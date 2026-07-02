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02. júla 2026
Mladí slovenskí tenisti sú strieborní na ME družstiev do 14 rokov, Slovenky tesne bez medaily
Slovenskí tenisti do 14 rokov sa prebojovali až do finále na ME družstiev v španielskej Valencii. Slovenský tím chlapcov do 14 rokov v zložení Martin Adamča, Max Kimak a Matteo Sanson pod vedením ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Slovenskí tenisti do 14 rokov sa prebojovali až do finále na ME družstiev v španielskej Valencii.
Slovenský tím chlapcov do 14 rokov v zložení Martin Adamča, Max Kimak a Matteo Sanson pod vedením kapitána Miloslava Grolmusa získal strieborné medaily na majstrovstvách Európy družstiev v španielskej Valencii, tzv. Summer Cupe.
Mladí Slováci najprv vo štvrťfinále zdolal Portugalčanov 3:0, v semifinále si poradili so Švajčiarmi 3:0 a až vo finále nestačili na výber Veľkej Británie. Podľahli mu 0:2.
"Štvorhra sa za rozhodnutého stavu nehrala. Chlapci si vďaka úspešnému vystúpeniu na ME zabezpečili účasť na majstrovstvách sveta tímov v Prostějove v dňoch 3. - 8. augusta 2026," informoval web Slovenského tenisového zväzu.
Slovenský tím dievčat do 14 rokov v zložení Alexandra Janošková, Ella Bartáková a Michaela Filová s kapitánom Martinom Zathureckým medailu na majstrovstvách Európy družstiev talianskom Loane napokon nevybojoval.
V súboji o tretie miesto slovenské dievčatá dievčatá na výber Talianska a podľahli mu 1:2. Vo dvojhrách ťahali za kratší koniec Bartáková a Filová, vo štvorhre získali bod Janošková s Filovou. Napriek prehre majú Slovenky istotu účasti na MS tímov v Prostějove.
Zdroj: SITA.sk - Mladí slovenskí tenisti sú strieborní na ME družstiev do 14 rokov, Slovenky tesne bez medaily © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský tím chlapcov do 14 rokov v zložení Martin Adamča, Max Kimak a Matteo Sanson pod vedením kapitána Miloslava Grolmusa získal strieborné medaily na majstrovstvách Európy družstiev v španielskej Valencii, tzv. Summer Cupe.
Mladí Slováci najprv vo štvrťfinále zdolal Portugalčanov 3:0, v semifinále si poradili so Švajčiarmi 3:0 a až vo finále nestačili na výber Veľkej Británie. Podľahli mu 0:2.
"Štvorhra sa za rozhodnutého stavu nehrala. Chlapci si vďaka úspešnému vystúpeniu na ME zabezpečili účasť na majstrovstvách sveta tímov v Prostějove v dňoch 3. - 8. augusta 2026," informoval web Slovenského tenisového zväzu.
Slovenský tím dievčat do 14 rokov v zložení Alexandra Janošková, Ella Bartáková a Michaela Filová s kapitánom Martinom Zathureckým medailu na majstrovstvách Európy družstiev talianskom Loane napokon nevybojoval.
V súboji o tretie miesto slovenské dievčatá dievčatá na výber Talianska a podľahli mu 1:2. Vo dvojhrách ťahali za kratší koniec Bartáková a Filová, vo štvorhre získali bod Janošková s Filovou. Napriek prehre majú Slovenky istotu účasti na MS tímov v Prostějove.
Zdroj: SITA.sk - Mladí slovenskí tenisti sú strieborní na ME družstiev do 14 rokov, Slovenky tesne bez medaily © SITA Všetky práva vyhradené.
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