostane ešte minimálne ďalšie dva roky, informovala v piatok agentúra AP.Medzičasom 63-ročný Chapman zastrelil Johna Lennona 8. decembra 1980 pred obytným domom v newyorskej štvrti Manhattan, kde hudobník býval.Chapman, fanatický Lennonov obdivovateľ, sa k vražde priznal a hoci znalecký posudok potvrdil jeho psychické ochorenie, v roku 1981 ho odsúdili na doživotie. Po prvý raz mohol požiadať o podmienečné prepustenie po 20 rokoch.Odsúdenec v stredu 22. augusta predstúpil pred komisiu štátu New York rozhodujúcu o podmienečných prepusteniach, ktorá jeho žiadosť opäť zamietla. Členovia komisie dospeli k záveru, že prepustenie páchateľa takého závažného zločinu by boloText zamietavého rozhodnutia získala vo štvrtok agentúra AP. Členovia komisie sa obávajú toho, že by Chapmanovi mohol po prepustení niekto ublížiť, alebo byť motivovaný ku spáchaniu podobného zločinu.Počas stredajšieho pojednávania komisie sa pri pamätníku Johna Lennona v newyorskom Central Parku konala demonštrácia, ktorej účastníci - vrátane fanúšikov a politikov - vyzývali na zamietnutie Chapmanovej žiadosti.Lennonov vrah môže opätovne požiadať o podmienečné prepustenie najskôr o dva roky, teda v auguste 2020. Trest si odpykáva vo väznici Wende s najprísnejším režimom v západnej časti štátu New York.Yoko Ono, vdova po Johnovi Lennonovi, sa k Chapmanovým žiadostiam o prepustenie stavia principiálne odmietavo.