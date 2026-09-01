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Lekár cez mobil zdarma, nižšie účty v lekárni aj odvoz do nemocnice. Union zdravotná poisťovňa predstavuje štyri nové benefity
Union zdravotná poisťovňa od 1. septembra rozširuje ponuku výhod pre svojich poistencov o nové benefity. Poradiť sa s lekárom bez čakania v ambulancii, ušetriť 300 eur za nadštandardný pôrodný ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Union zdravotná poisťovňa od 1. septembra rozširuje ponuku výhod pre svojich poistencov o nové benefity.
Poradiť sa s lekárom bez čakania v ambulancii, ušetriť 300 eur za nadštandardný pôrodný program či sa nechať bezplatne odviezť na plánovanú hospitalizáciu aj z opačného konca Slovenska.
Jednou z najvýraznejších noviniek tejto jesene je služba Lekár na diaľku prostredníctvom aplikácie MEDDI. Poistenci zdravotnej poisťovne Union ju môžu využívať bezplatne. Pri bežných zdravotných ťažkostiach sa môžu s lekárom spojiť prostredníctvom chatu, telefonického hovoru alebo videohovoru do 30 minút, ráno, aj večer a získať odborné odporúčanie bez toho, aby museli cestovať do ambulancie. "V odôvodnených prípadoch môže lekár hneď aj vystaviť e-recept a po skončení konzultácie dostane pacient písomné odporúčanie," vysvetľuje hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Služba nie je určená pre život ohrozujúce stavy a nenahrádza urgentnú zdravotnú starostlivosť, avšak možnosť poradiť sa s lekárom na diaľku môže ušetriť cestu, čas aj neistotu a je užitočná napríklad aj vtedy, keď je človek mimo svojho bydliska.
Výrazný finančný benefit pribúda aj pre budúce mamy. Poistenky Union ZP získajú zľavu 300 eur na pôrodné programy Nateo a Nateo Family v Nemocnici Bory. Program Nateo tak bude pre poistenky Union stáť 690 eur namiesto 990 eur a program Nateo Family 1 390 eur namiesto 1 690 eur. Programy zahŕňajú služby spojené s pôrodom a pobytom v nemocnici vrátane samostatnej pôrodnej izby, nadštandardného ubytovania, laktačného poradenstva či odbornej neonatologickej starostlivosti. Nateo Family ponúka ďalšie rozšírené služby pre rodičov a sprevádzajúce osoby.
Poistenky sa navyše budú môcť zapojiť do súťaže o pôrodný program Nateo. Registrácia bude prebiehať prostredníctvom online na stránke pôrodnice Bory.
Nový benefit myslí aj na pacientov, pre ktorých môže byť problémom samotná cesta za zdravotnou starostlivosťou. Dospelí poistenci zdravotnej poisťovne Union, ktorí sú objednaní na plánovanú hospitalizáciu v Nemocnici Bory, môžu využiť bezplatnú dopravu do nemocnice a po ukončení hospitalizácie aj späť domov. "Doprava je dostupná z ktoréhokoľvek miesta na území Slovenska. Benefit môžu poistenci využiť raz za 365 dní. Vzťahuje sa na oprávnené plánované hospitalizácie, nie na ambulantné či kontrolné vyšetrenia, jednodňovú zdravotnú starostlivosť alebo iné výkony mimo zoznamu oprávnených hospitalizácií," objasňuje Dupaľová Ksenzsighová.
Poslednou novinkou je 20-percentná zľava na vybrané produkty privátnych značiek dostupných v Dr. Max. Týka sa produktov značiek Dr. Max, Bebelo, Nuance, Skinexpert by Dr. Max, Medreg a LifeCode developed by Dr. Max. Zľavu môžu poistenci využiť v kamenných lekárňach Dr. Max aj pri online nákupe. Podmienkou je členstvo vo vernostnom programe Dr. Max CLUB. Jednorazový zľavový kód si poistenec jednoducho vygeneruje v mobilnej aplikácii Union alebo v Online pobočke. Zľava sa nevzťahuje na lieky na recept ani na počiatočnú dojčenskú výživu Bebelo Milk 1 a nemožno ju kombinovať s inými zľavovými kupónmi, vouchermi či promo kódmi. Kombinovať ju však možno s vybranými akciami výrobcu, napríklad s akciou 2 + 1 zadarmo pri vybraných produktoch.
Podrobné podmienky a spôsob čerpania jednotlivých benefitov nájdu poistenci na webovej stránke Union a vo svojej mobilnej aplikácii.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lekár cez mobil zdarma, nižšie účty v lekárni aj odvoz do nemocnice. Union zdravotná poisťovňa predstavuje štyri nové benefity © SITA Všetky práva vyhradené.
Poradiť sa s lekárom bez čakania v ambulancii, ušetriť 300 eur za nadštandardný pôrodný program či sa nechať bezplatne odviezť na plánovanú hospitalizáciu aj z opačného konca Slovenska.
Lekár vo vrecku: konzultácia cez chat, telefón aj video
Jednou z najvýraznejších noviniek tejto jesene je služba Lekár na diaľku prostredníctvom aplikácie MEDDI. Poistenci zdravotnej poisťovne Union ju môžu využívať bezplatne. Pri bežných zdravotných ťažkostiach sa môžu s lekárom spojiť prostredníctvom chatu, telefonického hovoru alebo videohovoru do 30 minút, ráno, aj večer a získať odborné odporúčanie bez toho, aby museli cestovať do ambulancie. "V odôvodnených prípadoch môže lekár hneď aj vystaviť e-recept a po skončení konzultácie dostane pacient písomné odporúčanie," vysvetľuje hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Služba nie je určená pre život ohrozujúce stavy a nenahrádza urgentnú zdravotnú starostlivosť, avšak možnosť poradiť sa s lekárom na diaľku môže ušetriť cestu, čas aj neistotu a je užitočná napríklad aj vtedy, keď je človek mimo svojho bydliska.
Poistenky Union ušetria na pôrode v Nemocnici Bory 300 eur
Výrazný finančný benefit pribúda aj pre budúce mamy. Poistenky Union ZP získajú zľavu 300 eur na pôrodné programy Nateo a Nateo Family v Nemocnici Bory. Program Nateo tak bude pre poistenky Union stáť 690 eur namiesto 990 eur a program Nateo Family 1 390 eur namiesto 1 690 eur. Programy zahŕňajú služby spojené s pôrodom a pobytom v nemocnici vrátane samostatnej pôrodnej izby, nadštandardného ubytovania, laktačného poradenstva či odbornej neonatologickej starostlivosti. Nateo Family ponúka ďalšie rozšírené služby pre rodičov a sprevádzajúce osoby.
Poistenky sa navyše budú môcť zapojiť do súťaže o pôrodný program Nateo. Registrácia bude prebiehať prostredníctvom online na stránke pôrodnice Bory.
Na hospitalizáciu aj 400 kilometrov od domu? Union zabezpečí cestu tam aj späť
Nový benefit myslí aj na pacientov, pre ktorých môže byť problémom samotná cesta za zdravotnou starostlivosťou. Dospelí poistenci zdravotnej poisťovne Union, ktorí sú objednaní na plánovanú hospitalizáciu v Nemocnici Bory, môžu využiť bezplatnú dopravu do nemocnice a po ukončení hospitalizácie aj späť domov. "Doprava je dostupná z ktoréhokoľvek miesta na území Slovenska. Benefit môžu poistenci využiť raz za 365 dní. Vzťahuje sa na oprávnené plánované hospitalizácie, nie na ambulantné či kontrolné vyšetrenia, jednodňovú zdravotnú starostlivosť alebo iné výkony mimo zoznamu oprávnených hospitalizácií," objasňuje Dupaľová Ksenzsighová.
O pätinu lacnejšie vybrané produkty v Dr. Max
Poslednou novinkou je 20-percentná zľava na vybrané produkty privátnych značiek dostupných v Dr. Max. Týka sa produktov značiek Dr. Max, Bebelo, Nuance, Skinexpert by Dr. Max, Medreg a LifeCode developed by Dr. Max. Zľavu môžu poistenci využiť v kamenných lekárňach Dr. Max aj pri online nákupe. Podmienkou je členstvo vo vernostnom programe Dr. Max CLUB. Jednorazový zľavový kód si poistenec jednoducho vygeneruje v mobilnej aplikácii Union alebo v Online pobočke. Zľava sa nevzťahuje na lieky na recept ani na počiatočnú dojčenskú výživu Bebelo Milk 1 a nemožno ju kombinovať s inými zľavovými kupónmi, vouchermi či promo kódmi. Kombinovať ju však možno s vybranými akciami výrobcu, napríklad s akciou 2 + 1 zadarmo pri vybraných produktoch.
Podrobné podmienky a spôsob čerpania jednotlivých benefitov nájdu poistenci na webovej stránke Union a vo svojej mobilnej aplikácii.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lekár cez mobil zdarma, nižšie účty v lekárni aj odvoz do nemocnice. Union zdravotná poisťovňa predstavuje štyri nové benefity © SITA Všetky práva vyhradené.
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