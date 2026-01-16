Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 16.1.2026
 Kristína
16. januára 2026

V obci Závod v skorých ranných hodinách vybuchol bankomat pri obecnom úrade


V obci Závod v okrese Malacky v piatok v skorých ranných hodinách vybuchol bankomat. Ako informovala TV Joj, výbuch nastal pred štvrtou hodinou ráno. „Bankomat sa nachádzal na bočnej stene budovy ...



499692067_1128730055967236_2560790854323911734_n 676x451 16.1.2026 (SITA.sk) - V obci Závod v okrese Malacky v piatok v skorých ranných hodinách vybuchol bankomat. Ako informovala TV Joj, výbuch nastal pred štvrtou hodinou ráno.


„Bankomat sa nachádzal na bočnej stene budovy obecného úradu, v ktorom sídli aj matričný úrad, kultúrny dom a obecná knižnica a na mieste sa nachádzal iba dva roky," uvádza spomínaná televízia s tým, že v okolí poškodeného bankomatu sa nachádzajú kamery.

Výbuch bankomatu potvrdil aj bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff. „Dnes krátko pred 04.00 boli na základe oznámenia na linke 158 hliadky Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave vyslané k poškodenému bankomatu, ktorý bol osadený vo vonkajšej časti budovy obecného úradu v obci Závod," uviedol hovorca s tým, že vyšetrovaním okolností prípadu a vyčíslením škody sa zaoberajú. Bližšie informácie poskytnú, keď to situácia umožní.


Zdroj: SITA.sk - V obci Závod v skorých ranných hodinách vybuchol bankomat pri obecnom úrade © SITA Všetky práva vyhradené.

