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23. októbra 2026

Ukrajina a Rusko si vymenili po 270 vojnových zajatcov


Tagy: ruské ministerstvo obrany Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine výmena zajatcov

Medzi oslobodenými Ukrajincami bolo päť ľudí, ktorých po útoku na väznicu na okupovanom východe krajiny v roku 2022 pokladali za mŕtvych.



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russia_ukraine_war_8_1_4 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Medzi oslobodenými Ukrajincami bolo päť ľudí, ktorých po útoku na väznicu na okupovanom východe krajiny v roku 2022 pokladali za mŕtvych.


Ukrajina a Rusko si v piatok vymenili po 270 vojnových zajatcov, oznámili obe strany. Ide o jednu z mála oblastí, v ktorých Kyjev a Moskva napriek pokračujúcej vojne naďalej spolupracujú.



Vyhlásili ich za mŕtvych


Medzi prepustenými Ukrajincami bolo aj päť ľudí, ktorých úrady považovali za mŕtvych po útoku na väznicu na Ruskom okupovanom východe Ukrajiny v roku 2022, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Dvestosedemdesiat našich ľudí je doma. Je to veľmi dôležitý úspech,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach. Zverejnil aj fotografie prepustených Ukrajincov. Viacerí mali oholené hlavy a boli zahalení do ukrajinských vlajok.

Výmenu potvrdili aj okupanti


Výmenu potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany. „Do Ruska sa vrátilo 270 ruských vojakov,“ uviedlo. Podľa ruských úradov sa prepustení vojaci nachádzajú v Bielorusku, kde im poskytujú zdravotnú a psychologickú pomoc pred návratom do Ruska.

Kyjev a Moskva si od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 vymenili už tisíce vojnových zajatcov. Výmeny zajatcov a tiel padlých patria k málu oblastí, v ktorých obe strany počas viac ako štyroch rokov vojny udržiavajú priamy alebo sprostredkovaný kontakt. Ani opakované výmeny však zatiaľ neviedli k širšiemu pokroku v rokovaniach o ukončení konfliktu.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Ukrajina a Rusko si vymenili po 270 vojnových zajatcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské ministerstvo obrany Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine výmena zajatcov
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