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 24hod.sk    Šport

03. júna 2026

Vedenie NHL predstavilo nový formát Víkendu hviezd pre päť výberov


Tagy: Zápas hviezd NHL

V roku 2027 si fanúšikovia užijú turnaj v newyorskej UBS Aréne. Určený bude pre 5 výberov. Vedenie zámorskej Národnej hokejovej ligy (NHL) oznámilo nový formát Víkendu hviezd, ktorý začne platiť od ...



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islanders_cuomo_61459 8c2994efcc3e4e778f9ac5cb3520e9f9 676x451 3.6.2026 (SITA.sk) - V roku 2027 si fanúšikovia užijú turnaj v newyorskej UBS Aréne. Určený bude pre 5 výberov.


Vedenie zámorskej Národnej hokejovej ligy (NHL) oznámilo nový formát Víkendu hviezd, ktorý začne platiť od roku 2027. Pôjde o súťaž piatich výberov - Kanady, Švédska, Fínska, USA a Tímu Svet, ktorý združí hráčov zo zvyšných krajín vrátane ruských talentov.

Nový formát zmení doterajší systém na turnaj, ktorý sa uskutoční 6. februára 2027 v newyorskej UBS Aréne, domovskom štadióne tímu New Yorku Islanders. Tento štadión mal pôvodne hostiť Víkend hviezd už v tomto roku, no podujatie bolo zrušené kvôli ZOH v Miláne. NHL súhlasila s účasťou hráčov na olympijskom turnaji a v tom čase mala v základnej časti prestávku.

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Komisár Gary Bettman k novej podobe uviedol: "Nič nebolo zlé na formáte, ktorý sme používali v posledných rokoch. Myslíme si však, že to, čo sme teraz pripravili, bude zábavné a atraktívne pre fanúšikov, a práve o to v tomto podujatí ide."

Predchodcom modelu bol turnaja z roku 2025 pre štyri výbery. Najprv to boli pre každého účastníka tri stretnutia v skupine a napokon finálové vyvrcholenie medzi družstvami USA a Kanady. Počas predchádzajúcich rokov sa tímy skladali buď na základe voľby kapitánov alebo podľa jednotlivých divízií.


Zdroj: SITA.sk - Vedenie NHL predstavilo nový formát Víkendu hviezd pre päť výberov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zápas hviezd NHL
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