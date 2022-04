NAKA obvinila expremiéra Fica a exministra Kaliňáka

Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila expremiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica i exministra vnútra Roberta Kaliňáka. TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



Upozornil na to Denník N, podľa ktorého čelia obvineniu zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Kaliňáka mali policajti podľa denníka zadržať. Keďže je Fico parlamentným poslancom, na jeho prípadné zadržanie je potrebný súhlas Národnej rady (NR) SR.



Oboch mali podľa medializovaných informácií obviniť aj z trestného činu ohrozenia daňového tajomstva. Prípad má súvisieť s kauzou Očistec.



Polícia potvrdila aj obvinenie advokáta Mareka Paru. Denník N spresnil, že mal byť advokát zadržaný.

Polícia oficiálne potvrdila obvinenie Fica, Kaliňáka aj Paru: „Dnes na celom území Slovenska Národná kriminálna agentúra vykonáva viaceré policajné akcie, v rámci ktorých boli obvinené viaceré osoby, okrem iných aj M. P., R. K. a R. F. Bližšie informácie poskytneme, až keď to procesná situácia dovolí.“

Kancelária Národnej rady zatiaľ neeviduje žiadosť o zadržanie poslanca Roberta Fica políciou, oznámila hovorkyňa predsedu parlamentu.

Poslanci SaS budú hlasovať za súhlas so vzatím Roberta Fica do väzby a „dajú tak voľný priebeh spravodlivosti“, informuje strana v stanovisku. Poslanci si to odhlasovali na zasadnutí klubu, počas ktorého sa dozvedeli o zadržaní Roberta Kaliňáka.

Správu budeme aktualizovať