NHL: Ovečkin strelil 893. a 894. gól a vyrovnal rekord Gretzkého

Ruský hokejista Alexander Ovečkin strelil v noci na sobotu svoj 893. a 894. gól v základnej časti zámorskej NHL a vyrovnal historický rekord Waynea Gretzkého. Kapitán Washingtonu sa dostal na magickú métu v domácom zápase s Chicagom, v ktorom dvakrát skóroval a pomohol k víťazstvu 5:3. Jedným presným zásahom prispel k výhre aj slovenský obranca Martin Fehérváry.





NHL - sumáre:

Ovečkina delili pred zápasom dva zásahy od vyrovnania historického míľnika. Jeho cestu za gólovým rekordom sledoval celý hokejový svet a v nočnom dueli s Chicagom nechýbal v hľadisku Capital One Arény ani samotný Gretzky, ktorý viackrát verejne vyjadril ruskému útočníkovi podporu v naháňaní jeho rekordného zápisu. Jeho gól číslo 893 prišiel už vo 4. minúte, keď ho obrana Blackhawks nechala na chvíľu nepokrytého pred bránkou. Tridsaťdeväťročného krídelníka našiel prihrávkou Dylan Strome a jeho strela z prvej sa od žrde a chrbta Spencera Knighta odrazila do siete. Jeho rekordný 894. gól mal prívlastok víťazný. Ovečkin sa presadil v 47. minúte za stavu 3:3, keď ho našiel v presilovke John Carlson a „Great 8“ zo svojej typickej pozície z kruhu na buly delovkou bez prípravy prekonal Knighta druhýkrát. Zároveň prekonal aj ligový rekord Jaromíra Jágra v počte víťazných gólov, dal ich v kariére už 136.„Wayne mi pred stretnutím poslal správu. Napísal mi, aby som strelil tri góly,“ prezradil Ovečkin a ku gólovému rekordu dodal: „Je to výnimočný moment. Je to skvelé pre hokej, skvelé pre celé hlavné mesto, pre všetkých našich fanúšikov, že sa to udialo tu vo Washingtone. Je vždy potešením, keď môžete byť v jednej kategórii s takými veľkými menami.“Ovečkin má v tejto sezóne na konte už 41 gólov, hoci odohral pre zranenie len 60 stretnutí. V uplynulých štyroch dueloch skóroval dokopy päťkrát. „Strelil niekoľko dôležitých gólov. Každý sa koncentruje len na rekord, ale on hrá úžasný hokej a je legenda. Pomáha dôležitými gólmi k našim víťazstvám, zaberie vtedy, keď to tím potrebuje a je kľúčovou súčasťou úspechu mužstva v tejto sezóne. Je náš kapitán, líder a hrá fantasticky," povedal pre nhl.com na adresu Ovečkina jeho spoluhráč z útoku Tom Wilson. Gólovému rekordérovi zložil poklonu aj brankár „jastrabov“ Knight: "To, čo robí, je pôsobivé. Dobrí strelci sa vedia dostať k dorážkam, idú si šťastiu naproti. Nie je náhoda, že sa puk pri prvom góle tak poodrážal. Vie, ako si nájsť priestor na strelu a poslať puk do siete.”Do streleckej listiny sa zapísal aj Fehérváry, ktorý vyrovnal na priebežných 2:2. V 28. minúte si nakorčuľoval pred súperovu bránku a po individuálnej akcii Connora McMichaela zblízka dorazil puk do odkrytej siete. Bol to jeho piaty presný zásah a 25. kanadský bod v sezóne. Slovenský obranca počas 17:27 min. na ľade vyslal dokopy tri strely na bránku, pripísal si aj mínusový bod, jednu zblokovanú strelu a rozdal dva bodyčeky. Tromi asistenciami sa na triumfe podieľal Carlson, Strome mal bilanciu 1+1. Nováčik v drese Capitals Ryan Leonard skóroval do prázdnej bránky a radoval sa zo svojho prvého gólu v profilige. V drese Chicaga, ktoré prehralo piaty zápas v rade, zaznamenal Frank Nazar gól a asistenciu, Oliver Moore a Landon Slaggert dvakrát asistovali.Detroit stále živí nádej na play off, po víťazstve 5:3 nad Carolinou stráca štyri body na pozíciu Montrealu s druhou voľnou kartou vo Východnej konferencii. Domáci Alex DeBrincat zaznamenal gól a asistenciu a skóroval aj Patrick Kane, pre ktorého to bol jubilejný 20. presný zásah v sezóne. Kane zažil už 17. sezónu s minimálne 20 gólmi, čím prekonal americký rekord v podaní Mikea Modana. „Je to obrovská česť, pretože Mike bol jeden z mojich obľúbených hráčov, keď som vyrastal. Zlomil mi však v roku 1999 srdce, keď s Dallasom zdolal Sabres vo finále Stanleyho pohára,“ povedal Kane, ktorý sa narodil v Buffale. Red Wings dosiahli druhú výhru z ostatných troch zápasov.Jeden bod za Detroitom zaostávajú v tabuľke NY Islanders, ktorí zdolali Minnesotu 3:1 a ukončili šesťzápasovú sériu prehier. Obranca Noah Dobson sa pod víťazstvo podpísal gólom a asistenciou. Duel nedohral pre zranenie zadák hostí Jake Middleton. Hráči Wild prehrali štvrtý zápas za sebou, držia si však stále druhú voľnú kartu na západe. Pred Calgary majú päťbodový náskok, no Flames majú dva zápasy k dobru.



Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Góly: 10. Chiarot (DeBrincat, Larkin), 10. Kasper (Söderblom, Raymond), 30. Kane, 30. Rasmussen (Motte), 60. DeBrincat (Larkin) - 22. Blake (Jarvis), 33. Robinson (Robidas, Slavin), 53. Burns (Roslovic, Slavin). Brankári: Talbot - Kočetkov, strely na bránku: 21:33.



Washington Capitals - Chicago Blackhawks 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Góly: 4. Ovečkin (Strome, Carlson), 28. FEHÉRVÁRY (McMichael, Carlson), 44. Strome, 47. Ovečkin (Carlson, Mangiapane), 59. Leonard - 14. Bertuzzi (Slaggert, Nazar), 21. Nazar (Moore, Maroon), 28. Kurashev (Slaggert, Moore). Brankári: Lindgren - Knight, strely na bránku: 29:22.



New York Islanders - Minnesota Wild 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly: 23. Cizikas (Dobson, Engvall), 25. Holmström (Cyplakov, Pulock), 44. Dobson (DeAngelo) - 22. Zuccarello (Johansson). Brankári: Sorokin - Gustavsson, strely na bránku: 27:28.



Slovák v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 17:27 1 0 1 -1 3 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington, Carolina, Toronto



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Vegas, Colorado