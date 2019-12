Výťažok z benefičnej aukcie obrazov pomôže ľuďom v núdzi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Levice 11. decembra (TASR) – Výťažok z benefičnej aukcie obrazov pomôže sociálne slabým jednotlivcom a rodinám v Leviciach. Svoje diela do aukcie poskytlo v tomto roku 46 umelcov, profesionálnych aj amatérskych, z ktorých mnohí vystavujú svoje diela nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. „Svoje obrazy do aukcie každoročne venuje aj zakladateľ myšlienky benefičnej aukcie Jozef Kanyuk, ktorý do aukcie za 13 rokov venoval už vyše sto svojich obrazov. Do aukcie pravidelne prispieva aj Spojená škola internátna a v tomto roku pribudli aj diela, ktoré venoval Zbor väzenskej a justičnej stráže,“ informovala Adriana Macáková z Mestského úradu v Leviciach.Prvý ročník aukcie Art for help sa uskutočnil v roku 2007. Záujem o aukciu zo strany umelcov aj licitujúcej verejnosti každoročne stúpa. „Počas predchádzajúcich ročníkov bolo na benefičnej aukcii vydražených celkovo 464 umeleckých diel a získaná suma prevýšila 40.000 eur,“ uviedla Macáková. V tohtoročnej aukcii organizátori získali ďalších 5555 eur. Financie sú každoročne v predvianočnom období prerozdelené sociálne odkázaným jednotlivcom a rodinám či rodinám s vážne chorými deťmi z Levíc a okolia.