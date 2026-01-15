Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

15. januára 2026

Oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty a cudzinecká polícia zostanú na jeden deň pre verejnosť zatvorené


V pondelok 19. januára nebudú na celom Slovensku poskytované služby na oddeleniach dokladov, dopravných inšpektorátoch ani na cudzineckej polícii. Dôvodom je plánovaný technický zásah v komunikačnej ...



img_1024 scaled 1 676x451 15.1.2026 (SITA.sk) - V pondelok 19. januára nebudú na celom Slovensku poskytované služby na oddeleniach dokladov, dopravných inšpektorátoch ani na cudzineckej polícii.


Dôvodom je plánovaný technický zásah v komunikačnej infraštruktúre, ktorý nie je možné zrealizovať bez odstávky. Ako doplnil hovorca Ministerstva vnútra Matej Neumann, ministerstvo sa za prípadné spôsobené nepríjemnosti ospravedlňuje.


Zdroj: SITA.sk - Oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty a cudzinecká polícia zostanú na jeden deň pre verejnosť zatvorené © SITA Všetky práva vyhradené.

