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22. októbra 2026
Lesné požiare zabili v Peru 12 ľudí, stovky ďalších pripravili o domovy
Plamene podporujú vysoké teploty a sucho spojené s fenoménom El Niño, požiare už zničili tisíce hektárov porastov. Lesné požiare ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Plamene podporujú vysoké teploty a sucho spojené s fenoménom El Niño, požiare už zničili tisíce hektárov porastov.
Väčšinu obetí tvorili poľnohospodári, ktorí utrpeli smrteľné zranenia pri pokusoch uhasiť plamene. Najhoršie zasiahnutým regiónom je Cusco, kde začiatkom októbra vypukol požiar aj neďaleko inkského mesta Machu Picchu.
Od júna do októbra zaznamenali úrady 457 lesných požiarov. „Nad celým Peru máme obrovskú masu horúceho a suchého vzduchu v dôsledku El Niña,“ povedal biológ Daniel Valle z Vedeckej univerzity Juhu v Lime (UCSUR).
Požiare zničili viac ako tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy a približne sto domov. Ďalších 12-tisíc hektárov prirodzenej vegetácie zhorelo. V stredu horelo sedem požiarov v Andách a peruánskej Amazónii.
Mnohé požiare vznikajú pri vypaľovaní porastov, ktorým si farmári pripravujú pôdu na pestovanie. Mimoriadne silný jav El Niño má podľa meteorológov vyvrcholiť v decembri.
Zdroj: SITA.sk - Lesné požiare zabili v Peru 12 ľudí, stovky ďalších pripravili o domovy © SITA Všetky práva vyhradené.
Lesné požiare v Peru si od júna vyžiadali 12 obetí a stovky ľudí pripravili o domovy, oznámilo v stredu Národné centrum pre mimoriadne situácie (COEN).
Väčšinu obetí tvorili poľnohospodári, ktorí utrpeli smrteľné zranenia pri pokusoch uhasiť plamene. Najhoršie zasiahnutým regiónom je Cusco, kde začiatkom októbra vypukol požiar aj neďaleko inkského mesta Machu Picchu.
Od júna do októbra zaznamenali úrady 457 lesných požiarov. „Nad celým Peru máme obrovskú masu horúceho a suchého vzduchu v dôsledku El Niña,“ povedal biológ Daniel Valle z Vedeckej univerzity Juhu v Lime (UCSUR).
Požiare zničili viac ako tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy a približne sto domov. Ďalších 12-tisíc hektárov prirodzenej vegetácie zhorelo. V stredu horelo sedem požiarov v Andách a peruánskej Amazónii.
Mnohé požiare vznikajú pri vypaľovaní porastov, ktorým si farmári pripravujú pôdu na pestovanie. Mimoriadne silný jav El Niño má podľa meteorológov vyvrcholiť v decembri.
Zdroj: SITA.sk - Lesné požiare zabili v Peru 12 ľudí, stovky ďalších pripravili o domovy © SITA Všetky práva vyhradené.
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