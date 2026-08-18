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18. augusta 2026
Lehota na podanie kandidátnych listín do spojených komunálnych a krajských volieb čoskoro uplynie, ministerstvo priblížilo aj novinku
Tagy: Komunálne voľby Župné voľby
Rezort tiež pripomenul, že hlasovacie preukazy sa pre spojené komunálne a krajské voľby nevydávajú a voliť je možné len v obci trvalého bydliska. Politické strany, koalície a nezávislí kandidáti ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - Rezort tiež pripomenul, že hlasovacie preukazy sa pre spojené komunálne a krajské voľby nevydávajú a voliť je možné len v obci trvalého bydliska.
Politické strany, koalície a nezávislí kandidáti majú posledné dni na podanie kandidátnych listín pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Ako v tejto súvislosti pripomenulo Ministerstvo vnútra SR, lehota na podanie kandidátnych listín uplynie 25. augusta.
Rezort tiež pripomína, že kandidovať vo voľbách môžu okrem občanov Slovenskej republiky aj cudzinci. Podmienkou kandidatúry je trvalý pobyt v príslušnej obci, meste, mestskej časti alebo samosprávnom kraji, podľa toho, kde sa kandidát uchádza o funkciu.
Kandidát na poslanca musí mať najneskôr v deň volieb 18 rokov, v prípade kandidatúry na starostu, primátora a predsedu samosprávneho kraja je minimálna veková hranica 25 rokov.
"Nezávislí kandidáti predložia ku svojej kandidatúre listinu s podpismi voličov. Pri kandidatúre na predsedu samosprávneho kraja je potrebných najmenej 1 000 podpisov, pri kandidatúre do zastupiteľstva samosprávneho kraja najmenej 400 podpisov. Pri voľbách do orgánov obcí závisí minimálny počet podpisov od počtu obyvateľov mesta alebo obce," vysvetlilo ministerstvo vnútra s tým, že pri počte obyvateľov do 50 je potrebných 10 podpisov, pri počte 51 až 100 obyvateľov je potrebných 20 podpisov, pri počte 101 až 500 obyvateľov 40 podpisov a pri počte 501 až 2 000 obyvateľov je potrebných 100 podpisov.
Pri obciach a mestách s počtom obyvateľov 2001 až 20 000 je potrebných 200 podpisov, pri počte 20 001 až 100 000 obyvateľov 500 podpisov a pri počte nad 100 000 obyvateľov je potrebných 1 000 podpisov.
Zákon umožňuje kandidovať súčasne v komunálnych aj župných voľbách, zároveň je možné súčasne kandidovať za poslanca zastupiteľstva, a tiež na funkciu starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja.
"Pre komunálne voľby sa kandidátne listiny doručujú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v listinnej podobe, pre župné voľby zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja v listinnej aj elektronickej podobe," uviedol rezort vnútra.
Novinkou týchto volieb bude podľa ministerstva vnútra elektronický register kandidátov. Rezort konkrétne zverejní zoznam všetkých zaregistrovaných kandidátov zo všetkých obcí na svojom webovom sídle najneskôr 29. septembra.
"Voliči sa tak jednoduchšie a rýchlejšie dostanú k informáciám o kandidátoch z celého Slovenska. Okrem toho budú naďalej tieto informácie zverejňované aj na webových sídlach jednotlivých obcí, prípadne na úradných tabuliach obcí," uviedlo ministerstvo.
Politickým stranám a koalíciám politických strán, ktoré podávajú kandidátnu listinu do zastupiteľstiev, zároveň uplynie 25. augusta lehota na delegovanie členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do volebnej komisie samosprávneho kraja pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Do okrskových volebných komisií bude možné delegovať členov a náhradníkov do 17. septembra.
"V obci s jedným volebným okrskom sa utvára len miestna volebná komisia, ktorá v deň konania volieb bude plniť aj úlohy okrskovej volebnej komisie. V tomto prípade uplynie lehota na delegovanie takisto 25. augusta," informovalo ministerstvo vnútra.
Rezort tiež pripomenul, že hlasovacie preukazy sa pre spojené komunálne a krajské voľby nevydávajú a voliť je možné len v obci trvalého bydliska.
"Volebné tlačivá budú odlíšené modrou farbou pre župné voľby a bielou farbou pre komunálne voľby. Všetky informácie nájdu voliči, kandidáti a politické strany na webe Ministerstva vnútra SR v časti: https://www.minv.sk/?volby-samosprava26," dodalo ministerstvo vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Lehota na podanie kandidátnych listín do spojených komunálnych a krajských volieb čoskoro uplynie, ministerstvo priblížilo aj novinku © SITA Všetky práva vyhradené.
Politické strany, koalície a nezávislí kandidáti majú posledné dni na podanie kandidátnych listín pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Ako v tejto súvislosti pripomenulo Ministerstvo vnútra SR, lehota na podanie kandidátnych listín uplynie 25. augusta.
Rezort tiež pripomína, že kandidovať vo voľbách môžu okrem občanov Slovenskej republiky aj cudzinci. Podmienkou kandidatúry je trvalý pobyt v príslušnej obci, meste, mestskej časti alebo samosprávnom kraji, podľa toho, kde sa kandidát uchádza o funkciu.
Kandidát na poslanca musí mať najneskôr v deň volieb 18 rokov, v prípade kandidatúry na starostu, primátora a predsedu samosprávneho kraja je minimálna veková hranica 25 rokov.
Počet potrebných podpisov
"Nezávislí kandidáti predložia ku svojej kandidatúre listinu s podpismi voličov. Pri kandidatúre na predsedu samosprávneho kraja je potrebných najmenej 1 000 podpisov, pri kandidatúre do zastupiteľstva samosprávneho kraja najmenej 400 podpisov. Pri voľbách do orgánov obcí závisí minimálny počet podpisov od počtu obyvateľov mesta alebo obce," vysvetlilo ministerstvo vnútra s tým, že pri počte obyvateľov do 50 je potrebných 10 podpisov, pri počte 51 až 100 obyvateľov je potrebných 20 podpisov, pri počte 101 až 500 obyvateľov 40 podpisov a pri počte 501 až 2 000 obyvateľov je potrebných 100 podpisov.
Pri obciach a mestách s počtom obyvateľov 2001 až 20 000 je potrebných 200 podpisov, pri počte 20 001 až 100 000 obyvateľov 500 podpisov a pri počte nad 100 000 obyvateľov je potrebných 1 000 podpisov.
Doručovanie kandidátnych listín
Zákon umožňuje kandidovať súčasne v komunálnych aj župných voľbách, zároveň je možné súčasne kandidovať za poslanca zastupiteľstva, a tiež na funkciu starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja.
"Pre komunálne voľby sa kandidátne listiny doručujú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v listinnej podobe, pre župné voľby zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja v listinnej aj elektronickej podobe," uviedol rezort vnútra.
Elektronický register kandidátov
Novinkou týchto volieb bude podľa ministerstva vnútra elektronický register kandidátov. Rezort konkrétne zverejní zoznam všetkých zaregistrovaných kandidátov zo všetkých obcí na svojom webovom sídle najneskôr 29. septembra.
"Voliči sa tak jednoduchšie a rýchlejšie dostanú k informáciám o kandidátoch z celého Slovenska. Okrem toho budú naďalej tieto informácie zverejňované aj na webových sídlach jednotlivých obcí, prípadne na úradných tabuliach obcí," uviedlo ministerstvo.
Podávanie kandidátnych listín do zastupiteľstiev
Politickým stranám a koalíciám politických strán, ktoré podávajú kandidátnu listinu do zastupiteľstiev, zároveň uplynie 25. augusta lehota na delegovanie členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do volebnej komisie samosprávneho kraja pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Do okrskových volebných komisií bude možné delegovať členov a náhradníkov do 17. septembra.
"V obci s jedným volebným okrskom sa utvára len miestna volebná komisia, ktorá v deň konania volieb bude plniť aj úlohy okrskovej volebnej komisie. V tomto prípade uplynie lehota na delegovanie takisto 25. augusta," informovalo ministerstvo vnútra.
Rezort tiež pripomenul, že hlasovacie preukazy sa pre spojené komunálne a krajské voľby nevydávajú a voliť je možné len v obci trvalého bydliska.
"Volebné tlačivá budú odlíšené modrou farbou pre župné voľby a bielou farbou pre komunálne voľby. Všetky informácie nájdu voliči, kandidáti a politické strany na webe Ministerstva vnútra SR v časti: https://www.minv.sk/?volby-samosprava26," dodalo ministerstvo vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Lehota na podanie kandidátnych listín do spojených komunálnych a krajských volieb čoskoro uplynie, ministerstvo priblížilo aj novinku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne voľby Župné voľby
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