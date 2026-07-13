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13. júla 2026

V Aténach horela hala používaná počas OH 2004, po požiari sa zrútila strecha – VIDEO


Tagy: Atény

Plamene zasiahli nevyužívanú halu z OH, poškodenie je rozsiahle. V gréckych Aténach požiar vážne poškodil halu, ktorú počas olympijských hier v roku 2004 využívali bedmintonisti. Na budove dokonca ...



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greece_fire_67446 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Plamene zasiahli nevyužívanú halu z OH, poškodenie je rozsiahle.


V gréckych Aténach požiar vážne poškodil halu, ktorú počas olympijských hier v roku 2004 využívali bedmintonisti. Na budove dokonca prišlo k zrúteniu strechy.

Podľa informácií hasičského zboru bolo na miesto vyslaných takmer 40 hasičov a 13 vozidiel, aby požiar, ktorý vypukol v nedeľu neskoro večer v hale nepoužívanej niekoľko rokov, dostali pod kontrolu. Plamene sa podarilo uhasiť až v pondelkových skorých ranných hodinách.

Hasiči nezaznamenali žiadne zranenia. Bedmintonová hala sa nachádza v populárnom parku obľúbenom medzi miestnymi obyvateľmi.

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Komplex pôvodne postavený ako dočasné športovisko, stál viac než 20 miliónov eur. Po olympiáde bola hala prenajatá ako súkromná koncertná sála za ďalších 16 miliónov eur a hostila predstavenia známych muzikálov ako Cats, Mamma Mia a Jesus Christ Superstar.

Najvyšší správny súd Grécka v roku 2012 rozhodol, že stavba nezodpovedá stavebným predpisom a mala by byť zbúraná. Mestská samospráva Atén zároveň uviedla, že nájomná zmluva na dve dekády na priestor vypršala v apríli tohto roku.


Zdroj: SITA.sk - V Aténach horela hala používaná počas OH 2004, po požiari sa zrútila strecha – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Atény
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