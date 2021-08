Vlny horúčav chcú v Grécku pomenúvať podobne ako búrky, mohlo by to pomôcť ľuďom aj úradom

Na severe Grécka padol teplotný rekord

Atény majú úradníčku pre riešenie horúčav

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Grécki experti chcú začať pomenúvať a označovať stupňami vlny horúčav podobným spôsobom, ako sa to robí pri búrkach. Národné observatórium v Aténach sa domnieva, že tento krok pomôže verejnosti aj úradom lepšie chápať riziká, ktoré predstavuje extrémne počasie.Riaditeľ výskumu v observatóriu Kostas Lagouvardos sa vyjadril, že pomenúvanie vĺn horúčav by mohlo pôsobiť ako preventívne opatrenie s cieľom pomôcť občanom a politikom lepšie sa vyzbrojiť. Informuje o tom portál euronews.com.„Sme presvedčení, že ľudia budú viac pripravení čeliť prichádzajúcemu poveternostnému javu, ak tento jav bude mať meno,“ konštatoval Lagouvardos.Grécko tento rok od júna zažilo dve obdobia nezvyčajne dlhých a intenzívnych horúčav. Začiatkom augusta na severe krajiny namerali rekordných 47,1 stupňa Celzia.Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis tento mesiac povedal, že bezprecedentné podmienky „zmenili celú krajinu na sud so strelným prachom“. V priebehu jedného týždňa krajinu postihlo takmer 600 lesných požiarov. Tisíce ľudí museli evakuovať z ich domovov.Atény sú už dnes najhorúcejšou metropolou európskeho kontinentu a predpokladá sa, že extrémne horúčavy a suchá mesto v budúcnosti vážne postihnú. Nedávno Atény vymenovali jednu z prvých hlavných štátnych úradníčok pre riešenie horúčav.Eleni Myriviliová, ktorá sa tohto postu ujala, uviedla: „Vlny horúčav sú v našom regióne zodpovedné za veľkú časť chorobnosti a úmrtnosti. Pomenúvanie a kategorizovanie vĺn horúčav podľa ich vážnosti pomôže ľuďom lepšie ich chápať a rozumieť nebezpečenstvu, ktoré predstavujú.“