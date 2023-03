Slovensko sa zaradilo medzi päť najúspešnejších krajín v čerpaní eurofondov z plánu obnovy, obdrží 709 miliónov eur

Dôležité reformy

Upozorňujú na meškania

Otázky treba smerovať na politikov





Slovenský plán obnovy a odolnosti zahŕňa širokú škálu investičných a reformných opatrení v 18 tematických zložkách. Má hodnotu 6,3 miliardy eur vo forme grantov. Európskej komisii ho Slovensko predložilo koncom apríla 2021. Je súčasťou nástroja Next Generation EU. Cieľom je prekonať následky krízy spôsobené pandémiou koronavírusu COVID-19 a zabezpečiť väčšiu odolnosť do budúcnosti. Rada Európskej únie odobrila slovenský plán obnovy 13. júla 2021.





22.3.2023 (SITA.sk) - Slovensko v stredu obdrží druhú platbu z plánu obnovy vo výške 709 mil. eur. Ako ďalej na tlačovej besede informoval vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha , slávime tým jednu tretinu vyčerpania prostriedkov.Uvedená druhá platba predstavuje 16 míľnikov a cieľov, ktoré Slovensko splnilo. Patria k nim veľmi dôležité reformy, napríklad v oblasti zdravotníctva, výskumu a inovácií, ale aj ďalšie, pri manažmente stavebného odpadu či uľahčenia príchodu mozgov.„V európskom porovnaní je tento výsledok stále vynikajúci, dnešným dňom sa Slovensko zaradilo medzi päť najúspešnejších krajín v oblasti čerpania prostriedkov z plánu obnovy," zdôraznil Šucha.Pripomenul, že viacero krajín nezrealizovalo ešte ani prvú platbu. Ako doplnila generálna riaditeľka Národnej implementačnej a koordinačnej autority Lívia Vašáková, Slovensko patrí v rámci plánu obnovy k lídrom.Opätovne podčiarkla, že aj keď v niektorých oblastiach upozorňujú na určité meškania, ešte stále je to v rovine, že vieme urobiť zmeny, ktoré nám zaručia úspešné žiadanie ďalších prostriedkov.Slovensko v tomto roku čaká ešte podanie dvoch žiadostí. Vašáková pritom nechcela komentovať aktuálnu situáciu v Národnej rade SR , kde neprešli viaceré legislatívne zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre čerpanie z plánu obnovy.„Sme technokrati. Nie je naša úloha to politicky komentovať a rokovať v parlamente," zhodnotila.Zároveň však dodala, že niektoré kroky pre ňu nie sú pochopiteľné. Otázky však podľa nej treba smerovať na politikov. Potvrdila, že zmeny, ktoré neboli schválené, sú potrebné na to, aby si Slovensko mohlo podať tretiu a štvrtú žiadosť o platbu. Podľa jej slov sa hľadajú alternatívne riešenia.Ideálne by pritom bolo, keby sa zmeny stihli prijať ešte v tomto volebnom období. Ak nie, je tu ale podľa nej aj šanca, že by sa realizovali až po nástupe novej vlády. Hraničným dátumom je v tomto prípade november.„Za nás je ale vysoko preferované riešenie, aby sa to podarilo v tomto volebnom období," uzavrela Vašáková.