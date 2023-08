Legendárny taliansky brankár Buffon končí profesionálnu kariéru, zvažuje pôsobenie pri reprezentácii

Osudové spojenie s Juventusom

Chce sa venovať deťom

2.8.2023 (SITA.sk) - Legendárny taliansky futbalový brankár Gianluigi Buffon sa rozhodol dať definitívne zbohom profesionálnej kariére. Ako uviedol web talianskeho denníka Gazzetta dello Sport, už 45-ročný gólman zatiaľ ešte nezverejnil oficiálne vyhlásenie, no rozhodnutie o konci kariéry už učinil. Momentálne pracuje na ukončení kontraktu s klubom z Parmy, ktorý platí do 30. júna 2024.Buffon začal profikariéru v roku 1995 ako hráč AC Parma. Dve dekády od roku 2001 s výnimkou jednej sezóny vo francúzskom PSG bol v takmer osudovom spojení s Juventusom Turín. V jeho drese sa stal 10-krát majstrom Talianska v Serie A a päťkrát sa stal víťazom pohárovej súťažeV jeho bohatej zbierke klubových trofejí však chýba titul v Lige majstrov. Až trikrát bol k nemu veľmi blízko, keď Juventus podľahol svojim súperom vo finále v rokoch 2003, 2015 a 2017.Medzi úspechmi azda najjagavejšie svieti zlatá medaila z majstrovstiev sveta v roku 2006 v Nemecku, kde Taliani vo finále zvíťazili nad Francúzmi.Buffon, ktorý opätovne pôsobil v Parme od roku 2021, by sa mal po ukončení kariéry presunúť do realizačného tímu talianskej reprezentácie, za ktorú odchytal 176 duelov.Nedávno sa vyjadril, že keď skončí s futbalom, chce sa venovať deťom, naučiť sa dobre po anglicky a zlepšovať sa v manažérskych zručnostiach.