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20. júla 2026
Lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku si vyžiadali rozsiahle evakuácie
Španielsko aj južné Francúzsko v uplynulých dňoch zasiahla vlna horúčav, pričom teploty miestami prekročili 40 stupňov Celzia. Lesné požiare sužujú počas ďalšej vlny horúčav juh Európy. Vo ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Španielsko aj južné Francúzsko v uplynulých dňoch zasiahla vlna horúčav, pričom teploty miestami prekročili 40 stupňov Celzia.
Lesné požiare sužujú počas ďalšej vlny horúčav juh Európy. Vo Francúzsku museli úrady evakuovať približne 150 ľudí, zatiaľ čo v Španielsku opustilo svoje domovy okolo 700 obyvateľov.
Na juhu Francúzska vypukol požiar neďaleko mesta Draguignan v departemente Var. Silný vietor a vysušená vegetácia po niekoľkodňových horúčavách umožnili rýchle šírenie plameňov. Oheň zničil štyri domy, poškodil ďalších deväť a ľahko zranil jedného hasiča. S plameňmi bojovalo 615 hasičov za podpory piatich lietadiel Canadair, štyroch hasičských vrtuľníkov a ďalších leteckých prostriedkov. Podľa prefekta Simona Babra je požiar pod kontrolou, ak sa nezhoršia poveternostné podmienky.
V španielskej provincii Guadalajara severne od Madridu pokračuje boj s požiarom, ktorý od štvrtka spálil približne 13-tisíc hektárov porastov. Na zásahu sa podieľa okolo 300 hasičov a 26 hasiacich lietadiel. Premiér Pedro Sánchez poďakoval záchranárom za ich úsilie pri ochrane životov a majetku.
Ďalší rozsiahly požiar pri Zaragoze v regióne Aragónsko zasiahol približne 14 400 hektárov. Po zlepšení počasia sa hasičom podarilo spomaliť jeho šírenie. Úrady rozhodnú o návrate obyvateľov piatich evakuovaných obcí po vyhodnotení situácie. Pri požiaroch v Španielsku zatiaľ nehlásia žiadne obete.
Španielsko aj južné Francúzsko v uplynulých dňoch zasiahla vlna horúčav, pričom teploty miestami prekročili 40 stupňov Celzia. Vedci upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou predlžuje a zosilňuje obdobia extrémnych horúčav, vysušuje vegetáciu a zvyšuje riziko ničivých lesných požiarov.
Zdroj: SITA.sk - Lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku si vyžiadali rozsiahle evakuácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Lesné požiare sužujú počas ďalšej vlny horúčav juh Európy. Vo Francúzsku museli úrady evakuovať približne 150 ľudí, zatiaľ čo v Španielsku opustilo svoje domovy okolo 700 obyvateľov.
Na juhu Francúzska vypukol požiar neďaleko mesta Draguignan v departemente Var. Silný vietor a vysušená vegetácia po niekoľkodňových horúčavách umožnili rýchle šírenie plameňov. Oheň zničil štyri domy, poškodil ďalších deväť a ľahko zranil jedného hasiča. S plameňmi bojovalo 615 hasičov za podpory piatich lietadiel Canadair, štyroch hasičských vrtuľníkov a ďalších leteckých prostriedkov. Podľa prefekta Simona Babra je požiar pod kontrolou, ak sa nezhoršia poveternostné podmienky.
V španielskej provincii Guadalajara severne od Madridu pokračuje boj s požiarom, ktorý od štvrtka spálil približne 13-tisíc hektárov porastov. Na zásahu sa podieľa okolo 300 hasičov a 26 hasiacich lietadiel. Premiér Pedro Sánchez poďakoval záchranárom za ich úsilie pri ochrane životov a majetku.
Ďalší rozsiahly požiar pri Zaragoze v regióne Aragónsko zasiahol približne 14 400 hektárov. Po zlepšení počasia sa hasičom podarilo spomaliť jeho šírenie. Úrady rozhodnú o návrate obyvateľov piatich evakuovaných obcí po vyhodnotení situácie. Pri požiaroch v Španielsku zatiaľ nehlásia žiadne obete.
Španielsko aj južné Francúzsko v uplynulých dňoch zasiahla vlna horúčav, pričom teploty miestami prekročili 40 stupňov Celzia. Vedci upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou predlžuje a zosilňuje obdobia extrémnych horúčav, vysušuje vegetáciu a zvyšuje riziko ničivých lesných požiarov.
Zdroj: SITA.sk - Lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku si vyžiadali rozsiahle evakuácie © SITA Všetky práva vyhradené.
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