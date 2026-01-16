|
Piatok 16.1.2026
Meniny má Kristína
Denník - Správy
Len 4 % firiem to dokáže: Jungheinrich získal najvyššie klimatické hodnotenie A
Najvyššie hodnotenie A získal v roku 2025 len zlomok z takmer 20-tisíc hodnotených firiem. Spoločnosť Jungheinrich zaznamenala výrazný úspech v oblasti udržateľnosti. ...
16.1.2026 (SITA.sk) - Najvyššie hodnotenie A získal v roku 2025 len zlomok z takmer 20-tisíc hodnotených firiem.
Spoločnosť Jungheinrich zaznamenala výrazný úspech v oblasti udržateľnosti. Medzinárodná nezisková organizácia CDP jej udelila najvyššie možné hodnotenie A za klimatické opatrenia a transparentnosť v zverejňovaní údajov o emisiách. Hamburgský výrobca manipulačnej techniky sa tak zaradil medzi globálnych lídrov v ochrane klímy.
CDP každoročne hodnotí environmentálne aktivity firiem po celom svete. V roku 2025 sa do hodnotenia zapojilo takmer 20-tisíc spoločností, pričom najvyššiu známku A získali len približne štyri percentá z nich. Táto známka podľa CDP predstavuje "líderstvo" – firmy, ktoré preukázateľne znižujú emisie a zároveň komunikujú svoje výsledky transparentne.
Jungheinrich sa hodnotenia CDP zúčastňuje od roku 2021. Kým vtedy získal hodnotenie B-, postupne sa zlepšoval – cez B v roku 2024 až po aktuálne A.
"Hodnotenie CDP jasne ukazuje, že Jungheinrich berie svoju zodpovednosť v oblasti udržateľnosti veľmi vážne. Najvyššie hodnotenie A je pre nás potvrdením správneho smeru na ceste k uhlíkovej neutralite – a zároveň motiváciou pokračovať," uviedol generálny riaditeľ Jungheinrich AG Dr. Lars Brzoska.
Firma si stanovila ambiciózny plán – dosiahnuť nulové čisté emisie skleníkových plynov (Scopes 1–3) do roku 2050. Jej ciele zároveň potvrdila iniciatíva Science Based Targets.
Podľa dostupných údajov sa Jungheinrichu v roku 2024 podarilo znížiť emisie o 5,8 % oproti predchádzajúcemu roku. Medzi dôležité kroky patrí aj postupná elektrifikácia firemnej flotily, najmä v segmente servisných vozidiel.
Elektrifikácia už prináša viditeľné výsledky. Vo Švajčiarsku je viac ako polovica servisných vozidiel Jungheinrichu plne elektrických. Do roku 2028 má celosvetovo jazdiť približne 2 000 elektromobilov.
Spoločnosť zároveň zdôrazňuje podporu cirkulárnej ekonomiky. Pri renovácii manipulačných vozíkov dosahuje až 99 % opätovného využitia a recyklácie materiálov, čím znižuje dopad výroby na životné prostredie.
Po zisku Nemeckej ceny za udržateľnosť predstavuje najnovšie hodnotenie CDP ďalší dôležitý signál, že Jungheinrich patrí medzi značky, ktoré udávajú smer v udržateľnosti v rámci svojho odvetvia.
Kompletné výsledky a zoznamy hodnotení CDP sú dostupné na oficiálnej stránke organizácie: https://www.cdp.net/en/data/scores
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Len 4 % firiem to dokáže: Jungheinrich získal najvyššie klimatické hodnotenie A © SITA Všetky práva vyhradené.
