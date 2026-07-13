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13. júla 2026
V Aténach horela hala používaná počas OH 2004, po požiari sa zrútila strecha – VIDEO
Tagy: Atény
Plamene zasiahli nevyužívanú halu z OH, poškodenie je rozsiahle. V gréckych Aténach požiar vážne poškodil halu, ktorú počas olympijských hier v roku 2004 využívali bedmintonisti. Na budove dokonca ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Plamene zasiahli nevyužívanú halu z OH, poškodenie je rozsiahle.
V gréckych Aténach požiar vážne poškodil halu, ktorú počas olympijských hier v roku 2004 využívali bedmintonisti. Na budove dokonca prišlo k zrúteniu strechy.
Podľa informácií hasičského zboru bolo na miesto vyslaných takmer 40 hasičov a 13 vozidiel, aby požiar, ktorý vypukol v nedeľu neskoro večer v hale nepoužívanej niekoľko rokov, dostali pod kontrolu. Plamene sa podarilo uhasiť až v pondelkových skorých ranných hodinách.
Hasiči nezaznamenali žiadne zranenia. Bedmintonová hala sa nachádza v populárnom parku obľúbenom medzi miestnymi obyvateľmi.
Komplex pôvodne postavený ako dočasné športovisko, stál viac než 20 miliónov eur. Po olympiáde bola hala prenajatá ako súkromná koncertná sála za ďalších 16 miliónov eur a hostila predstavenia známych muzikálov ako Cats, Mamma Mia a Jesus Christ Superstar.
Najvyšší správny súd Grécka v roku 2012 rozhodol, že stavba nezodpovedá stavebným predpisom a mala by byť zbúraná. Mestská samospráva Atén zároveň uviedla, že nájomná zmluva na dve dekády na priestor vypršala v apríli tohto roku.
Zdroj: SITA.sk - V Aténach horela hala používaná počas OH 2004, po požiari sa zrútila strecha – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V gréckych Aténach požiar vážne poškodil halu, ktorú počas olympijských hier v roku 2004 využívali bedmintonisti. Na budove dokonca prišlo k zrúteniu strechy.
Podľa informácií hasičského zboru bolo na miesto vyslaných takmer 40 hasičov a 13 vozidiel, aby požiar, ktorý vypukol v nedeľu neskoro večer v hale nepoužívanej niekoľko rokov, dostali pod kontrolu. Plamene sa podarilo uhasiť až v pondelkových skorých ranných hodinách.
Hasiči nezaznamenali žiadne zranenia. Bedmintonová hala sa nachádza v populárnom parku obľúbenom medzi miestnymi obyvateľmi.
Komplex pôvodne postavený ako dočasné športovisko, stál viac než 20 miliónov eur. Po olympiáde bola hala prenajatá ako súkromná koncertná sála za ďalších 16 miliónov eur a hostila predstavenia známych muzikálov ako Cats, Mamma Mia a Jesus Christ Superstar.
Najvyšší správny súd Grécka v roku 2012 rozhodol, že stavba nezodpovedá stavebným predpisom a mala by byť zbúraná. Mestská samospráva Atén zároveň uviedla, že nájomná zmluva na dve dekády na priestor vypršala v apríli tohto roku.
Zdroj: SITA.sk - V Aténach horela hala používaná počas OH 2004, po požiari sa zrútila strecha – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Atény
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