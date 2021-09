Na ME v cyklistike pôjde rekordný počet Slovákov, najväčšou hviezdou je Peter Sagan

Peter Sagan pôjde v nedeľu 12. septembra

Kvarteto z Dukly Banská Bystrica

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Rekordný počet 25 slovenských reprezentantov sa predstaví od stredy do nedele na majstrovstvách Európy v cestnej cyklistike v talianskom Trente (8.- 12. 9.).Slováci vzhľadom na menej prísne kritériá účasti obsadia všetkých 11 súťaží, v ktorých budú v časovkách a pretekoch s hromadným štartom bojovať o tituly juniori, pretekári do 23 rokov aj cyklisti v hlavnej kategórii elite.Najväčšia pozornosť sa sústredí na Petra Sagana a mužskú kategóriu elite, ktorou sa v nedeľu 12. septembra uzavrie súťažná časť ME 2021. Trojnásobný majster sveta sa zúčastní na kontinentálnom vrchole po tretí raz. V roku 2016 vo francúzskom Plumeleci ovládol vôbec prvé ME v histórii, keď v záverečnom finiši zdolal Francúza Juliana Alaphilippa. Aktuálne sa 31-ročný rodák zo Žiliny rozjazdil na pretekoch Okolo Beneluxu, kde si v etapách pripísal dve štvrté a jedno šieste miesto.Sagan môže v Taliansku zabojovať o medailu, keďže preteky sa budú jazdiť na 13,2 km dlhom okruhu so zvlneným profilom, ktorého súčasťou je stúpanie na 3,6 km s priemerom 4,7 percenta, aj dojazd na rovine."V Taliansku mu už tradične bude pomáhať brat Juraj a kvarteto zástupcov Dukly Banská Bystrica Patrik Tybor, Martin Haring. Prvý menovaný bol pri treťom Saganovom dúhovom drese a Čanecký patril medzi jeho pomocníkov pri víťazstve na európskom šampionáte spred piatich rokov. Bellan na poslednú chvíľu v zostave nahradil Erika Bašku, ktorý sa po dohode s trénerom Valachom sústredí na tréning pred Okolo Slovenska a MS," informoval web cycling-info.sk.Deň pred mužmi sa dostanú k slovu pretekári kategórie do 23 rokov, kde budú Slovensko reprezentovať Matúš Štoček Lukáš Kubiš . Šancu na dobré umiestnenie by mala mať aj Nora Jenčušová v časovke, ktorá príde na rad vo štvrtok 9. 9."Pretekárka World Tour tímu BePink sa v tejto sezóne zúčastnila na štyroch časovkách, pričom dve z nich boli prológy. Majsterka Slovenska v tejto disciplíne absolvovala boj proti chronometru hneď dvakrát na Baloise Ladies Tour. Lepšie jej vyšla tretia etapa a 7600 metrov dlhá časovka jednotlivcov, kde sa umiestnila na 65. priečke, tesne za polovicou štartovej listiny," pripomenul web cycling-info.sk.