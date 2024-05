Legendárny Peter Forsberg opúšťa hokejové MS v Ostrave. Dcére sľúbil, že s ňou pôjde na koncert Taylor Swift

14.5.2024 (SITA.sk) - Legendárny Peter Forsberg už nebude pokračovať ako hokejový expert v štúdiu švédskej televízie Viaplay na hokejových majstrovstvách sveta v Ostrave.Po pondelkovom triumfe Švédov nad Nemcami (6:1) moderátor Peter Jihde poďakoval Forsbergovi za jeho prínos a postrehy pre televíznych divákov počas prvých troch stretnutí Švédska na šampionáte.Forsberga nahradia ako experti ďalší bývalí skvelí švédski hokejisti Mattias Norström a Haakan Södergren. Informovalo o tom periodikum Expressen na svojom webe."Vraciam sa do Štokholmu. Musím ísť domov," uviedol Forsberg a doplnil: "Už dávno som svojej dcére sľúbil, že s ňou pôjdem na koncert Taylor Swiftovej v Aréne Friends. Bol to vianočný darček. Synom Lennoxovi a Diegovi som už predtým umožnili navštíviť zápas Ligy majstrov Bayern Mníchov - Arsenal. Teraz je na rade ona, aby niečo zažila s otcom."Okrem toho má Peter Forsberg v pláne zájsť aj na preteky klusákov Elitloppet na dostihovej dráhe v Solvalle. Peter Forsberg pre slovenské médiá v Ostrave okrem iného povedal, že v slovenskom tíme vidí veľa talentu a aj to, že švédske mužstvo s elitnými obrancami z NHL bude na MS 2024 útočiť na zlato. Švédi čakajú na medailu zo svetového šampionátu už šesť rokov.