Legendárna skupina Rolling Stones prišla o bubeníka, Charlie Watts zomrel vo veku 80 rokov

The Rolling Stones

Watts bol členom Rolling Stones od januára 1963, keď sa pripojil k spevákovi Mickovi Jaggerovi , gitaristovi Keithovi Richardsovi a druhému gitaristovi Brianovi Jonesovi a vstúpil do ich začínajúcej skupiny.Niekoľkonásobní držitelia Grammy majú na konte hity ako (I Can't Get No) Satisfaction, Wild Horses, Brown Sugar, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, Street Fighting Man, Gimme Shelter, Angie či Start Me Up.Podľa odhadov predali viac ako 250 miliónov kópií nahrávok. Desať ich štúdioviek je v rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias podľa magazínu Rolling Stone a v roku 2004 kapelu tento magazín zaradil na štvrtú priečku rebríčka 100 najlepších interpretov všetkých čias.V roku 1989 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Zatiaľ posledný album Blue & Lonesome vydali v decembri 2016. Watts, Jagger a Richards zostali členmi skupiny až do súčasnosti.