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20. júla 2026

Ukrajina obvinila Rusko z útoku na tureckú nákladnú loď s obilím, hlási šesť obetí


Tagy: Čierne more Civilné obete ruské útoky ruské vojnové zločiny Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ukrajina tvrdí, že ruské rakety zasiahli pri Odese tureckú nákladnú loď prevážajúcu obilie. Pri útoku podľa Kyjeva zahynulo šesť členov posádky a ukrajinský lodivod. Ukrajina v nedeľu obvinila ...



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russia_ukraine_war_53923 2 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Ukrajina tvrdí, že ruské rakety zasiahli pri Odese tureckú nákladnú loď prevážajúcu obilie. Pri útoku podľa Kyjeva zahynulo šesť členov posádky a ukrajinský lodivod.


Ukrajina v nedeľu obvinila Rusko z raketového útoku na tureckú nákladnú loď prevážajúcu obilie, pri ktorom podľa ukrajinských úradov zahynulo šesť členov posádky. K útoku došlo len niekoľko hodín po ďalšom rozsiahlom ruskom ostreľovaní Kyjeva.

Podľa ukrajinského námorníctva Rusko vypálilo na loď Golden Leo, plaviacu sa pod vlajkou Guiney-Bissau, tri riadené strely. Plavidlo podľa ukrajinských úradov opúšťalo bojovú zónu s nákladom obilia. Premiér Serhij Koreckyj uviedol, že loď zasiahli pri Odese krátko po vyplávaní z prístavu.

Minister dopravy Mykola Kalašnyk oznámil, že z lode sa podarilo zachrániť osem členov posádky, dvaja utrpeli zranenia. „Žiaľ, zatiaľ je potvrdených šesť mŕtvych námorníkov a ďalší štyria sú nezvestní,“ uviedol na platforme Telegram. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha zároveň potvrdil smrť ukrajinského lodivoda. Posádku podľa neho tvorili aj občania Sýrie a Indie.



V noci na nedeľu Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podniklo jeden z najväčších útokov na Kyjev. Tvrdil, že na hlavné mesto smerovalo viac ako 40 rakiet, z toho 25 balistických. Útok si podľa neho vyžiadal jednu obeť a 16 zranených. Miestni predstavitelia zároveň informovali o ďalších siedmich obetiach ruských útokov v Charkovskej, Záporožskej, Dnipropetrovskej a Odeskej oblasti.

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že zasiahlo vojenské objekty, logistické centrá v Kyjeve a prístavnú infraštruktúru v Odese využívanú ukrajinskou armádou. Moskva dlhodobo popiera, že by úmyselne útočila na civilné ciele.

Na ruskej strane hranice prišiel pri ukrajinskom útoku v Kurskej oblasti podľa tamojšieho gubernátora Alexandra Chinštejna o život jeden človek. Ukrajina zároveň čelí vnútropolitickému napätiu po odvolaní ministra obrany Mychajla Fedorova, ktoré v uplynulých dňoch vyvolalo protesty vo viacerých mestách. Velitelia ukrajinského námorníctva a výsadkových síl v nedeľu verejne podporili hlavného veliteľa Oleksandra Syrského a vyzvali na jednotu počas vojny.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajina obvinila Rusko z útoku na tureckú nákladnú loď s obilím, hlási šesť obetí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čierne more Civilné obete ruské útoky ruské vojnové zločiny Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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