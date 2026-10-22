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22. októbra 2026
Musk pohrozil demokratom, ktorí chcú v prípade víťazstva vo voľbách do Kongresu vyšetriť údajnú korupciu
„Kto mečom bojuje, mečom zahynie,“ napísal na svojej mikroblogovacej sieti X americký miliardár. Americký miliardár a generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX
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22.10.2026 (SITA.sk) - „Kto mečom bojuje, mečom zahynie,“ napísal na svojej mikroblogovacej sieti X americký miliardár.
Americký miliardár a generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa v stredu pohrozil demokratom, ktorí chcú v prípade víťazstva v novembrových voľbách do Kongresu vyšetriť údajnú korupciu a jeho úlohu v americkej vláde.
„Kto mečom bojuje, mečom zahynie,“ napísal na svojej mikroblogovacej sieti X Musk. Reagoval tak na článok portálu Politico o plánoch demokratov preveriť jeho aktivity, ak zvíťazia vo voľbách do Kongresu.
„Tí, ktorí si so mnou začínajú, by mali vedieť, že zistím, kto v skutočnosti ťahá za nitky, a pôjdem po nich, nielen po ich bábkach,“ dodal Musk na platforme, ktorú pravidelne využíva na šírenie konšpiračných teórií.
Musk je hlavným finančným prispievateľom Republikánskej strany, častým poradcom prezidenta a prostredníctvom spoločnosti SpaceX získava aj veľké vládne zákazky. Musk v roku 2024 finančne podporil Trumpovu volebnú kampaň. Následne viedol kontroverzný projekt zameraný na výrazné zníženie výdavkov americkej vlády a prepustenie takmer 300-tisíc zamestnancov.
Republikáni teraz kontrolujú Senát aj Snemovňu reprezentantov. Podľa prognóz by však demokrati mali vo voľbách 3. novembra získať kontrolu minimálne nad Snemovňou reprezentantov. Demokrati by tak získali kontrolu nad vplyvnými vyšetrovacími výbormi, ktoré majú právomoc predvolávať osoby na výsluch, pričom Musk by sa stal jedným z hlavných cieľov ich vyšetrovania.
„Rozsah konfliktov záujmov je ohromujúci,“ uviedla podľa portálu Politico vplyvná demokratická kongresmanka Zoe Lofgrenová.
Zdroj: SITA.sk - Musk pohrozil demokratom, ktorí chcú v prípade víťazstva vo voľbách do Kongresu vyšetriť údajnú korupciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký miliardár a generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa v stredu pohrozil demokratom, ktorí chcú v prípade víťazstva v novembrových voľbách do Kongresu vyšetriť údajnú korupciu a jeho úlohu v americkej vláde.
Reakcia na článok
„Kto mečom bojuje, mečom zahynie,“ napísal na svojej mikroblogovacej sieti X Musk. Reagoval tak na článok portálu Politico o plánoch demokratov preveriť jeho aktivity, ak zvíťazia vo voľbách do Kongresu.
„Tí, ktorí si so mnou začínajú, by mali vedieť, že zistím, kto v skutočnosti ťahá za nitky, a pôjdem po nich, nielen po ich bábkach,“ dodal Musk na platforme, ktorú pravidelne využíva na šírenie konšpiračných teórií.
Ohromujúci rozsah konfliktov záujmov
Musk je hlavným finančným prispievateľom Republikánskej strany, častým poradcom prezidenta a prostredníctvom spoločnosti SpaceX získava aj veľké vládne zákazky. Musk v roku 2024 finančne podporil Trumpovu volebnú kampaň. Následne viedol kontroverzný projekt zameraný na výrazné zníženie výdavkov americkej vlády a prepustenie takmer 300-tisíc zamestnancov.
Republikáni teraz kontrolujú Senát aj Snemovňu reprezentantov. Podľa prognóz by však demokrati mali vo voľbách 3. novembra získať kontrolu minimálne nad Snemovňou reprezentantov. Demokrati by tak získali kontrolu nad vplyvnými vyšetrovacími výbormi, ktoré majú právomoc predvolávať osoby na výsluch, pričom Musk by sa stal jedným z hlavných cieľov ich vyšetrovania.
„Rozsah konfliktov záujmov je ohromujúci,“ uviedla podľa portálu Politico vplyvná demokratická kongresmanka Zoe Lofgrenová.
Zdroj: SITA.sk - Musk pohrozil demokratom, ktorí chcú v prípade víťazstva vo voľbách do Kongresu vyšetriť údajnú korupciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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