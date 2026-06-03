|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Karolína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. júna 2026
Vedenie NHL predstavilo nový formát Víkendu hviezd pre päť výberov
Tagy: Zápas hviezd NHL
V roku 2027 si fanúšikovia užijú turnaj v newyorskej UBS Aréne. Určený bude pre 5 výberov. Vedenie zámorskej Národnej hokejovej ligy (NHL) oznámilo nový formát Víkendu hviezd, ktorý začne platiť od ...
Zdieľať
3.6.2026 (SITA.sk) - V roku 2027 si fanúšikovia užijú turnaj v newyorskej UBS Aréne. Určený bude pre 5 výberov.
Vedenie zámorskej Národnej hokejovej ligy (NHL) oznámilo nový formát Víkendu hviezd, ktorý začne platiť od roku 2027. Pôjde o súťaž piatich výberov - Kanady, Švédska, Fínska, USA a Tímu Svet, ktorý združí hráčov zo zvyšných krajín vrátane ruských talentov.
Nový formát zmení doterajší systém na turnaj, ktorý sa uskutoční 6. februára 2027 v newyorskej UBS Aréne, domovskom štadióne tímu New Yorku Islanders. Tento štadión mal pôvodne hostiť Víkend hviezd už v tomto roku, no podujatie bolo zrušené kvôli ZOH v Miláne. NHL súhlasila s účasťou hráčov na olympijskom turnaji a v tom čase mala v základnej časti prestávku.
Komisár Gary Bettman k novej podobe uviedol: "Nič nebolo zlé na formáte, ktorý sme používali v posledných rokoch. Myslíme si však, že to, čo sme teraz pripravili, bude zábavné a atraktívne pre fanúšikov, a práve o to v tomto podujatí ide."
Predchodcom modelu bol turnaja z roku 2025 pre štyri výbery. Najprv to boli pre každého účastníka tri stretnutia v skupine a napokon finálové vyvrcholenie medzi družstvami USA a Kanady. Počas predchádzajúcich rokov sa tímy skladali buď na základe voľby kapitánov alebo podľa jednotlivých divízií.
Zdroj: SITA.sk - Vedenie NHL predstavilo nový formát Víkendu hviezd pre päť výberov © SITA Všetky práva vyhradené.
Vedenie zámorskej Národnej hokejovej ligy (NHL) oznámilo nový formát Víkendu hviezd, ktorý začne platiť od roku 2027. Pôjde o súťaž piatich výberov - Kanady, Švédska, Fínska, USA a Tímu Svet, ktorý združí hráčov zo zvyšných krajín vrátane ruských talentov.
Nový formát zmení doterajší systém na turnaj, ktorý sa uskutoční 6. februára 2027 v newyorskej UBS Aréne, domovskom štadióne tímu New Yorku Islanders. Tento štadión mal pôvodne hostiť Víkend hviezd už v tomto roku, no podujatie bolo zrušené kvôli ZOH v Miláne. NHL súhlasila s účasťou hráčov na olympijskom turnaji a v tom čase mala v základnej časti prestávku.
Komisár Gary Bettman k novej podobe uviedol: "Nič nebolo zlé na formáte, ktorý sme používali v posledných rokoch. Myslíme si však, že to, čo sme teraz pripravili, bude zábavné a atraktívne pre fanúšikov, a práve o to v tomto podujatí ide."
Predchodcom modelu bol turnaja z roku 2025 pre štyri výbery. Najprv to boli pre každého účastníka tri stretnutia v skupine a napokon finálové vyvrcholenie medzi družstvami USA a Kanady. Počas predchádzajúcich rokov sa tímy skladali buď na základe voľby kapitánov alebo podľa jednotlivých divízií.
Zdroj: SITA.sk - Vedenie NHL predstavilo nový formát Víkendu hviezd pre päť výberov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zápas hviezd NHL
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Legendárna Comaneciová sa po 50 rokoch vrátila domov, vzbudzuje nádej na novú éru rumunskej gymnastiky – VIDEO
Legendárna Comaneciová sa po 50 rokoch vrátila domov, vzbudzuje nádej na novú éru rumunskej gymnastiky – VIDEO