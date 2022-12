Lekári na Slovensku sťahujú výpovede, tu nájdete prehľad nemocníc

Všetci lekári v Ľubovnianskej nemocnici stiahli svoje výpovede. Potvrdil to riaditeľ potvrdil riaditeľ Peter Bizovský s tým, že nemocnica tak pokračuje v prevádzke v štandardnom režime.



"Viacerí stiahli výpovede ešte pred oficiálnym ohlásením dohody, pretože si povedali, že pacienta nemôžu nechať len tak bez ošetrenia. Počet hospitalizácií na december nám nejak výrazne neklesol, my sme ich ani veľmi nerušili, šli sme trochu do rizika, pretože sme stále verili, že sa to nejako musí dohodnúť," uviedol Bizovský.



V Ľubovnianskej nemocnici podalo výpovede približne 50 percent lekárov a hrozil jej úplný zánik. Riaditeľ skonštatoval, že bolo potrebné nájsť kompromis a zariadiť, aby sa lekári dostali s platmi na úroveň kolegov z Česka, Maďarska a Poľska.



"V týchto krajinách to stihli zaviesť ešte počas pandémie, u nás načasovanie nebolo veľmi šťastné, pretože to robíme v čase energetickej krízy a vojny na Ukrajine. Bolo to však potrebné, pretože systém bol tesne pred zrútením. Netvrdím, že je to zázračný prútik, ktorý systém hneď naštartuje, ale dávam mu šancu," zdôraznil. Na druhej strane sa však obáva toho, či prejde rozpočet na budúci rok. "Je dôležité, aby peniaze v kapitole zdravotníctva reálne aj boli a nepohybovali sa len vo virtuálnej rovine," uzavrel Bizovský.

Výpovede stiahlo všetkých 55 lekárov z bojnickej nemocnice

Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. Všetkých 55 lekárov, ktorí podali výpovede, ich v stredu (30. 11.) stiahlo. Informovala o tom NsP na sociálnej sieti.



"Pacienti tak už nemusia mať obavu, že od 1. decembra bude ohrozená zdravotná starostlivosť v našom zariadení. Plánované operácie pokračujú podľa programu - objednávkového kalendára," uviedla nemocnica.



Vedenie nemocnice aktuálne podľa nej garantuje svojim pacientom bezproblémové poskytnutie kompletnej zdravotnej starostlivosti.



Výpovede podala v bojnickej nemocnici približne tretina lekárov z celkového počtu, a to vrátane doktorov z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Zdravotnícke zariadenie tak nevedelo garantovať plánované i akútne operačné programy, problém avizovalo i pri poskytovaní bežnej zdravotnej starostlivosti.