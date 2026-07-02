Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 2.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Berta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

02. júla 2026

Mladí slovenskí tenisti sú strieborní na ME družstiev do 14 rokov, Slovenky tesne bez medaily


Tagy: Majstrovstvá Európy Slovenskí tenisti Striebro

Slovenskí tenisti do 14 rokov sa prebojovali až do finále na ME družstiev v španielskej Valencii. Slovenský tím chlapcov do 14 rokov v zložení Martin Adamča, Max Kimak a Matteo Sanson pod vedením ...



Zdieľať
slovaci_tenis 676x508 2.7.2026 (SITA.sk) - Slovenskí tenisti do 14 rokov sa prebojovali až do finále na ME družstiev v španielskej Valencii.


Slovenský tím chlapcov do 14 rokov v zložení Martin Adamča, Max Kimak a Matteo Sanson pod vedením kapitána Miloslava Grolmusa získal strieborné medaily na majstrovstvách Európy družstiev v španielskej Valencii, tzv. Summer Cupe.

Mladí Slováci najprv vo štvrťfinále zdolal Portugalčanov 3:0, v semifinále si poradili so Švajčiarmi 3:0 a až vo finále nestačili na výber Veľkej Británie. Podľahli mu 0:2.

"Štvorhra sa za rozhodnutého stavu nehrala. Chlapci si vďaka úspešnému vystúpeniu na ME zabezpečili účasť na majstrovstvách sveta tímov v Prostějove v dňoch 3. - 8. augusta 2026," informoval web Slovenského tenisového zväzu.

Slovenský tím dievčat do 14 rokov v zložení Alexandra Janošková, Ella Bartáková a Michaela Filová s kapitánom Martinom Zathureckým medailu na majstrovstvách Európy družstiev talianskom Loane napokon nevybojoval.

V súboji o tretie miesto slovenské dievčatá dievčatá na výber Talianska a podľahli mu 1:2. Vo dvojhrách ťahali za kratší koniec Bartáková a Filová, vo štvorhre získali bod Janošková s Filovou. Napriek prehre majú Slovenky istotu účasti na MS tímov v Prostějove.


Zdroj: SITA.sk - Mladí slovenskí tenisti sú strieborní na ME družstiev do 14 rokov, Slovenky tesne bez medaily © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá Európy Slovenskí tenisti Striebro
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Legendárny Matthäus vie, prečo Nemci vypadli tak skoro. Hráči boli na dovolenke s rodinami a nie na MS
<< predchádzajúci článok
Prestup Bučeka do Slovana? V Nitre zúria, no vidia realitu: Minulú sezónu pre zranenie nehral, jeho odchodom sme sa neoslabili – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 