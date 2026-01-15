|
15. januára 2026
Oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty a cudzinecká polícia zostanú na jeden deň pre verejnosť zatvorené
V pondelok 19. januára nebudú na celom Slovensku poskytované služby na oddeleniach dokladov, dopravných inšpektorátoch ani na cudzineckej polícii. Dôvodom je plánovaný technický zásah v komunikačnej ...
15.1.2026 (SITA.sk) - V pondelok 19. januára nebudú na celom Slovensku poskytované služby na oddeleniach dokladov, dopravných inšpektorátoch ani na cudzineckej polícii.
Dôvodom je plánovaný technický zásah v komunikačnej infraštruktúre, ktorý nie je možné zrealizovať bez odstávky. Ako doplnil hovorca Ministerstva vnútra Matej Neumann, ministerstvo sa za prípadné spôsobené nepríjemnosti ospravedlňuje.
