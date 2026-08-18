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18. augusta 2026

Prvá dáma USA Melania Trumpová pomohla vrátiť ďalšie ukrajinské dieťa k rodine


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské deti únosy detí do Ruska Vojna na Ukrajine

Trumpová sa podľa Bieleho domu podieľala na návrate už 34 ukrajinských detí, ktoré boli od svojich rodín oddelené v dôsledku vojny. Prvá dáma Spojených štátov



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first_lady_23652 676x451 18.8.2026 (SITA.sk) - Trumpová sa podľa Bieleho domu podieľala na návrate už 34 ukrajinských detí, ktoré boli od svojich rodín oddelené v dôsledku vojny.

Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová pomohla spojiť ďalšie ukrajinské dieťa s jeho rodinou po tom, čo boli od seba oddelení v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine. Uviedol to Biely dom v správe, o ktorej informoval web Ukrainska Pravda.



List Putinovi


Podľa Bieleho domu sa Melania Trumpová už podieľala na návrate 34 ukrajinských detí k ich rodinám. Jej úsilie nadväzuje aj na list, ktorý vlani adresovala ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.


„Nie je nič silnejšie než opätovné spojenie matky s jej dieťaťom po dlhom čase. Ja a môj zástupca sa sústreďujeme na pomoc pri ďalšom zjednocovaní ľudí, ktorí boli v dôsledku vojny medzi Ukrajinou a Ruskom odlúčení od svojich blízkych,“ uviedla Trumpová.



Sankcie EÚ


Európska únia (EÚ) v máji uvalila sankcie na jednotlivcov a právnické osoby zodpovedné za únosy ukrajinských detí z dočasne okupovaných území.


Litva zároveň prisľúbila viac ako desať miliónov eur na podporu návratu detí, ich psychologickú a zdravotnú rehabilitáciu, posilnenie systému ochrany detí a vyvodzovanie zodpovednosti za tieto činy.




Zdroj: SITA.sk - Prvá dáma USA Melania Trumpová pomohla vrátiť ďalšie ukrajinské dieťa k rodine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské deti únosy detí do Ruska Vojna na Ukrajine
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