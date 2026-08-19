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19. augusta 2026
Lekári legendárneho Maradonu prehliadli varovný znak zlyhávania obličiek, vypovedal odborník
Na súde vypovedal nefrológ o zanedbaní liečby futbalovej legendy Diega Maradonu. Zlyhanie obličiek zosnulého argentínskeho futbalového legendu Diega Maradonu by podľa vyšetrujúceho odborníka mali byť ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - Na súde vypovedal nefrológ o zanedbaní liečby futbalovej legendy Diega Maradonu.
Zlyhanie obličiek zosnulého argentínskeho futbalového legendu Diega Maradonu by podľa vyšetrujúceho odborníka mali byť pre jeho lekárov varovným signálom. Nefrológ Hernan Trimarchi vo svojej výpovedi pred súdom blízko Buenos Aires, ktorý skúma prípad smrti legendárneho športovca, uviedol, že Maradona trpel chronickým ochorením obličiek.
Maradona zomrel vo veku 60 rokov počas rekonvalescencie po operácii krvnej zrazeniny v mozgu. Súd prejednáva prípad viacerých zdravotníckych pracovníkov, vrátane osobného lekára, psychiatra a zdravotnej sestry, ktorých obžalovali zo zanedbania starostlivosti.
Športovec zomrel 25. novembra 2020 na zlyhanie srdca a akútne pľúcne edémy, teda nahromadenie tekutiny v pľúcach, v prenajatej domácnosti v predmestí Tigre. Expert poukázal na to, že jeho obličky boli zväčšené a obsahovali lézie súvisiace s históriou obezity, užívania kokaínu a hypertenzie.
"Pacient mal absolvovať aspoň denne lekárske prehliadky, ošetrovateľskú starostlivosť, krvné testy a monitorovanie vitálnych funkcií," zdôraznil Trimarchi. Súdne pojednávanie tiež zistilo, že počas dvojtýždňovej rekonvalescencie sa nevykonala žiadna krvná skúška.
Odborník tiež spomenul, že rastúca telesná hmotnosť a krvný tlak Maradonu mali byť príznakmi, ktoré by mali vyvolať obavy. Sudca súdnemu konaniu predložil aj fotografie športovej legendy na smrteľnej posteli s výrazne opuchnutým brušným priestorom v dôsledku edému.
Pitva potvrdila, že desiatky hodín pred smrťou bol vo veľkých bolestiach. Hernan Trimarchi je už tretí odborník, ktorý na súde konštatoval, že lekári prehliadli fatálne varovné signály.
Obžalovaní, ktorí čelia riziku až 25 rokov väzenia, zodpovednosť za smrť Maradonu popierajú. Súdny proces by mal trvať minimálne do septembra.
Zdroj: SITA.sk - Lekári legendárneho Maradonu prehliadli varovný znak zlyhávania obličiek, vypovedal odborník © SITA Všetky práva vyhradené.
Zlyhanie obličiek zosnulého argentínskeho futbalového legendu Diega Maradonu by podľa vyšetrujúceho odborníka mali byť pre jeho lekárov varovným signálom. Nefrológ Hernan Trimarchi vo svojej výpovedi pred súdom blízko Buenos Aires, ktorý skúma prípad smrti legendárneho športovca, uviedol, že Maradona trpel chronickým ochorením obličiek.
Maradona zomrel vo veku 60 rokov počas rekonvalescencie po operácii krvnej zrazeniny v mozgu. Súd prejednáva prípad viacerých zdravotníckych pracovníkov, vrátane osobného lekára, psychiatra a zdravotnej sestry, ktorých obžalovali zo zanedbania starostlivosti.
Športovec zomrel 25. novembra 2020 na zlyhanie srdca a akútne pľúcne edémy, teda nahromadenie tekutiny v pľúcach, v prenajatej domácnosti v predmestí Tigre. Expert poukázal na to, že jeho obličky boli zväčšené a obsahovali lézie súvisiace s históriou obezity, užívania kokaínu a hypertenzie.
"Pacient mal absolvovať aspoň denne lekárske prehliadky, ošetrovateľskú starostlivosť, krvné testy a monitorovanie vitálnych funkcií," zdôraznil Trimarchi. Súdne pojednávanie tiež zistilo, že počas dvojtýždňovej rekonvalescencie sa nevykonala žiadna krvná skúška.
Odborník tiež spomenul, že rastúca telesná hmotnosť a krvný tlak Maradonu mali byť príznakmi, ktoré by mali vyvolať obavy. Sudca súdnemu konaniu predložil aj fotografie športovej legendy na smrteľnej posteli s výrazne opuchnutým brušným priestorom v dôsledku edému.
Pitva potvrdila, že desiatky hodín pred smrťou bol vo veľkých bolestiach. Hernan Trimarchi je už tretí odborník, ktorý na súde konštatoval, že lekári prehliadli fatálne varovné signály.
Obžalovaní, ktorí čelia riziku až 25 rokov väzenia, zodpovednosť za smrť Maradonu popierajú. Súdny proces by mal trvať minimálne do septembra.
Zdroj: SITA.sk - Lekári legendárneho Maradonu prehliadli varovný znak zlyhávania obličiek, vypovedal odborník © SITA Všetky práva vyhradené.
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