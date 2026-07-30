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30. júla 2026

Súd dal za pravdu Petržalke pri spore o športovú halu na Wolkrovej, objekt bude verejnosti opäť k dispozícii – VIDEO


Tagy: Športová hala starosta Petržalky

Súd vyhovel návrhu samosprávy na predbežné opatrenie a nariadil vrátenie Športovej haly Wolkrova do jej priamej správy. Súd dal za pravdu bratislavskej Petržalke pri spore o



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gettyimages 1226887830 676x354 30.7.2026 (SITA.sk) - Súd vyhovel návrhu samosprávy na predbežné opatrenie a nariadil vrátenie Športovej haly Wolkrova do jej priamej správy.


Súd dal za pravdu bratislavskej Petržalke pri spore o športovú halu na Wolkrovej ulici. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, súd vyhovel návrhu samosprávy na predbežné opatrenie a nariadil vrátenie Športovej haly Wolkrova do jej priamej správy.

"Objekt, ktorý bol po takmer 30 rokoch nevýhodného prenájmu neoprávnene uzamknutý bývalým podnájomcom, tak bude opäť plne k dispozícii verejnosti a mládežníckemu športu," uviedla.

Prvoradá priorita


Ako dodala, na nezákonné uzamknutie a znefunkčnenie haly samospráva reagovala podaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia na súd, ktorý potvrdil oprávnenosť nárokov Petržalky a od stredy 29. júla je športová hala oficiálne odovzdaná späť do správy mestskej časti.

"Po získaní objektu do správy je teraz prvoradou prioritou Petržalky opätovné sprístupnenie priestorov pre mladých športovcov," spresnila Halašková s tým, že už počas augusta by sa do haly mali vrátiť petržalskí gymnasti a ich mladí zverenci.

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Halu chcú pretvoriť na moderné športové centrum


"Športovú halu sa budeme snažiť uviesť čo najskôr do prevádzky, aby mohli gymnasti trénovať,” uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka s tým, že v rámci prípravy zázemia bude potrebné upraviť dispozičné riešenie okien a tiež zeleň zasahujúcu do strechy a fasády. Podľa Hrčku by sa chceli čo najviac priblížiť k vzhľadu a funkčnosti Športovej haly Pankúchova či Prokofievova, ktorej interiér kompletne zrekonštruovali a teraz pracujú na fasáde.

"Našou ambíciou je pretvoriť halu na Wolkrovej na moderné športové centrum, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti nielen z Petržalky,” uzatvára a dodáva, že mestská časť bude dôsledne trvať na vyvodení zodpovednosti za vzniknuté škody.


Zdroj: SITA.sk - Súd dal za pravdu Petržalke pri spore o športovú halu na Wolkrovej, objekt bude verejnosti opäť k dispozícii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Športová hala starosta Petržalky
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