Lekár Panzeri o Brignoneovej zlomenine: Kosť je poškodená

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová utrpela vo štvrtok zlomeninu nohy. K úrazu prišlo v obrovskom slalome počas národného šampionátu vo Val di Fassa. Tridsaťštyriročná držiteľka veľkého krištáľového glóbusu pre celkovú víťazku uplynulej sezóny Svetového pohára utrpela viacnásobnú zlomeninu ľavej nohy. Po páde v druhom kole bola letecky prevezená do nemocnice v Trente.





Brignoneová bola po prvom kole líderka, no v druhej jazde prepadla cez bránu, stratila kontrolu, prevrátila sa a narazila do ďalšej brány. Podľa agentúry AP utrpela zlomeninu holenej a lýtkovej kosti. Mali by ju previesť do milánskej nemocnice, kde absolvuje röntgenové vyšetrenia a určí sa časový plán jej operácie."Ide o komplikovanú zlomeninu, kosť je výrazne poškodená. Skontrolovali sme aj koleno pre výrazný opuch, napokon sme sa rozhodli okamžite pristúpiť k operácii. Federica je silná a má šťastie, že nikdy predtým neutrpela vážnejšie zranenie. Bola pokojná, rovnako ako všetci veľkí športovci, keď sa zrania, prijímajú to, čo sa im deje. Zažila výnimočnú sezónu a toto naozaj nie je dobré pre ňu, ale ona bude vedieť, ako reagovať. Predpokladáme, že doba rekonvalescencie sa môže natiahnuť na mesiace," zhodnotil Andrea Panzeri, ktorý vedie lekársku komisiu Talianskej federácie zimných športov. Jej krajanka Sofia Goggiová utrpela dvojitú zlomeninu vo februári 2024, na lyže sa vrátila po šiestich mesiacoch.Talianska lyžiarka bola na konci najlepšej sezóny vo svojej kariére. Okrem veľkého glóbusu sa stala aj majsterkou sveta v obrovskom slalome a celkovo si pripísala desať triumfov vo Svetovom pohári v troch disciplínach. Zranenie prišlo necelý rok pred olympiádou v Miláne a Cortine d'Ampezzo, kde by mala byť jednou z domácich hviezd.