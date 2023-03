Len nenávisť mohla viesť k zákazu zmeny rodného čísla, poslanci sa podľa SaS „vybíjajú“ na nezmyselných témach

SaS

„Vybíjajú" sa na nezmyselných témach

SaS

Zasahujú do súkromia iných

SaS

SaS





Novela zákona o rodnom čísle prešla do druhého čítania. Cieľom je zabezpečiť, aby bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví osoby na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia. Predkladateľmi sú poslanci hnutia Sme rodina - Jozef Lukáč a Eva Hudecová i poslankyne hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - Anna Andrejuvová a Anna Záborská.