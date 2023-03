Ruská ofenzíva pri Bachmute je čoraz slabšia, na Kryme však zaznamenali útok dronmi na bojové lode

Zmarený útok dronmi

Sevastopoľ je najväčšie mesto na anektovanom Krymskom polostrove a je domovom ruskej Čiernomorskej flotily. Kotvia tam niektoré z najdôležitejších ruských lodí, vrátane tých, ktoré sú vybavené strelami s plochou dráhou letu. Spojené štáty už v minulosti obvinili Rusko, že práve z lodí v Čiernom mori odpaľuje rakety na civilné ciele na Ukrajine.





22.3.2023 (SITA.sk) - Ruská ofenzíva pri Bachmute v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny slabne, no pre obrancov mesta je situácia naďalej zložitá. V najnovšej správe to tvrdí britské ministerstvo obrany.Podľa Britov ukrajinské sily nedávno podnikli lokálny protiútok západne od Bachmutu, aby znížili ruský tlak na zásobovaciu trasu H-32.„Boj pokračuje okolo centra mesta a ukrajinská obrana zostáva ohrozená obkľúčením zo severu a juhu. Existuje však reálna možnosť, že ruský útok na mesto stráca dynamiku, ktorú mal, čiastočne preto, že ruské ministerstvo obrany prerozdelilo niektoré jednotky na iné miesta,“ poznamenali Briti.Ruskom dosadený predstaviteľ prístavného mesta Sevastopoľ na Kryme zas tvrdí, že v stredu zmarili útok dronmi. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Do tejto chvíle boli zničené tri objekty. Pokúšali sa preniknúť do zálivu a naši námorníci na ne vystrelili z ručných zbraní. Na jeden dron musela zareagovať naša protivzdušná obrana,“ oznámil prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram sevastopoľský gubernátor Michail Razvožajev a dodal, že bojové lode nie sú poškodené a nehlásia ani žiadne obete.CNN toto tvrdenie nedokázala nezávisle overiť.Správa o zmarenom útoku dronmi prišla po tom, ako ukrajinské ministerstvo obrany uviedlo, že úder zničil ruské strely Kalibr, ktoré prepravovali vlakom v krymskom meste Džankoj.Ukrajinské úrady sa k zodpovednosti za tento úder priamo neprihlásili, ale uviedli, že poslúži na ďalšiu „demilitarizáciu Ruska a prípravu Krymského polostrova na deokupáciu“.