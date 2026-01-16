Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 16.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kristína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Len 4 % firiem to dokáže: Jungheinrich získal najvyššie klimatické hodnotenie A


Tagy: PR

Najvyššie hodnotenie A získal v roku 2025 len zlomok z takmer 20-tisíc hodnotených firiem. Spoločnosť Jungheinrich zaznamenala výrazný úspech v oblasti udržateľnosti. ...



Zdieľať
ebddb5a7 78a2 4c1f 9439 be4d55879713 676x423 16.1.2026 (SITA.sk) - Najvyššie hodnotenie A získal v roku 2025 len zlomok z takmer 20-tisíc hodnotených firiem.


Spoločnosť Jungheinrich zaznamenala výrazný úspech v oblasti udržateľnosti. Medzinárodná nezisková organizácia CDP jej udelila najvyššie možné hodnotenie A za klimatické opatrenia a transparentnosť v zverejňovaní údajov o emisiách. Hamburgský výrobca manipulačnej techniky sa tak zaradil medzi globálnych lídrov v ochrane klímy.

Najvyššie hodnotenie získali len štyri percentá firiem


CDP každoročne hodnotí environmentálne aktivity firiem po celom svete. V roku 2025 sa do hodnotenia zapojilo takmer 20-tisíc spoločností, pričom najvyššiu známku A získali len približne štyri percentá z nich. Táto známka podľa CDP predstavuje "líderstvo" – firmy, ktoré preukázateľne znižujú emisie a zároveň komunikujú svoje výsledky transparentne.

Jungheinrich sa hodnotenia CDP zúčastňuje od roku 2021. Kým vtedy získal hodnotenie B-, postupne sa zlepšoval – cez B v roku 2024 až po aktuálne A.

"Hodnotenie CDP jasne ukazuje, že Jungheinrich berie svoju zodpovednosť v oblasti udržateľnosti veľmi vážne. Najvyššie hodnotenie A je pre nás potvrdením správneho smeru na ceste k uhlíkovej neutralite – a zároveň motiváciou pokračovať," uviedol generálny riaditeľ Jungheinrich AG Dr. Lars Brzoska.

Cieľ: nulové čisté emisie do roku 2050


Firma si stanovila ambiciózny plán – dosiahnuť nulové čisté emisie skleníkových plynov (Scopes 1–3) do roku 2050. Jej ciele zároveň potvrdila iniciatíva Science Based Targets.

Podľa dostupných údajov sa Jungheinrichu v roku 2024 podarilo znížiť emisie o 5,8 % oproti predchádzajúcemu roku. Medzi dôležité kroky patrí aj postupná elektrifikácia firemnej flotily, najmä v segmente servisných vozidiel.

Elektrické servisné autá aj renovácia vozíkov


Elektrifikácia už prináša viditeľné výsledky. Vo Švajčiarsku je viac ako polovica servisných vozidiel Jungheinrichu plne elektrických. Do roku 2028 má celosvetovo jazdiť približne 2 000 elektromobilov.

Spoločnosť zároveň zdôrazňuje podporu cirkulárnej ekonomiky. Pri renovácii manipulačných vozíkov dosahuje až 99 % opätovného využitia a recyklácie materiálov, čím znižuje dopad výroby na životné prostredie.

Ďalšie potvrdenie pozície lídra v udržateľnosti


Po zisku Nemeckej ceny za udržateľnosť predstavuje najnovšie hodnotenie CDP ďalší dôležitý signál, že Jungheinrich patrí medzi značky, ktoré udávajú smer v udržateľnosti v rámci svojho odvetvia.

Kompletné výsledky a zoznamy hodnotení CDP sú dostupné na oficiálnej stránke organizácie: https://www.cdp.net/en/data/scores

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Len 4 % firiem to dokáže: Jungheinrich získal najvyššie klimatické hodnotenie A © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V obci Závod v skorých ranných hodinách vybuchol bankomat pri obecnom úrade
<< predchádzajúci článok
Oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty a cudzinecká polícia zostanú na jeden deň pre verejnosť zatvorené

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 