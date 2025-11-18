Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Gala    Hudba

18. novembra 2025

Lenny Kravitz ohlasuje svetové turné – Bratislava bude súčasťou rockovej explózie


Legendárny štvornásobný víťaz ceny GRAMMY®, rocková ikona a neprehliadnuteľná osobnosť Lenny Kravitz oznamuje, že jeho svetové turné "Lenny Kravitz Live 2026" zavíta aj do Bratislavy! Svoj koncert odpáli ...



18.11.2025 (SITA.sk) - Legendárny štvornásobný víťaz ceny GRAMMY®, rocková ikona a neprehliadnuteľná osobnosť Lenny Kravitz oznamuje, že jeho svetové turné "Lenny Kravitz Live 2026" zavíta aj do Bratislavy! Svoj koncert odpáli 31. júla 2026 v TIPOS aréne, pričom predpredaj vstupeniek začína už 21. novembra 2025.

Lenny Kravitz ohlasuje svetové turné – Bratislava bude súčasťou rockovej explózie

Po úspešnom turné Blue Electric Light Tour 2025, ktoré prinieslo beznádejne vypredané koncerty po Európe, Južnej Amerike, Austrálii a Las Vegas, sa Lenny Kravitz vracia na svetové pódiá, aby fanúšikom predstavil svoju najnovšiu hudobnú tvorbu, ale aj ikonické hity. Jeho 12. štúdiový album Blue Electric Light z roku 2024 bol kritikmi oceňovaný ako "kaleidoskop rocku, funku, soulu a psychedélie". Rovnaké uznanie si získal aj od médií a fanúšikov. Billboard tento fenomén označil ako "Lennaissance" – Lennyho obdobie kreatívneho rozkvetu a globálneho úspechu. Slovenskí fanúšikovia Lennyho Kravitza majú teraz jedinečnú príležitosť zažiť jeho elektrizujúce obdobie naživo na Slovensku.

Vstupenky v predaji online tu https://www.ticketportal.sk/event/LENNY-KRAVITZ?ID_partner=60

Dlhý zoznam Lennyho hitov ako "Are You Gonna Go My Way", "Fly Away", "Again", "Black Velveteen", "It Ain´t Over Til It´s Over", "Always On The Run", "Low", "I Belong To You", ktoré výrazne formovali smerovanie jednej hudobnej éry odznejú aj na jeho bratislavskom koncerte.



Lenny Kravitz sa okrem hudby preslávil aj ako módna ikona a dizajnér. Získal hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy, cenu "Music Icon Award" na People’s Choice Awards 2024, ocenenie "Best Rock Award" na MTV Video Music Awards 2024 a "Fashion Icon Award" od CFDA. Jeho tvorivosť sa prejavuje aj v oblasti fotografického umenia, literatúry a luxusného dizajnu.

Nezmeškajte jedinečnú príležitosť zažiť energiu a charizmu Lennyho Kravitza naživo – jeho ikonické hity, hudobná virtuozita, podmanivý hlas a veľkolepá hra na gitare spolu s výnimočnou kapelou budú patriť k tým najväčším hudobným udalostiam budúceho roka!

LENNY KRAVITZ
Lenny Kravitz Live 2026
31. JÚL 2026/BRATISLAVA/TIPOS ARÉNA
Vstupenky v predaji online tu https://www.ticketportal.sk/event/LENNY-KRAVITZ?ID_partner=60

Zdroj: SITA.sk - Lenny Kravitz ohlasuje svetové turné – Bratislava bude súčasťou rockovej explózie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koncert Lenny Kravitz
nasledujúci článok >>
Najtemnejší diel série? Vyvrheľ prináša chaos, bolesť a zúfalú honbu za vrahom bez hraníc
<< predchádzajúci článok
Recenzia: Il Buio - hrdina, ktorý sa nebojí tmy v Teatro Colorato

