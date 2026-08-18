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18. augusta 2026
Somálski piráti uniesli ďalšiu loď, na útok využili v minulosti ukradnuté plavidlo
Pirátske útoky pri somálskom pobreží po viac ako desaťročí opäť pribúdajú. Rodiny útočníkov tvrdia, že ich k nim tlačí aj úpadok rybolovu spôsobený nelegálnym lovom.
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Somálski piráti pri najnovšom útoku na obchodnú loď využili plavidlo, ktoré predtým sami uniesli.
Osem ozbrojencov obsadilo v pondelok nákladnú loď Lutuf plaviacu sa pod kamerunskou vlajkou. Útok podnikli z lode MV Sward, ktorú piráti uniesli v apríli, uviedli predstavitelia autonómneho regiónu Puntland.
Somálski piráti ožívajú
Piráti v posledných mesiacoch obnovili útoky na lode pri somálskom pobreží po viac ako desaťročí, keď ich výrazne obmedzili medzinárodné bezpečnostné opatrenia.
V somálskych vodách už podľa úradov zadržiavajú štyri obchodné lode. Na palube Lutufu je šesť Indov, Gruzínec a Turek. Loď smerovala do tanzánijskeho Dar es Salaamu.
Nikto nezasiahol
Bezpečnostní predstavitelia Puntlandu uviedli, že Lutuf sa plavila iba približne tri námorné míle od somálskeho pobrežia.
Piráti sa na palubu dostali skôr, ako mohli zasiahnuť ozbrojení strážcovia. „Nikto neopätoval paľbu,“ uviedol jeden z predstaviteľov.
Ťažký život
Rodiny niektorých pirátov tvrdia, že útoky súvisia aj s úpadkom miestneho rybolovu. Nelegálne zahraničné rybárske lode podľa nich pripravili mnohých obyvateľov o živobytie.
„Nemôžem podporovať to, čo môj synovec robí... je to nesprávne,“ povedal starší predstaviteľ miestneho klanu, ktorého synovec sa na únose podieľa.
Zároveň však dodal, že jeho živobytie rybára už „neexistuje“ a k útokom ho prinútili ťažké životné podmienky.
Zdroj: SITA.sk - Somálski piráti uniesli ďalšiu loď, na útok využili v minulosti ukradnuté plavidlo © SITA Všetky práva vyhradené.
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