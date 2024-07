Legendárna Brazílčanka Marta sa na OH v Paríži rozlúči s kariérou, spoluhráčky budú hrať najmä pre ňu

118 strelených gólov

20.7.2024 (SITA.sk) - V ženskom výbere Brazílie na olympijskom futbalovom turnaji v Paríži nebude chýbať ani legenda tohto športu Marta. Pre 38-ročnú útočníčku to bude vôbec posledný turnaj v kariére, po OH 2024 je rozhodnutá ukončiť kariéru."Mám dobrý pocit z toho, čo mám za sebou aj čo po mne zostane. Všetky tie mladé hráčky okolo mňa sú záruka skvelej reprezentácie Brazílie v budúcnosti. O tom som presvedčená. Ja som odovzdala za 20 rokov maximum, teraz je rad na iných," uviedla Marta.Rodáčka z Dois Riachos v štáte Alagoas sa chystá na svoje šieste olympijské hry, dosiaľ má v zbierke dve strieborné medaily z Atén 2004 a Pekingu 2008."Keď som mala 14 rokov, odišla som z domu a odvtedy som žila futbalom každý jeden deň. Teraz vo mne dozrela definitíva, že stačí. Nech zažiaria mladšie hráčky," skonštatovala legendárna hráčka s číslom 10. Marta v brazílskom drese absolvovala 183 zápasov a strelila v nich 118 gólov. Na najvyššom fóre okrem spomenutých olympijských medailí získala striebro aj na MS 2007 v Číne a na konte má aj tri triumfy v ženskej obdobe turnaja Copa América "Mám pocit, že zakaždým, keď vstúpim na ihrisko a hrám s Martou po svojom boku, je to veľká zodpovednosť. Je to skvelá hráčka a teraz musíme hrať najmä pre ňu,“ povedala obrankyňa Rafaelle."Od detstva bola práve Marta môj najväčší idol. Takže hrať s ňou teraz je pre mňa splnený sen," dodala brazílska defenzívna hráčka.Marta Vieira da Silva má na OH v Paríži šancu prekonať rekord v počte strelených gólov na olympijských futbalových turnajoch. So 14 gólmi je najlepšou strelkyňou pod piatimi kruhmi jej krajanka Cristiane, Marta má na konte o jeden presný zásah menej. "Budem sa snažiť streliať góly, ak to bude v prospech víťazstiev nášho tímu," dodala Marta.