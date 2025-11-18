|
Utorok 18.11.2025
Denník - Správy
18. novembra 2025
Lenny Kravitz ohlasuje svetové turné – Bratislava bude súčasťou rockovej explózie
Legendárny štvornásobný víťaz ceny GRAMMY®, rocková ikona a neprehliadnuteľná osobnosť Lenny Kravitz oznamuje, že jeho svetové turné "Lenny Kravitz Live 2026" zavíta aj do Bratislavy! Svoj koncert odpáli ...
Zdieľať
Po úspešnom turné Blue Electric Light Tour 2025, ktoré prinieslo beznádejne vypredané koncerty po Európe, Južnej Amerike, Austrálii a Las Vegas, sa Lenny Kravitz vracia na svetové pódiá, aby fanúšikom predstavil svoju najnovšiu hudobnú tvorbu, ale aj ikonické hity. Jeho 12. štúdiový album Blue Electric Light z roku 2024 bol kritikmi oceňovaný ako "kaleidoskop rocku, funku, soulu a psychedélie". Rovnaké uznanie si získal aj od médií a fanúšikov. Billboard tento fenomén označil ako "Lennaissance" – Lennyho obdobie kreatívneho rozkvetu a globálneho úspechu. Slovenskí fanúšikovia Lennyho Kravitza majú teraz jedinečnú príležitosť zažiť jeho elektrizujúce obdobie naživo na Slovensku.
Vstupenky v predaji online tu https://www.ticketportal.sk/event/LENNY-KRAVITZ?ID_partner=60
Dlhý zoznam Lennyho hitov ako "Are You Gonna Go My Way", "Fly Away", "Again", "Black Velveteen", "It Ain´t Over Til It´s Over", "Always On The Run", "Low", "I Belong To You", ktoré výrazne formovali smerovanie jednej hudobnej éry odznejú aj na jeho bratislavskom koncerte.
Lenny Kravitz sa okrem hudby preslávil aj ako módna ikona a dizajnér. Získal hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy, cenu "Music Icon Award" na People’s Choice Awards 2024, ocenenie "Best Rock Award" na MTV Video Music Awards 2024 a "Fashion Icon Award" od CFDA. Jeho tvorivosť sa prejavuje aj v oblasti fotografického umenia, literatúry a luxusného dizajnu.
Nezmeškajte jedinečnú príležitosť zažiť energiu a charizmu Lennyho Kravitza naživo – jeho ikonické hity, hudobná virtuozita, podmanivý hlas a veľkolepá hra na gitare spolu s výnimočnou kapelou budú patriť k tým najväčším hudobným udalostiam budúceho roka!
LENNY KRAVITZ
Lenny Kravitz Live 2026
31. JÚL 2026/BRATISLAVA/TIPOS ARÉNA
Vstupenky v predaji online tu https://www.ticketportal.sk/event/LENNY-KRAVITZ?ID_partner=60
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lenny Kravitz ohlasuje svetové turné – Bratislava bude súčasťou rockovej explózie © SITA Všetky práva vyhradené.
