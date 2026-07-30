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30. júla 2026
Počet stíhaných významných korupčných káuz poklesol, nevymizli však úplne
Tagy: Generálna prokuratúra Kauzy Korupcia korupčné kauzy Novela Trestného zákona Správa o činnosti prokuratúry Trestný poriadok Vyšetrovanie
Vplyv na pokles štatistických ukazovateľov pri korupčných trestných činoch mala podľa prokuratúry tiež legislatívna zmena Trestného zákona a Trestného poriadku. Konkrétnych
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30.7.2026 (SITA.sk) - Vplyv na pokles štatistických ukazovateľov pri korupčných trestných činoch mala podľa prokuratúry tiež legislatívna zmena Trestného zákona a Trestného poriadku.
Konkrétnych korupčných káuz, v ktorých došlo k právoplatnému odsúdeniu alebo aspoň k právoplatnému vzneseniu obvinenia a ktoré by sa dali označiť ako závažné prípady alebo prípady, ktoré vzbudili značný ohlas verejnosti, v roku 2025 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím ubudlo.
Konštatuje to Správa generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2025, ktorá bola predložená do parlamentu.
Napriek spomenutému však možno podľa prokuratúry uviesť napríklad odsúdenie páchateľov korupčnej trestnej činnosti za vyžiadanie a ponúkanie úplatku v sumách 600 000 eur, resp. 300 000 eur v súvislosti s vybavovaním záležitostí na Kriminálnom úrade finančnej správy v prospech podnikateľských subjektov spočívajúcich v náležitom nevybavovaní operatívnych zistení o podozreniach z daňovej trestnej činnosti, resp. v zrušení predbežného opatrenia na zaistenie majetku (tzv. kauza Babylon).
Ďalej podľa prokuratúry v priebehu roka 2025 došlo k uskutočneniu zaisťovacích úkonov týkajúcich sa osôb a vecí, a zároveň k vzneseniu obvinení proti páchateľom rozsiahlej skupinovo organizovanej násilnej, majetkovej i korupčnej trestnej činnosti pôsobiacim na území východného Slovenska.
„Korupčná činnosť mala spočívať v podplácaní osôb za účelom vykonávania vplyvu a ich pôsobenia na vyšetrovateľov Policajného zboru, aby im spriaznené osoby podozrivé z trestnej činnosti neboli stíhané alebo, naopak, aby boli neoprávnene trestne stíhané iné osoby podľa záujmov skupiny (tzv. kauza Funeral). Tiež bola v sledovanom roku prokurátorom podaná obžaloba na príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý mal ako pedagóg neoprávnene nosiť do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Trnavskom kraji nepovolené látky a liečivá, ktoré následne prerozdeľoval odsúdeným, za čo opakovane bral od rodinných príslušníkov týchto odsúdených úplatky,“ zrekapitulovala prokuratúra.
Takisto možno podľa prokuratúry spomenúť prípad korupcie starostu obce z okresu Vranov nad Topľou, ktorý požadoval úplatok vo výške takmer 93 000 eur za súhlas obce k rozdeleniu pozemkov na účely individuálnej bytovej výstavby, pričom proti páchateľovi bolo v roku 2025 vznesené obvinenie a neskôr bola na neho prokurátorom aj podaná obžaloba.
Vyšetrovanie korupčných trestných činov bolo podľa generálnej prokuratúry v roku 2025 tak ako aj v predchádzajúcich rokoch limitované nedostatočným technickým charakterom a kvalitou informačno-technických prostriedkov, ako aj nižšou kapacitou nevyhnutnej analytickej činnosti policajných zložiek.
„Zároveň odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie páchateľov (vznášanie obvinenia) korupčných trestných činov bolo celkom zrejme ovplyvnené aj prerušením kontinuity špecializácie operatívnych pracovníkov polície a vyšetrovateľov v rámci Policajného zboru zapríčinenej viacerými faktormi (najmä reorganizácia špecializovaných útvarov Policajného zboru alebo odchody do výsluhového dôchodku),“ konštatuje správa.
Vplyv na pokles štatistických ukazovateľov pri korupčných trestných činoch mala podľa prokuratúry tiež legislatívna zmena Trestného zákona a Trestného poriadku vykonaná, a to okrem iného tým, že znížila ustanovené trestné sadzby za korupciu a znaky kvalifikovaných skutkových podstát korupcie odvodené od výšky úplatku.
„Súčasne táto legislatívna zmena skrátila premlčacie doby pri korupčných trestných činoch, čím znížila pravdepodobnosť úspešného vyšetrovania komplikovaných korupčných káuz, kde od spáchania činu po jeho odhalenie a kvalifikované vznesenie obvinenia páchateľovi uplynie často dlhšia doba, čo súvisí práve s komplikovanosťou vyšetrovania vyžadujúceho vykonanie aj analytických činností alebo znalecké dokazovania,“ dodala prokuratúra v správe.
Zdroj: SITA.sk - Počet stíhaných významných korupčných káuz poklesol, nevymizli však úplne © SITA Všetky práva vyhradené.
Konkrétnych korupčných káuz, v ktorých došlo k právoplatnému odsúdeniu alebo aspoň k právoplatnému vzneseniu obvinenia a ktoré by sa dali označiť ako závažné prípady alebo prípady, ktoré vzbudili značný ohlas verejnosti, v roku 2025 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím ubudlo.
Konštatuje to Správa generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2025, ktorá bola predložená do parlamentu.
Kauza Babylon
Napriek spomenutému však možno podľa prokuratúry uviesť napríklad odsúdenie páchateľov korupčnej trestnej činnosti za vyžiadanie a ponúkanie úplatku v sumách 600 000 eur, resp. 300 000 eur v súvislosti s vybavovaním záležitostí na Kriminálnom úrade finančnej správy v prospech podnikateľských subjektov spočívajúcich v náležitom nevybavovaní operatívnych zistení o podozreniach z daňovej trestnej činnosti, resp. v zrušení predbežného opatrenia na zaistenie majetku (tzv. kauza Babylon).
Ďalej podľa prokuratúry v priebehu roka 2025 došlo k uskutočneniu zaisťovacích úkonov týkajúcich sa osôb a vecí, a zároveň k vzneseniu obvinení proti páchateľom rozsiahlej skupinovo organizovanej násilnej, majetkovej i korupčnej trestnej činnosti pôsobiacim na území východného Slovenska.
Branie úplatkov
„Korupčná činnosť mala spočívať v podplácaní osôb za účelom vykonávania vplyvu a ich pôsobenia na vyšetrovateľov Policajného zboru, aby im spriaznené osoby podozrivé z trestnej činnosti neboli stíhané alebo, naopak, aby boli neoprávnene trestne stíhané iné osoby podľa záujmov skupiny (tzv. kauza Funeral). Tiež bola v sledovanom roku prokurátorom podaná obžaloba na príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý mal ako pedagóg neoprávnene nosiť do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Trnavskom kraji nepovolené látky a liečivá, ktoré následne prerozdeľoval odsúdeným, za čo opakovane bral od rodinných príslušníkov týchto odsúdených úplatky,“ zrekapitulovala prokuratúra.
Takisto možno podľa prokuratúry spomenúť prípad korupcie starostu obce z okresu Vranov nad Topľou, ktorý požadoval úplatok vo výške takmer 93 000 eur za súhlas obce k rozdeleniu pozemkov na účely individuálnej bytovej výstavby, pričom proti páchateľovi bolo v roku 2025 vznesené obvinenie a neskôr bola na neho prokurátorom aj podaná obžaloba.
Nedostatočná technická kapacita
Vyšetrovanie korupčných trestných činov bolo podľa generálnej prokuratúry v roku 2025 tak ako aj v predchádzajúcich rokoch limitované nedostatočným technickým charakterom a kvalitou informačno-technických prostriedkov, ako aj nižšou kapacitou nevyhnutnej analytickej činnosti policajných zložiek.
„Zároveň odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie páchateľov (vznášanie obvinenia) korupčných trestných činov bolo celkom zrejme ovplyvnené aj prerušením kontinuity špecializácie operatívnych pracovníkov polície a vyšetrovateľov v rámci Policajného zboru zapríčinenej viacerými faktormi (najmä reorganizácia špecializovaných útvarov Policajného zboru alebo odchody do výsluhového dôchodku),“ konštatuje správa.
Zmena Trestného zákona
Vplyv na pokles štatistických ukazovateľov pri korupčných trestných činoch mala podľa prokuratúry tiež legislatívna zmena Trestného zákona a Trestného poriadku vykonaná, a to okrem iného tým, že znížila ustanovené trestné sadzby za korupciu a znaky kvalifikovaných skutkových podstát korupcie odvodené od výšky úplatku.
„Súčasne táto legislatívna zmena skrátila premlčacie doby pri korupčných trestných činoch, čím znížila pravdepodobnosť úspešného vyšetrovania komplikovaných korupčných káuz, kde od spáchania činu po jeho odhalenie a kvalifikované vznesenie obvinenia páchateľovi uplynie často dlhšia doba, čo súvisí práve s komplikovanosťou vyšetrovania vyžadujúceho vykonanie aj analytických činností alebo znalecké dokazovania,“ dodala prokuratúra v správe.
Zdroj: SITA.sk - Počet stíhaných významných korupčných káuz poklesol, nevymizli však úplne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Generálna prokuratúra Kauzy Korupcia korupčné kauzy Novela Trestného zákona Správa o činnosti prokuratúry Trestný poriadok Vyšetrovanie
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